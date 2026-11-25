【撰文．蔡佳玲】

圖／臺中市立美術館、國巨基金會、富邦美術館 提供

即日起至明年4月，大師級藝術展在台連續展出，包含「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」、「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，兩個展覽分別展出梵谷、畢卡索、常玉、路易絲・布爾喬亞等藝術家共百餘件創作，在台灣就能近距離欣賞世界級名作，在不同時代背景、藝術風格的交會中，感受藝術跨越時空的生命力。

從常玉、路易絲・布爾喬亞作品看理性與本能

在俄國寓言「蠍子與青蛙」故事中，蠍子央求青蛙幫忙背牠過河，青蛙擔心被蠍子螫而有所顧慮，蠍子以在河中螫死青蛙，自己也難以存活為理由，說服了青蛙幫忙。豈料，就在青蛙背著蠍子游到河中央之時，蠍子仍以「本性難違」為理由螫了青蛙一下。

一則探討理性與本性的寓言故事，如今賦予不同意義、成了展覽名稱，「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，於11月20日至2027年4月4日，在臺中市立美術館展覽室D、E登場。

這個由台中市政府與國巨基金會共同主辦的展覽，由策展人菲利普・拉瑞特－史密斯（Philip Larratt-Smith）策劃，觀眾入場逛展間，可以欣賞國巨基金會精選典藏的66件橫跨文藝復興至當代的作品，其中有高達55件是首度在台灣公開展出。

當跨越時代、埋藏相異文化、以不同媒材創作的藝術品，經過配對、在展間相互對話，會碰撞出什麼火花？菲利普・拉瑞特－史密斯將不同藝術家的創作，以「身心之別」作為選件標準，展列成二十組對話，藉由不同作品的視覺呼應與意義關聯，延伸出一場場理性與本能的辯證，引領觀眾做更多自我思考。

常玉〈裸女背像〉、馬克・羅斯科〈第7號〉（No.7，1951）、〈無題〉（Untitled，1955）三件作品一組，兩位藝術家皆以色彩為重要表現元素，展現不同形式上的巧妙對照。

常玉, 〈裸女背像〉, 1929, 油彩、畫布, 45 × 81 cm, 含框 58 × 94 × 5 cm

格哈德・里希特（Gerhard Richter）〈瑪莉安阿姨〉（Aunt Marianne，1965）、路易絲・布爾喬亞（Louise Bourgeois）〈蜘蛛〉（Spider，1994）則相互對照，兩件作品皆以隱晦的方式梳理著自我與家庭的連結：里希特的畫作呈現家族歷史與社會、政治創傷的交會，而布爾喬亞的雕塑是母子關係的象徵性再現，同時也是對藝術家所稱「家庭病毒」(the family virus)的隱晦指涉。

路易絲．布爾喬亞, 〈蜘蛛〉, 1994, 青銅、硝酸銀、棕色銅鏽、花崗岩, 274.3 × 457.2 × 378.5 cm © 2026 The Easton Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

大師雲集的展覽，還包括巴洛克時期重要女性藝術家阿爾泰米西婭・簡提列斯基(Artemisia Gentileschi)〈沉思中的抹大拉馬利亞〉（Mary Magdalen in Meditation）、古斯塔夫・克林姆〈扶手椅上的女士 〉（Dame im Fauteuil）、畢卡索（Pablo Picasso）〈男子頭像〉（Tête d'Homme）、安迪・沃荷（Andy Warhol）〈自畫像（驚悚假髮)〉（Self-Portrait (Fright Wig)）、傑夫・昆斯（Jeff Koons）〈氣球狗（紅) 〉（Balloon Dog (Red) ）等，共34位跨越不同時代藝術家的作品共同展出，觀眾入場觀展，一起思考理性與本能、身體與精神的多重面向。

傑夫．昆斯, 〈氣球狗（紅）〉, 1994-2000, 彩色透明塗層、無縫鏡面拋光不銹鋼, 307.3 × 363.2 × 114.3cm © Jeff Koons, Photo: Mike Bruce, Gate Studios; Courtesy the Royal Academy of Arts, London

揭開莫內、梵谷、畢卡索畫作創作故事

另一大展，是富邦美術館將於12月12日至明年4月13日推出的「現代藝術百年：莫內到馬諦斯─托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，53位藝術家、57件真跡，包含莫內《睡蓮》、梵谷《奧維的麥田與收割者》、畢卡索《戴黑帽的女子》，以及馬諦斯、蒙德里安等藝術家的創作，共同在富邦美術館展出四個月，精彩可期。

展覽中，以「描繪現代生活」、「世界新視角」、「人物新形象」、「日常重構」與「抽象匯流」五個篇章，串起從印象派到抽象藝術的發展。除了焦點大師，也將呈現莫里索、莫迪里亞尼、克利等藝術家的創作，觀眾可以挑一幅感興趣的畫、一個喜愛的藝術家，或是讓你好奇的一段故事，開始探索藝術家沒說的故事。

幽幽青池裡睡蓮綻放、收割者在黃金麥田中辛勤收穫、戴黑帽女子的立體肖像畫以幾何面呈現，莫內、梵谷、畢卡索這幾位大師的創作，觀眾或許都很熟悉，在欣賞藝術功力之餘，畫作背後的也藏著令人玩味的故事。

文森・梵谷《奧維的麥田與收割者》，1890，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey.

展覽中將展出的莫內《睡蓮》，高、寬超過兩公尺，據傳與巴黎橘園美術館的環景《睡蓮》巨作有密切相關。據托雷多美術館研究，這件約1922年完成的作品，可能是橘園組畫〈晨曦〉其中一幅畫板的習作，成為巨作成品之外的矚目話題。

位於巴黎近郊的奧維，是梵谷度過生命最後兩個月的地方，《奧維的麥田與收割者》描繪著他被田野景致所吸引，同時埋藏著對生命的思索。他曾在1889年寫給弟弟西奧的信中，談及這樣的死亡意象，卻將它放在明亮日光與金色光芒之中，觀眾欣賞這幅畫作，除了看田野風景，也看藝術家面對自然、勞動與生命循環的凝視。

藝術家兼模特兒費爾南德・奧利維耶，是畢卡索《戴黑帽的女子》中的作畫主角。她與畢卡索於1904年在巴黎相識、生活，兩人關係波折不斷，她常常出現在畢卡索早期畫作中，這幅1909年的肖像留下了畢卡索探索立體派的足跡。

巴勃羅・畢卡索《戴黑帽的女子》，1909，油彩、畫布。Toledo Museum of Art, Purchased with funds from the Libbey Endowment, Gift of Edward Drummond Libbey, and with funds from the Florence Scott Libbey Bequest in Memory of her Father, Maurice A. Scott.

本文授權自今周刊，原文見此。

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