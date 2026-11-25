【撰文．陳彥澐 整理】

輝達創辦人黃仁勳於23日復職，回歸後第一天上班立即成為眾人矚目的焦點。黃仁勳感性謝謝員工的支持，並表示第二次擔任執行長，會做得更好。 隨著影片曝光，外界也注意到黃仁勳身上不見往日常穿的皮衣，一改昔日形象換上海軍藍顏色的夾克。據悉，這件Dior外套為今年6月黃仁勳訪韓時曾穿著，與電競選手Faker(李相赫)的合影也是穿著這件外套。 由於黃仁勳過去受訪時曾大方分享，自己的穿著皆由老婆Lori挑選，也讓外界好奇經歷此次婚外情風暴後，黃仁勳是否要改變往日形象，以全新的姿態亮相呢？

黃仁勳復職後亮相！沒穿「招牌皮衣」

輝達(NVIDIA)董事會於23日宣布，經董事會決議投票讓黃仁勳回任執行長職務。創辦人黃仁勳重返位於美國加州聖克拉拉的輝達總部，受到員工熱烈歡迎。輝達官方也釋出照片，只見黃仁勳一手放在胸前，接受員工擁戴及歡迎，也不難看出黃仁勳在輝達員工眼中的地位。

黃仁勳向員工致歉，表示自己犯了一個嚴重的錯誤，但會努力重新站起來，仍不改幽默性格自嘲，今天是我上班的第一天，「但我現在沒有電腦，得去向資訊部門（IT）領一台新的。」

重返崗位的第一天，黃仁勳並沒有穿上昔日的招牌皮衣，而是改穿深藍色的夾克外套。知名時裝評論員Derek Guy於社群媒體上指出，這是黃仁勳先前曾經穿過的Dior外套。

Dior夾克什麼來頭？韓國行曾穿過

這件Dior夾克是什麼來頭？根據《GQ Taiwan》報導，黃仁勳身上所穿的這件夾克為「Dior Moulures 刺繡拉鍊外套」，以海軍藍精純羊毛斜紋布製成，左胸處的Dior刺繡展現出18世紀洛可可風格，低調又不失美感。

而這件Dior外套的台灣官方售價為10萬5000元，腳上穿的則是經常在公開場合所穿的愛馬仕「Hermès Game 簡便運動鞋」。據《韓國先驅報》報導，黃仁勳曾穿著Dior外套於6月時訪問韓國，還穿著這件外套與Faker李相赫合影。

由於先前黃仁勳的招牌穿搭TOM FORD皮衣外套要價約7000~1萬美元（約新台幣23萬~33萬元），也讓網友打趣笑稱「身價縮水穿衣也要開始節儉了」、「皮衣可能被老婆沒收了」，意外掀起一波討論話題。

重返輝達穿著有學問！

不過，黃仁勳重返輝達的穿搭其實頗有學問。

外界普遍認為，黃仁勳不將招牌皮衣穿在身上，主要有兩個原因。第一個就是要和「過去的形象」切割，《紐約時報》認為皮衣加深了黃仁勳科技巨頭的形象，歷經種種爭議之後，這樣的形象可能過度強烈。

第二個原因是，皮衣帶有強勢、自信的感覺，再加上黃仁勳過去曾提到自己約有30~40件的皮衣，甚至有黃仁勳戰袍的形象；如今改穿上低調的深藍色夾克，則有較為柔和的感覺，23日在爭議後首度亮相，穿上夾克並感謝員工的支持、致歉，也是換個姿態的重新回歸。

黃仁勳要捨棄皮衣形象嗎？

《連線》雜誌於11月中曾邀請《Vogue》、《GQ》的造型師以黃仁勳的造型為專題討論，英國版《GQ》編輯總監Murray Clark認為，黃仁勳應該保持過去的形象繼續穿著皮衣，他認為那就是黃仁勳的形象和招牌，即便犯了錯，也能繼續穿著皮衣，坦蕩蕩的站在全世界面前。

英國版《Vogue》編輯總監Chioma Nnadi則說，若是他來替黃仁勳做造型，會換上更為沉穩內斂的服裝，像是一件有領的牛津襯衫配上海軍藍或灰色的圓領針織毛衣就能達到效果，又不會像傳統西裝那樣顯得過於商業。

儘管兩人看法有些許不同，但他們皆認為黃仁勳需要更「充滿歉意」的穿衣規範，不要太多華麗或是名貴的的單品。如今看來，黃仁勳23日的OOTD也巧妙地呼應了兩位時尚雜誌總監的看法。

Nvidia執行長黃仁勳離職11天後，23日復職，低調穿著海軍藍顏色的夾克。(路透)

皮衣藏妻子巧思！背後故事曝光

黃仁勳過去以一身幹練的皮衣外套為招牌形象，《經濟時報》曾報導黃仁勳穿黑色皮衣已有長達20年的時間，更透露自己從來不買衣服，不會花時間去思考要穿什麼衣服，日常的穿搭都是由老婆Lori和女兒打理，由於對衣服材質較為敏感，所以Lori一直以來都會協助幫他挑選襯衫、褲子等穿搭，顯現出妻子Lori的巧思。

而「皮衣」的形象也隨著時間深植大眾，不管是出席科技活動還是日常穿搭、輝達產品發表會等，黃仁勳總是以一襲黑色皮衣亮相，今年7月更在紐約蘇富比拍賣會上以96美元的金額拍賣出黃仁勳曾穿過的Tom Ford黑色皮衣，也曾掀起一股皮衣風潮。

隨著黃仁勳捲入婚外情風波，昔日愛妻、愛家形象破滅，也讓皮衣背後的故事令人唏噓。至於今後黃仁勳是否會再換回往日的皮衣男形象？外界認為，僅一次的亮相還不足以了解黃仁勳是否想要改變經營多年的形象，且看之後黃仁勳前往美國國會進行聽證會的穿著以及後續正式場合時的服裝。

本文授權自今周刊，原文見此。

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