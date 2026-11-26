【撰文．黃靖文】

長榮航(2618)近期股價展現十足支撐力，甚至來到高檔48.95元，進逼50元大關，原來是營運表現撐住股價！展望2027年，對客貨運維持樂觀看法，並將審慎因應市場變化，長程市場票價預估穩健，短程則視區域需求調整。不過，總座孫嘉明認為：「東北亞、東南亞明年需求依舊熱。」 AI伺服器急單與包機需求帶動貨運，長榮航前10月貨運營收572億元、年增29%；客運營收也達同期新高。 不過，燃油價格上漲壓抑獲利，前3季油料成本占營運成本比重由去年同期29%升至38%。

長榮航(2618)周三（11/25）召開第三季法說會，展望2027年，長榮航定調「客貨運樂觀，但會審慎因應」。長榮航總經理孫嘉明表示，票價部分長程線「保持穩健」，短程則仍視區域變化，不過「東南亞、東北亞」需求依舊熱絡。

長榮航空2026年第三季營收660.94億元，年增率衝26%，歸屬母公司淨利為67.99億元，年增15.7%，EPS為1.26元，前3季累積營收達1943.8億元，年增率19.5%，歸屬母公司淨利189.15億元，年增率2.3%。

燃油成本狂飆… 拖累獲利

長榮航今年雖持續繳出亮眼營收，但營收成長與獲利增幅卻有不小差距，攤開財報輕易就能發現，飛漲成為阻礙。攤開長榮航營運成本，今年前3季的油料成本佔比，已從去年同期的29%，大幅攀升至38%。

其中，2026年前3季燃油均價，從去年的85.9美元，提升至135.2美元，年增率高達57%，燃油採購成本衝上644.94億新台幣，較去年同期大漲62%。

目前，長榮航的油價避險維持在一成左右。長榮航分析，近期中東原油供應量在恢復，美國原油與成品油庫存增幅也高於預期。只是，伊朗戰火持續仍限制油價跌幅，「估計航空燃油仍會在每桶140美元區間波動」。

客運營收創新高 孫嘉明：市場熱度不減

好消息是，客運、貨運今年都有成長。長榮航空今年1至10月客運載客人數達1192萬人次，較去年同期成長8.2%，客運營收則達1348億元，年增率15.7%。

客運營收再創歷年同期新高，孫嘉明分析，今年前10月市場熱度不減，地緣政治的僵局，反讓旅運需求外溢，今年客運乘載率達81%，年增3.1個百分點。

攤開區域數據，歐美的長線運輸，因地緣衝突的需求外溢，客收年增率達13.6%至18.6%，東北亞則是有近2成的成長。

至於票價部分，孫嘉明並未明確指出走勢，但他預估，「長程市場將保持穩健」，至於短程票價，就視區域需求變化。他預料，東北亞、東南亞的需求仍很熱絡，除依市場變化定價，也會精進服務，創造良好績效。

AI伺服器包機需求攀升 貨運營收年增近3成

更值得留意的是，由於全球AI需求持續增溫。AI伺服器的貨運急單與包機需求，熱度持續帶動2027年營收成長。今年長榮航貨運的單位收益，比去年大增近3成。

長榮航貨運前10月營收達新台幣572億元，年增率衝上29%，單位收益成長至14.18元，年增27%，載貨噸數70萬噸，微幅上升0.8%。

孫嘉明說明，會積極攬收半導體、AI伺服器這些高單價的貨品，讓貨運營收最大化。至於今年底至明年初，是不是仍能維持這樣的氣勢。孫嘉明認為，AI伺服器的上下游供應鏈，從出貨狀況來說仍會維持強勁態勢，「整個需求仍強」。

長榮航貨機明年衝10架 2033年57架全交付

長榮航空說明，明年機隊總數將從89架增加至91架，增加兩架。包含波音787-9，空中巴士A350-1000。另外，長榮航明年還有一架777貨機加入，讓貨機機隊突破10架，孫嘉明點出，未來三年會各自增加一架次。

未來，長榮航空仍有57架的新客機待交機，孫嘉明預期，這些新飛機預計2033年會全數交付。

本文授權自今周刊，原文見此。

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