【撰文．謝金河】

黃仁勳帶給金融市場核彈級的殺傷力。黃仁勳走下神壇，對AI整個產業投下一顆核彈級的殺傷力，這其中，台灣受到衝擊最大，南韓、日本次之，當然全世界都會受到影響。全球股市暴跌，黃金、白銀、比特幣全都大跌，這是核彈級的威力。

這個星期台股的崩跌，讓每個股民賠到頭皮發麻，最大的原因是黃仁勳！從2023年5月17日他去台大畢業典禮致詞開始，這是台灣的AI元年，黃仁勳帶給台灣盛世的時代。他為AI訂規格，重新搭建供應鏈，也讓台灣的企業脫胎換骨。

在過去為蘋果代工的時代，台廠毛利率很低，黃仁勳搭建的台灣供應鏈，毛利率大幅提升，獲利也水漲船高。像川湖前三季EPS233.75元，奇鋐73.86元，台光電82.92元⋯⋯這些高獲利的公司都是輝達供應鏈的受益者。

台灣因為AI，今年前10月出口增長57.7%，今天公布的10月外銷接單1238.2億美元，成長78.3%，今年前三季經濟成長率14.36%，台灣人均所得越過4萬美元大關，股市市值衝上全球第四⋯⋯這都是AI帶來的成果！如果沒有黃仁勳，整個產業估值將改變。

這次輝達交出一張非常好的財報，不過，市場不買單，輝達從243.37跌到145.71美元，市值蒸發2.347兆美元。輝達今年宣布Vera Rubin Nvl72出貨，這台機櫃七、八成的商機都在台灣手上，黃仁勳下台，也讓這台機櫃的未來充滿變數。

這三年，台灣的產業鏈跟著黃仁勳指揮棒走，黃仁勳一旦不是在AI的關鍵位置上，台灣的產業，總體經濟都會受到影響。黃仁勳下台，台灣有如斷腳一般，過去三年黃仁勳搭建起來的AI成長模式，現在重新評價，這是股市找不到底的關鍵。

這次美國反中建置派出手，今天紐約時報指出是黃樂把輝達B200晶片交給杭州軍方，研究高端國防武器，如果這個說法是事實，黃仁勳重返輝達的機率可能很小。這也是另一個變數。

今天印和闐先生提醒這次下跌像1987年指數從4796跌到2241那段，是台灣經濟大起的時代，受到國際因素而回檔，這次要看輝達下去後，誰是新的領頭羊？AI的賽道仍然奔馳，主角可能換人做！

每一次大跌危機，我都想聽聽張錫怎麼說？去年4月川普課關稅，台股大跌三天，張錫說這是人造熊市，不要驚慌！這次指數跌至17306，後來大漲到將近五萬點！今天張錫又出來說，台股跌到懷疑人生，他說已到「甜甜價」，外資明年會回頭，明年第一季股市會挑戰5萬點！

每一次市場信心潰堤，張錫都發揮重要的力量，希望他這次又看對！

本文授權自今周刊，原文見此。

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