撰文‧今周刊編輯團隊

輝達執行長黃仁勳因爭議事件一度去職，震撼市場。雖然11天後他重新復職，帶動市場信心回升，但中信投顧總理理陳柏州認為，黃仁勳的回歸，不代表AI成長動能就能滿血復活。

畢竟，在黃仁勳去職到回歸的11天當中，從輝達內部到外部環境，都對這位AI教主添上了許多新的束縛。

首先改變的是輝達的公司治理。輝達成立33年來首度設立董事會主席，並規劃成立國安與出口管制委員會、新設首席法遵長職位，顯示公司治理與決策權力將重新調整。

國泰世華首席經濟學家林啟超對此表示：「輝達已不太可能如同過往，由黃仁勳一個人說了就算。」過去由他一人主導的決策模式，將受到更多制度監督。

外部監管環境也同步收緊。美國商務部於11月19日公布先進半導體出口管制新規，不僅限制晶片出口至中國，也將透過海外雲端服務租用算力納入管制，並要求資料中心加強客戶身分與實質控制權查核。印尼、馬來西亞、新加坡、泰國及巴西等第三國，亦被納入相關出口許可要求。

統一投顧認為，新規對台灣供應鏈的直接衝擊，主要在於增加查核成本，並可能延後拉貨、生產排程與收款時程。而若將美國政府所展現的態度延伸思考，林啟超則指出，未來黃仁勳不僅要面對董事會監督，也可能受到更多法律條文約束。

當黃仁勳決策速度與空間受到牽制，對於2027年全球經濟的影響，就是原已被各家機構認定的「AI減速」新局，更難期待藉由黃仁勳扭轉局面。

回顧輝達近年GTC大會，黃仁勳幾乎每年都推出新的技術規格與產品並帶動產業投資。每一次技術規格升級，都為科技業創造新的資本支出理由，也讓供應鏈受惠。

但陳柏州認為，2027年AI產業的技術推進速度可能變得更慢。事實上，高盛早在黃仁勳去職之前，就已預期2027年將是AI投資成長放緩的一年，過去兩成以上的資本支出成長，將「降檔」轉為溫和擴張。

另一項隱憂則來自AI融資模式。過去幾年，輝達積極協助雲端業者確保算力需求，例如與CoreWeave簽訂63億美元協議，承諾承購未能售出的閒置算力；也在今年八月規劃成立獨立算力融資平台，打算引進超過5,000億美元第三方資本，將GPU與資料中心轉化為可證券化資產。而這些由黃仁勳鼓動的AI金融，已然隱隱出現破口。

近期，已有金融機構開始出售相關債權的消息陸續傳出，例如匯豐以約85折價格出售一筆與甲骨文「木星計畫」資料中心相關的3億美元債權，ING也傳出求售相關債權，法國興業銀行則打包出售其他資料中心貸款。雖然這些案例仍有待進一步確認，但已透露出金融市場對AI融資風險的態度正在轉變。

整體而言，AI長期成長趨勢並未改變，輝達也仍是產業核心，但過去幾年由黃仁勳帶動的高速擴張模式，恐怕難以原封不動延續。高盛將2027年的市場形容為「成長痛」（Growing Pains）：經濟仍會成長，卻必須經歷資本支出放緩、融資成本上升及資產折舊增加等調整。

當原有的成長敘事逐漸退場，新的成長引擎卻尚未完全接棒，金融市場勢必面臨資產價格與企業利潤率的重新評價。陳柏州認為，未來市場需要尋找新的故事，例如OpenAI等大型語言模型的發展，可能成為下一階段的關注焦點。此外，在AI熱度可能降溫、通膨有望緩和的環境下，投資機構也開始呼籲投資人重新關注多年來相對失寵的價值股，以及債券市場的布局機會。

當市場不再只追逐AI帶來的想像與成長速度，而是重新檢視企業獲利、資本效率、融資風險與合理價格，2027年或許正是重新尋找真正價值的一年。

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