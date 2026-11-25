撰文‧王子承

鴻海收購索尼車載相機模組事業，讓低調的事業部新煒浮上枱面。年營收兩千億元的它，正積極在手機之外尋找下一個成長引擎。

十一月十七日，全球電子專業代工（EMS）龍頭鴻海宣布將以七十二·四億日圓（約新台幣十四·五億元），收購索尼半導體（Sony）旗下車載相機模組事業，預計於二○二七年四月底之前完成交割。

這樁交易的收購主體，是鴻海旗下新煒科技（Rayprus）的日本子公司Rayprus Japan。這家曝光度不高的公司，其實是鴻海集團布局超過二十年的相機模組（CCM）事業，成軍以來，累計產出逾二十億顆相機模組，全球數億用戶手中的iPhone，無論是自拍用的前置相機、變焦ÿ 長焦用的主相機，或是Face ID的3D感測模組，不少都出自新煒之手。

「很多人都不知道鴻海有做相機模組。」一名業界人士指出。但這支神祕部隊，分析師預估今年營收有望突破兩千億元，創下歷史新高。

從摩托羅拉做到iPhone大單

新煒的前身，是○三年成立的揚信科技（ALTUS）。長年深耕手機代工的鴻海集團，當時看好彩色螢幕與照相功能正快速普及，將帶動相機模組需求，因此成立公司搶攻。

不到一年，揚信就拿下摩托羅拉的「刮鬍刀機」V3大單，○七年起蘋果推出的前三代iPhone，定焦相機模組也都是由該事業體承包。

儘管當iPhone 4鏡頭規格升級至自動對焦時，新煒曾因製程複雜度提升、遭韓廠LG Innotek搶走蘋果大單，只能咬牙轉向中國手機廠華為、OPPO；但經過幾年努力仍逐步奪回蘋果訂單。

業界人士指出，相機模組贏得訂單的關鍵在於良率與穩定性，這也是新煒成功打下市場的關鍵。以賽亞調研分析師張恆嘉指出，鴻海的總生產成本，優於在韓國生產的LG Innotek，加上手握iPhone組裝優勢，有機會順勢爭取更多模組市占。目前在iPhone相機模組供應鏈上，新煒穩居前置相機與Face ID模組龍頭；在高階後置主相機上，則由LG Innotek居首，新煒排名第二。

不過，眼看新煒營收衝上兩千億元高峰，經營壓力也同步增加。

一名相機模組業者指出，相機模組其實就是把CMOS影像感測器（CIS）、光學鏡頭、音圈馬達（VCM）精密地組裝在一起，但問題是「感測器、鏡頭，甚至VCM馬達都不是我的。」當核心零組件全由客戶指定，模組廠只是賺到「組裝工錢」。

關鍵零組件須全數外購的結果，就是議價權被客戶掌握，供應商毫無置喙餘地。

張恆嘉點出，因應近年記憶體晶片大漲，蘋果開始向其他技術成熟的供應商砍價，相機模組廠首當其衝。此外，不只LG Innotek在越南擴廠降成本，另一家中國業者Cowell也有意挾低價搶單，競爭激烈。

若業者想轉向非蘋陣營避險，放眼望去，也都是早已殺到見骨的紅色供應鏈。

業界指出，中國的舜宇、丘鈦、歐菲光等業者，在政府補貼與內需保護下，都已成為一方之霸。因此即使是鏡頭王者大立光多次試水溫跨足模組，最後也抽身退出，光寶更是熬不住連年虧損，將相關事業賣給中國業者立訊；群光、致伸等業者也轉向利基市場。

雖然新煒靠著大客戶，成了手機市場僅存的台灣業者；但也因為高度依賴單一客戶，必須謀求新發展。

新煒整裝出招 孵新成長曲線

鴻海曾起心動念將新煒獨立為信揚控股、計畫籌備上市，但因九成以上營收依賴單一客戶，最終打消念頭，並於今年被鴻海董事長劉揚偉重新分類為「R Group」，回歸集團事業群。收購索尼車用相機模組事業，則是該事業群的最新戰略。

一名熟悉索尼的業界人士透露，索尼雖是全球影像感測器霸主，但相機模組利潤不佳，還不如交給已是熟悉供應商的新煒經營；對鴻海來說，這筆交易最大的價值，則是索尼經營多年的本田（Honda）與日產（Nissan）兩家大型日系車廠客戶。

張恆嘉分析，歐美車廠早已被LG Innotek卡位，日系車廠的訂單，短期內中國業者進不去，鴻海花約十五億元換到這張門票，「算是滿划算的投資」。

接觸索尼前，新煒已在二五年接手夏普的相機模組事業及旗下越南工廠，目的是多元化生產基地。如今加上這筆新交易，讓新煒在車用相機事業又跨出一大步。

對此，張恆嘉認為，手機相機模組門檻較高，「如果（新煒）能做手機，其實進軍車用沒有什麼大問題。」業者也看好，未來只要AI想理解世界，就少不了鏡頭與相機模組，新煒也正投入無人機、智慧眼鏡與機器人領域。不過，一名相機模組同業提醒，這些應用都要高度客製化，相較手機市場首重價格，轉型並不容易，短期內新煒仍得以手機為主。

從摩托羅拉、iPhone，到車用與AI，新煒正在尋找手機之後的下一個成長動能，而收購索尼事業部，是它轉向車用市場的重要一步。

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