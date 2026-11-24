【撰文．彭蕙珍】

台股崩跌讓不少「多貸同堂、以房養股」的民眾，在脆上紛紛大喊該怎麼辦？台灣房屋根據內政部資料，前3季設定建物抵押權棟數不減反增，總計約46.2萬棟，年增5.7%，房屋抵押設定的熱度高於市場買氣。 觀察六都及新竹縣市等主要都會區的表現，前3季建物抵押權設定以台北市年增12%最高，其次為新竹縣10.6%，高雄市8.4%排名第3，新北市也增加6.6%。 台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房地產不僅有自住安家、保本抗通膨的優勢，還具有融資活用的彈性，但過度利用不動產操作槓桿投資，可能讓原本穩定的房產面臨財務風險。 以房屋抵押取得資金的投資人，除了股市損失外，還須持續償還房屋融資的本利，若現金流不足，可能被迫出售股票或處分房產填補缺口，因此借款投資前務必謹慎評估。

台股今年漲勢驚人，從年初台股不到3萬點，及至10月中旬創下直逼5萬點，讓不少民眾以房屋增貸，或申辦理財型房貸，取得資金投入股市。

加上部分縣市新案交屋潮湧現，帶動申貸購屋量能，使今年的建物抵押權設定較去年成長。

這4縣市最多人貸 以房靈活取得資金

陳定中分析，建物抵押權設定增幅較高的4個縣市，都是買賣移轉正成長都會，其中增幅超過1成的台北市與新竹縣，受北士科、竹科加持的台北市及新竹縣，市場交易相對穩定。

加上民眾所得長年名列全台前茅，財務狀況相對出色，且精華區的房地產價值高，屋主爭取房屋增貸、轉貸與資金周轉的條件相對有利，高薪族群對資金運用及投資槓桿的態度也較積極，因而推升抵押融資需求。

圖表／今周刊提供

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，以保障債權人權益，通常有兩種情況，如下：

1. 將房屋設定抵押權，辦理購屋貸款，此為大宗。 2. 屋主轉增貸週轉、債務整合也是常見原因。

因此，抵押權設定除受房市交易量牽動外，也與屋主運用房產取得資金需求相關。

圖表／今周刊提供

不會被追保證金 但可能被迫賣房

不過，民眾將房貸貸出買股，並不會因為股票下跌，銀行就自動要求屋主補繳股票的保證金。這與融資買股票不同。

但若屋主把房屋貸款資金投入股市，遇到失業、收入下降或其他財務問題，就可能被迫賣股還款，甚至出售房屋，這是最大的系統性風險。

圖表／今周刊提供

另外，要記得以下幾項原則：

1. 不要為了攤平股票，再借一筆房貸。 2. 不要把房屋增貸當成穩定收入。 3. 保留至少6～12個月的必要生活費及還款準備金。 4. 不要用短期需要償還的資金投資股票。 5. 不要因為股票配息高於房貸利率，就認定這筆投資一定划算。因為股息不是保證收益，股價也可能持續下跌。

本文授權自今周刊，原文見此。

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