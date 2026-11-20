【撰文．林韋伶】

不只北富銀盜轉？金管會銀行局表示，通報網路銀行及行動銀行帳戶資金遭非本人轉帳的銀行共有4家，分別為中信、玉山、台北富邦、華南，合計通報5件、受影響客戶為5人，涉及金額為56萬6512元。 近期市場傳出多起銀行帳戶異常轉帳事件，部分民眾投訴在未使用App或未收到一次性密碼（OTP）的情況下，存款竟遭不明轉出，引發網路熱議與存戶恐慌。 針對外界高度關注的案情細節與責任歸屬，金管會銀行局於例行記者會中正式說明，目前共4家銀行通報「重大偶發事件」，合計5件、涉及5位客戶，總金額56萬6512元。

銀行局強調，經各家銀行初步查報與系統盤查，這些轉帳案件全數都是經過「雙重驗證」後才完成的交易，且也有經過綁定的手機在處理，目前並未發現銀行系統遭到駭客入侵，或存在資安漏洞的情事。

4家銀行通報「重大偶發」 金管會：案情皆為零星個案

根據金管會統計，截至目前為止，通報網路銀行及行動銀行帳戶資金遭非本人轉帳的銀行共有4家，分別為中信、玉山、台北富邦、華南，合計通報5件、受影響客戶為5人，涉及金額為新台幣56萬6512元；至於具體的轉帳交易筆數，金管會表示目前並無進一步統計。

銀行局指出，案關銀行皆已依規定在7天內通報重大偶發事件，並已向警方報案，金管會後續也將依行政程序做進一步處理。

雙重驗證被突破？專家憂「認證不認人」 金管會這樣回應

然而，隨著被害人反映「睡覺時被轉帳、沒收到OTP簡訊」，市場也出現質疑聲浪，認為在AI與AI Agent盛行的時代，現行的雙重認證機制安全性強度恐已不足，甚至批評銀行端存在「認證不認人」的心態，一旦系統顯示通過雙重驗證，民眾恐面臨求償無門的窘境。

對此，銀行局表示，現行驗證機制符合國際規範，原則上都是根據ISO的相關信賴等級與機制進行接軌，電子設備也都有一定的認證程序。此外，現行的雙因子驗證機制其實相當多元，並不限於簡訊OTP，也包含「生物辨識」等方式。

金管會進一步指出，面對駭客與詐騙手法日新月異，金管會對資安議題一直相當重視，未來針對任何個別事件，也都會與時俱進地檢討與了解根因。

疑遭惡意程式入侵？金管會呼籲：發現異常立即洽銀行並報警

至於網傳受害者的手機多為安卓系統，或曾安裝來路不明的AI短影音App，導致手機被植入惡意程式、攔截驗證訊息，甚至有網友猜測國內電信認證系統遭到攻破。對此，銀行局並未直接評論責任歸屬，僅強調銀行端已了解部分狀況，但因這些案件都已向警方報案，究竟是民眾手機或行動裝置遭駭客、惡意程式入侵，還是涉及其他原因，仍須交由警方進行進一步的鑑識與釐清。

在真相水落石出之前，民眾該如何自保？金管會也特別提出明確的處置指引與呼籲。首先，民眾平時應多留意帳戶動態，一旦發現帳戶有存款異常轉出的情事，應在第一時間洽詢往來銀行，共同追查案情的根本原因。

其次，若經銀行盤查確認並非銀行系統的資安問題所致，銀行有責任協助民眾立即向警方報案調查，以釐清是否為民眾個人的手機或行動裝置遭駭客或惡意程式入侵所致，透過警銀合作共同守護民眾的財產權益。

AI降攻擊門檻成國際趨勢 金管會祭4大防護要求緊盯

近期國內外金融資安疑慮頻傳，網路上甚至出現各種陰謀論，引發市場高度關注。針對近來資安事件的發生頻率與樣態變化，金管會資服處指出，近期國內外資安情勢確實有升溫現象，公開揭露的資安事件也有增加，其中一項關鍵原因在於「AI有降低了相關資安攻擊的門檻」，導致近期事件變多，且這已成為國際間的共同趨勢。

為防範潛在風險，金管會已於11月12日透過金融機構資安長聯繫會議，特別提醒各金融機構強化資安防護措施，並提出明確的四個強化方向：

系統與交易管控：落實重要系統的弱點盤查與修補，同時強化整體身分驗證及交易安全的管控機制。

供應鏈資安管理：特別針對委外供應商及整體供應鏈的資安管理加強把關。

因應AI新興威脅：要求金融機構因應AI攻擊的新興威脅，適時調整防禦策略，並強化異常偵測能力。

完善通報與應變：要求完善資安通報、緊急應變與營運持續機制，確保發生資安事件時能迅速應處，將對金融服務的影響降至最低。

金管會最後重申，未來將持續關注整體資安情勢與相關事件的應處情形，確保金融體系運作穩定。

本文授權自今周刊，原文見此。

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