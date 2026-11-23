【撰文．葛林 整理】

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前宣布辭去總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的掌舵生涯。暫時接下輝達(NVDA)重擔，是掌管公司財務13年的克瑞斯(Colette Kress)。 至於黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）、女兒黃敏珊（Madison Huang）和女婿卡普雷茲(Nico Caprez)，目前仍在輝達擔任重要職務。 根據輝達今年申報的關係人交易揭露文件，黃勝斌年薪約130萬美元（約新台幣4286萬）、黃敏珊年薪約120萬美元（約新台幣3956萬）。對於外界關注的高薪問題，過去輝達曾聲明，兩人薪酬完全依循公司制度，黃仁勳並未介入。 黃仁勳卸任後，外界除了聚焦新任領導團隊如何穩住輝達？同步關心黃仁勳家族，在輝達的職務狀態以及目前的真實處境。

黃敏珊被稱「父親幕僚長」，實際影響力有哪些

黃仁勳的女兒黃敏珊在輝達的角色，不僅是一般產品行銷主管。《華爾街日報》、《鉅亨網》，綜合報導指出，黃敏珊是輝達內部非正式稱為「The Band」的小型主管團隊成員，經常陪同黃仁勳出席大型演講及國際活動，協助檢視簡報、影片及舞台呈現等細節，是黃仁勳重要的工作幕僚之一。

黃敏珊過往擁有餐飲專業背景出身。接受廚師訓練，後續曾在精品集團LVMH負責行銷與業務發展，到了2020年，才加入輝達。

根據《中央社》引述《紐約時報》報導、進一步揭露黃敏珊在公司的實際影響力。黃敏珊是實體AI產品行銷資深總監。多名現任及前任員工曾透露，她在公司內部的影響力遠超過職稱，甚至被形容為父親事實上的「幕僚長」。

實際上，她對輝達的行銷與公關事務具有重大影響力，不僅參與高層會議，定期向公司董事會報告，並協助塑造父親的名人形象。然而，與內部員工也產生許多意見上的分歧。

黃仁勳卸任後，黃敏珊仍留在原職，她在公司內部影響力是否產生變化？未來與代理執行長暨財務長克瑞斯（Colette Kress）的互動，外界十分關注。

黃勝斌從台北酒吧老闆轉戰輝達！負責機器人產品與實體AI

相較於黃敏珊的行銷及幕僚角色，黃仁勳兒子黃勝斌，加入輝達後，近年積極布局的機器人與實體AI領域。目前擔任Robotics機器人產品線經理，負責機器人軟體產品策略、涵蓋機器人學習開源模擬框架、合成數據生成技術及機器人自主化發展。

黃勝斌過往曾在台北經營酒吧多年，之後赴美攻讀紐約大學（NYU）科技管理MBA，並於2022年7月正式加入輝達，從產品經理做起，逐步轉向機器人產品管理。

黃氏兄妹分別掌握2大領域

雖然黃敏珊與黃勝斌不是直接負責輝達核心晶片業務，但分別進入黃仁勳看重的兩大新成長領域：黃敏珊負責Omniverse部門的產品行銷，、黃勝斌投入機器人及模擬技術。

兩人的工作都與輝達從AI晶片供應商，進一步擴展至實體AI、工業模擬及機器人平台的長期策略有關。

至於黃敏珊的丈夫Nico Caprez，在輝達擔任全球AI基礎設施成長副總裁（Vice President, Global AI Infrastructure Growth），負責擴展全球AI基礎設施、雲端業者及企業合作夥伴關係。他的能力也受到業界高度肯定，多名與他共事的人士，形容他十分敏銳、工作投入，而且一天工作時間經常超過 15 小時。「能迅速掌握複雜問題的本質」。

父親離開後仍照常上班！學者分析兩人處境

至於黃仁勳卸任後，兒女在公司內部的實際狀況，根據《中時新聞網》報導，引述知情人士透露，黃勝斌與黃敏珊仍照常上班，黃敏珊照常至亞利桑那州出差，兩人也在11/18公司全體員工大會當天現身輝達辦公室。不過，兩人均未對父親卸任一事公開回應。

至於兩人薪水有多高？根據輝達今年申報的關係人交易揭露文件，黃勝斌年薪約130萬美元（約新台幣4286萬）、黃敏珊年薪約120萬美元（約新台幣3956萬）。對於外界關注的高薪問題，過去輝達曾聲明，兩人薪酬完全依循公司制度，黃仁勳並未介入。

對此，加州大學爾灣分校商學院榮譽教授皮爾斯（Jone Pearce），長期致力於研究企業聘用中的裙帶關係（Nepotism）。她進一步分析，黃敏珊與黃勝斌目前兩人處境尷尬、面臨相當艱難的狀態。因為任何透過家人或朋友關係獲得聘用、升遷的人，都可能面臨忠誠對象相互衝突的問題。

皮爾斯認為，兩人一方面要對父親有忠誠義務，另一方面必須對所屬組織忠誠，這使他們陷入兩難。不過，她也提醒，職場上因親屬或人際關係受惠的人，有時會背負不公平的負面標籤，這不代表他們缺乏工作能力；相反地，因為知道外界可能質疑自己的實力，這些人往往會加倍努力去證明自己。

本文授權自今周刊，原文見此。

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