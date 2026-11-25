梵谷、畢卡索、路易絲・布爾喬亞……跨時代大師百件作品在台展出
【撰文．蔡佳玲】
圖／臺中市立美術館、國巨基金會、富邦美術館 提供
即日起至明年4月，大師級藝術展在台連續展出，包含「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」、「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，兩個展覽分別展出梵谷、畢卡索、常玉、路易絲・布爾喬亞等藝術家共百餘件創作，在台灣就能近距離欣賞世界級名作，在不同時代背景、藝術風格的交會中，感受藝術跨越時空的生命力。
從常玉、路易絲・布爾喬亞作品看理性與本能
在俄國寓言「蠍子與青蛙」故事中，蠍子央求青蛙幫忙背牠過河，青蛙擔心被蠍子螫而有所顧慮，蠍子以在河中螫死青蛙，自己也難以存活為理由，說服了青蛙幫忙。豈料，就在青蛙背著蠍子游到河中央之時，蠍子仍以「本性難違」為理由螫了青蛙一下。
一則探討理性與本性的寓言故事，如今賦予不同意義、成了展覽名稱，「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，於11月20日至2027年4月4日，在臺中市立美術館展覽室D、E登場。
這個由台中市政府與國巨基金會共同主辦的展覽，由策展人菲利普・拉瑞特－史密斯（Philip Larratt-Smith）策劃，觀眾入場逛展間，可以欣賞國巨基金會精選典藏的66件橫跨文藝復興至當代的作品，其中有高達55件是首度在台灣公開展出。
當跨越時代、埋藏相異文化、以不同媒材創作的藝術品，經過配對、在展間相互對話，會碰撞出什麼火花？菲利普・拉瑞特－史密斯將不同藝術家的創作，以「身心之別」作為選件標準，展列成二十組對話，藉由不同作品的視覺呼應與意義關聯，延伸出一場場理性與本能的辯證，引領觀眾做更多自我思考。
常玉〈裸女背像〉、馬克・羅斯科〈第7號〉（No.7，1951）、〈無題〉（Untitled，1955）三件作品一組，兩位藝術家皆以色彩為重要表現元素，展現不同形式上的巧妙對照。
格哈德・里希特（Gerhard Richter）〈瑪莉安阿姨〉（Aunt Marianne，1965）、路易絲・布爾喬亞（Louise Bourgeois）〈蜘蛛〉（Spider，1994）則相互對照，兩件作品皆以隱晦的方式梳理著自我與家庭的連結：里希特的畫作呈現家族歷史與社會、政治創傷的交會，而布爾喬亞的雕塑是母子關係的象徵性再現，同時也是對藝術家所稱「家庭病毒」(the family virus)的隱晦指涉。
大師雲集的展覽，還包括巴洛克時期重要女性藝術家阿爾泰米西婭・簡提列斯基(Artemisia Gentileschi)〈沉思中的抹大拉馬利亞〉（Mary Magdalen in Meditation）、古斯塔夫・克林姆〈扶手椅上的女士 〉（Dame im Fauteuil）、畢卡索（Pablo Picasso）〈男子頭像〉（Tête d'Homme）、安迪・沃荷（Andy Warhol）〈自畫像（驚悚假髮)〉（Self-Portrait (Fright Wig)）、傑夫・昆斯（Jeff Koons）〈氣球狗（紅) 〉（Balloon Dog (Red) ）等，共34位跨越不同時代藝術家的作品共同展出，觀眾入場觀展，一起思考理性與本能、身體與精神的多重面向。
揭開莫內、梵谷、畢卡索畫作創作故事
另一大展，是富邦美術館將於12月12日至明年4月13日推出的「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，53位藝術家、57件真跡，包含莫內《睡蓮》、梵谷《奧維的麥田與收割者》、畢卡索《戴黑帽的女子》，以及馬諦斯、蒙德里安等藝術家的創作，共同在富邦美術館展出四個月，精彩可期。
展覽中，以「描繪現代生活」、「世界新視角」、「人物新形象」、「日常重構」與「抽象匯流」五個篇章，串起從印象派到抽象藝術的發展。除了焦點大師，也將呈現莫里索、莫迪里亞尼、克利等藝術家的創作，觀眾可以挑一幅感興趣的畫、一個喜愛的藝術家，或是讓你好奇的一段故事，開始探索藝術家沒說的故事。
幽幽青池裡睡蓮綻放、收割者在黃金麥田中辛勤收穫、戴黑帽女子的立體肖像畫以幾何面呈現，莫內、梵谷、畢卡索這幾位大師的創作，觀眾或許都很熟悉，在欣賞藝術功力之餘，畫作背後的也藏著令人玩味的故事。
展覽中將展出的莫內《睡蓮》，高、寬超過兩公尺，據傳與巴黎橘園美術館的環景《睡蓮》巨作有密切相關。據托雷多美術館研究，這件約1922年完成的作品，可能是橘園組畫〈晨曦〉其中一幅畫板的習作，成為巨作成品之外的矚目話題。
位於巴黎近郊的奧維，是梵谷度過生命最後兩個月的地方，《奧維的麥田與收割者》描繪著他被田野景致所吸引，同時埋藏著對生命的思索。他曾在1889年寫給弟弟西奧的信中，談及這樣的死亡意象，卻將它放在明亮日光與金色光芒之中，觀眾欣賞這幅畫作，除了看田野風景，也看藝術家面對自然、勞動與生命循環的凝視。
藝術家兼模特兒費爾南德・奧利維耶，是畢卡索《戴黑帽的女子》中的作畫主角。她與畢卡索於1904年在巴黎相識、生活，兩人關係波折不斷，她常常出現在畢卡索早期畫作中，這幅1909年的肖像留下了畢卡索探索立體派的足跡。
本文授權自今周刊，原文見此。
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