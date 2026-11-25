撰文‧曹悅華

隨著疫後旅遊潮帶動獲利快速回升，五福啟動十年、三階段轉型計畫，決心闢出新路。當營收有望首度叩關百億元，如何從量變走向質變、翻轉市場既定印象，將是五福下一場硬仗。

「這是我們上周（十月中）才發的飛行外套！」五福旅遊總經理王哲彥興致勃勃地介紹起身上新裝。從去年的衝鋒衣、今年換飛行外套，這家近四十年歷史的老牌旅行社，連年換新制服展現新氣象，背後藏著品牌進化的企圖心。

從高雄起家的五福，向來被視為旅行社「南霸天」，但這個標籤早已跟不上營運版圖。

王哲彥透露，二○二三年起，五福台中以北與南部市場的業績占比出現黃金交叉，如今已達六比四，這個變化，更是五福近三年營收翻倍的關鍵推力。

版圖擴張成功，要歸功於董事長許順富疫後擬定的十年大計。「我們不能只停留在南霸天的印象！」他在接受《今周刊》專訪時說出揮軍北上的心情。這不僅是基於五福成長所發動的擴張策略，也有來自疫情期間的醒悟。

疫情三年，五福業績幾乎歸零，導致三億元的累積虧損，讓他驚覺企業不能原地踏步，而是必須闢出新路。二三年他定出「利變、量變、質變」三階段目標：先賺回虧損，再擴大營收，最後透過產品分級，建立長期競爭力。

「要先賺得到錢，才有資源做其他事。」許順富說。二三年至二四年上半年，疫後旅遊需求爆發、機位供不應求，成為五福回血契機。透過積極與航空公司合作，掌握關鍵機位，趁勢加速銷售，幾乎沒有庫存壓力，帶動五福獲利回升。這也使五福二三至二五年每股稅後純益（EPS）從七．八七元攀升至歷史新高十．○一元，順利走過「利變」階段。

聚焦短程團旅 擴大市場規模

然而，五福深知，不能只靠疫後紅利成長。二五年起，許順富開始推動第二階段「量變」。王哲彥進一步解釋，受限於機位，五福不打產品海戰術，而是聚焦日本、東南亞等短程團體旅遊，主攻三至四萬元商品，再透過開發企業客戶、拓展通路及產品差異化，擴大市場。

其中一項策略，便是逆勢投資實體門市。五福今年新增新北永和、板橋等六家據點，全台合計二十二家，明年更計畫擴增至三十家，積極搶攻北部客群。

許順富解釋，五福過去以同業批售為主，如今透過實體門市建立品牌與信任度，逐漸打開市場。為深入在地商圈，五福甚至推出半價敦親睦鄰一日遊。他算過，一車三十五人，每人補貼一百元，僅花三千五百元，就能精準接觸潛在客群，比廣撒廣告更有效。

一名旅行社董事長肯定五福的策略，認為旅行業者想擴大規模再成長，從區域市場走向全台，是必經之路。

產品方面，五福以「新景點、新玩法、新服務」突圍。王哲彥指出，今年國人出國人次有望突破兩千萬，但全台近四千家旅行社競爭激烈，九成五營收來自團體旅遊的五福，必須靠差異化搶客。

新景點包括開發日本茨城航點，兼具票價較低、通關快速優勢；另將越南芽莊包裝成「東方馬爾地夫」，今年再拓展日本小松、石垣島等航點。

要搶新客，當然要有新玩法。五福推出結合跟團與自由行的新品，除了兩人成行的Mini Tour，「伴自由」更在五至八天行程中保留一至兩天自由活動，讓旅客兼顧便利與彈性。以泰國為例，華欣、大城等遠程景點由旅行社安排交通，到了曼谷市區則讓旅客自由探索，兼顧便利與彈性。

新服務則針對單人旅客推出自願配房，配房不成免收單房差；明年起更領先同業提供高速上網吃到飽SIM卡。

業績屢創新高 穩居業界第二

這些布局帶動五福營收一路衝，今年前十月營收已近八十五億元、年增十四％創同期新高，有望挑戰百億大關。對照疫情前規模相近的山富，今年前十月營收五十六億元、年減近二％，五福已穩居上市櫃旅行社的第二大。

不過，規模做大，品牌就能跟著升級嗎？熟悉五福經營的旅行業高層直言，五福擅長大量銷售中價位短程團體旅遊，想要走向品牌高值化必須往歐美等中高端行程下手，「但賣陽春麵的，是沒辦法一下子做出米其林的。」

為了達到「質變」，五福先將重心放在產品分級與精準行銷。「我常在內部說，我們不是LV，而是做旅遊業的Toyota。」王哲彥以汽車品牌比喻，五福不急著轉攻高端，而是逐步完善一般房車、休旅車到性能車款。而去年推出、今年強化的「璀璨系列」，便以五星級飯店、一房一廳套房等升級服務，與一般團體旅遊區隔。策略上，則評估透過成立副品牌，如同Toyota延伸出Lexus，逐步跨足高端市場。

為實現產品分級，五福已成立經營企畫團隊，每天分析產品與通路銷售，旅展期間甚至每小時發布戰報。未來再結合ERP、CRM系統，透過數據與精準行銷，把對的產品賣給對的客群。

五福已用規模撕下「南霸天」的地域標籤，但要真正翻轉品牌印象，還得突破既有成功模式。從量變走向質變，才是下一場硬仗。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1562期)

延伸閱讀》

00919、0056、00878、00929...高股息ETF跌出甜甜價，股災先買誰？年化配息率逾14％！選股教練2理由首選這檔

好市多黑五Day3優惠商品！三星65吋電視、真絲印花床包省上萬…黑鑽卡黑五回饋、營業時間「14天攻略」

半夜被盜刷，10萬元沒了！明明沒收到OTP驗證碼，為何交易照樣完成？最容易中招的是這5種人

COP31談判破局後，全球氣候行動往哪走？專家解析台灣減碳、電氣化與調適挑戰