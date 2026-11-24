【撰文．數位內容部】

台股經歷近期劇烈震盪後，市場融資籌碼持續出現調整。根據11月23日信用交易統計，上市市場融資餘額單日減少約14.19億元，上櫃市場減少約50.41億元，上市櫃合計減少64.6億元。 其中，上櫃市場融資減幅明顯高於上市市場，顯示中小型股投資人的槓桿部位仍持續收縮，也反映市場風險偏好尚未完全恢復。

值得注意的是，11月20日台股曾出現大規模融資減少，上市市場單日融資減少約491.41億元，上櫃市場減少約145.60億元，合計縮減約637億元，反映當時市場面臨劇烈修正，投資人為降低風險而加速減碼，融資籌碼出現明顯去化。

相較於前一波大幅縮減，11月23日融資減少64.6億元，規模已明顯收斂，但融資餘額仍持續下降，代表市場籌碼尚處於調整階段，投資人對後續行情仍抱持審慎態度。

上櫃減幅最大 中小型股有籌碼調整壓力

從上市與上櫃市場的差異來看，上櫃融資單日減少超過50億元，約為上市市場減幅的3.55倍。由於上櫃市場以中小型股為重要組成，部分個股股價波動較大，融資交易比重也可能較高，因此當市場出現急跌或投資人風險承受能力下降時，中小型股往往面臨較大的籌碼調整壓力。

不過，單日融資減少並不完全等同於斷頭賣壓，也可能包含投資人主動償還融資及調整投資組合。

融資去槓桿已接近尾聲？ 還要看法人動向

法人及市場人士後續關注的焦點，在於這波融資去槓桿是否已逐漸接近尾聲。一般而言，當市場經歷大幅修正，融資餘額快速下降，代表部分高槓桿部位已經退出市場，有助於降低未來市場再次下跌時的潛在賣壓；但融資減少本身並不代表股市已經落底，仍須搭配指數走勢、成交量及三大法人買賣超等指標觀察。

尤其在國際科技股波動、美國市場走勢及外資資金動向仍具不確定性的情況下，台股短線能否止跌回穩，將成為市場關注焦點。

接下來，若融資餘額持續下降，但加權指數與櫃買指數逐漸止跌，成交量也趨於穩定，可能代表市場賣壓逐步消化；反之，若融資持續大幅減少，指數卻同步破底，則顯示市場信心仍然脆弱。

這波台股震盪究竟是短期籌碼重新洗牌，還是更大規模修正的開始，仍有待後續市場表現驗證。融資餘額變化，將是觀察台股籌碼結構與市場信心的重要指標。

本文授權自今周刊，原文見此。

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