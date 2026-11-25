撰文‧呂苡榕

綠、白黨團罕見立場一致，反對「普發二萬元」，卻因部分民進黨立委缺席表決而功敗垂成。

若立院多數立委有心擋下這部有違憲疑慮的法案，可一同支持行政院覆議，守護長遠的財政紀律。

十一月二十日，立法院審議由國民黨團提出的《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》（以下稱普發二萬條例）。雖然民眾黨團在表決前宣布反對普發二萬元，並集體投下八張反對票，但因十三名民進黨立委缺席院會，罕見的「綠白合」人數仍不及國民黨團，最終表決結果為五十票贊成、四十六票反對，三讀通過普發二萬條例。

表決後，民眾黨團總召陳清龍嚴詞批評多位民進黨立委未進場投票，形同「擺爛」，並再次強調普發現金必須堅守財政紀律、不舉債的底線。

民進黨團幹事長莊瑞雄則解釋，當天民進黨團已發布甲級動員令，但因參選縣市首長的立委得以豁免參與動員，才未能擋下法案。他對民眾黨投下反對票表達肯定，並重申國民黨團以特別條例指定支出、要求行政院編列預算，是侵害預算權、有違權力分立原則。

擋普發 立院多數可推翻決議

假使民進黨團與民眾黨團確實一致反對普發二萬元，只因為與會人數不足，讓法案「意外」三讀通過，那兩黨合計五十九席立委，完全有能力依《憲法》規定，予以「撥亂反正」。

根據《中華民國憲法增修條文》第三條第二項第二款明文規定，行政院對立法院議決之法律案，如認為窒礙難行，得經總統核可，於該決議送達行政院十日內移請立法院覆議。若行政院提出覆議，立法院應於覆議案送達十五日內做成決議；若逾期未議決者，原決議失效。

按照《憲法》規定時程，九合一選舉會在覆議案期限前落幕，屆時民進黨與民眾黨立委能全心投入國會，理應不會再發生人數不足狀況，只要聯手推翻原決議，甚至是逾期不議決、讓法案自動失效，皆可實質擋下普發二萬條例。

事實上，在強行通過普發二萬條例前的一個月內，立法院已陸續通過六十五歲以上免繳健保費、老農津貼提高到每月一萬五千元等擴大行政部門支出的法案，涉及預算金額超過四五○○億元，早有許多專家抨擊，立法權代替行政部門規畫預算，有違憲之虞。

「這是過去兩年在野黨一直在玩的一套組合拳，立法院通過違憲的法案，行政院如果接受，那正合他們的意；如果不副署，他們就罵行政院獨裁。」政大法律系副教授林佳和無奈說道。

況且這次普發二萬條例，對財政紀律的衝擊，遠超過前兩部法案。

政大財政系名譽教授曾巨威從草案最初解釋起，今年六月，立法院財政委員會審查中央政府總預算時表示，因股市交易熱絡、稅收可望高於原先預估，經朝野協商後，決議增列六千億元稅課收入。

當時民進黨立委便主張，提高歲入預估能避免未來因稅收超徵，再度引發是否普發現金的爭論。

隨後行政院提出六○七六億元追加預算，將增加的財源投入穩定民生、社福及國防等。然而，國民黨九月提出今年稅收可能超收一兆元，因此推動普發二萬元。「但最近股市不如預期，國民黨會落入一個風險，原本推算的超收一兆元可能根本沒收到。那普發的錢要從哪來？」曾巨威無奈表示。

同樣是普發現金，錢從哪裡來，則是兩套方案最大的差異。行政院提出的「普發一萬」，強調在歲入歲出平衡前提下，在總預算裡編列二三五七億元。相較之下，國民黨的普發二萬元，則明定另行編列特別預算支應。

歲入高估 政府恐須舉債發錢

根據財政部試算，若以特別預算全額支應普發二萬元所需的四七一四億元經費，扣除目前可運用的累計歲計賸餘八五七億元後，仍有三八五七億元的缺口，須透過舉債支應。

截至今年十一月六日，中央政府長短期未償債務餘額已逼近六兆元，若再為「普發二萬」新增舉債，將增加政府債務負擔，也可能壓縮未來其他施政支出的財政空間。

如果要整合朝野的普發方案，也將面臨預算調整難題。民進黨立委鍾佳濱指出，由於行政院已在明年度總預算中編列普發一萬元的經費，若要改為執行普發二萬元，可能有兩條路徑。

第一，是將普發二萬元納入總預算，取代原本的普發一萬元。「那就要先退回總預算，再重編，一來一往，總預算要搞到什麼時候才要通過？又要跟今年一樣嗎？」

第二條路徑，則是另外以追加預算方式籌措財源，「總預算裡普發一萬元、追加預算一萬元。」鍾佳濱說，「但追加預算，也得政府有錢。」他批評，近期在野黨的各種操作，「都是為了選舉。卻嚴重破壞了財政紀律。」

普發二萬條例三讀通過後，行政院發言人李慧芝表示，將於收到法案後，審慎評估研議，並在《憲法》賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。莊瑞雄說明，如果行政院對普發二萬條例提出覆議，黨團將尊重並支持。鍾佳濱也表示，靜待行政院作出合法合憲的回應。

陳清龍則也強調，「我們一貫的態度就是『法治先行』，以此為前提來行動。」他也強調，民眾黨已提出《預算法》的修法版本，其中第八十一條之一修法草案，主張稅收超收達預算一一○％時，優先補足六％還本，再談普發。

曾巨威提醒，若要將超收稅金用途法制化，應修正《財政紀律法》更適宜。他強調，財政的專業討論與制度建立，不該淪為政治角力戰場。

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