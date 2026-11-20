【撰文．黃靖文】

氣體供應系統廠銳澤(7703)攜手德國氣體供應商梅塞爾（Messer）成立合資公司，結合梅塞爾的高純度氣體供應能力與銳澤的氣體配管、在地客戶服務經驗，搶攻台灣半導體及矽光子共同封裝光學元件（CPO）擴廠商機。 新公司初期將從海外取得氣體供應國內客戶，未來規畫逐步朝本土化生產發展。 銳澤母集團聖暉（5536）也盼藉由合作，補足特用氣體供應拼圖，強化廠務工程的垂直整合能力，並借助梅塞爾的國際網絡，拓展美國及東南亞市場。 面對AI資料中心建置推遲及黃仁勳辭去輝達執行長等職務帶來的不確定性，聖暉高層表示，市場仍在觀望，但缺工、缺料持續影響建廠進度，客戶希望加速建廠的聲音，仍遠大於放緩擴廠的聲音。

銳澤(7703)攜手德國氣體供應商梅塞爾（MESSER）共組合資公司「梅塞爾銳澤電子材料公司」，結合MESSER的高純度氣體供應能力，未來將由新的合資公司供貨梅塞爾生產的氣體給國內企業，鎖定未來半導體製程與CPO擴廠商機。

梅塞爾是全球最大的私人氣體供應商，包含工業、醫療、電子氣體等，與銳澤合資成立公司，將鎖定台灣主要半導體業，甚至展望未來CPO需求。未來許多製程都需要許多氣體，在這需求快速飆漲、擴廠加速的AI時代，讓梅塞爾找到進入台灣的絕佳時機。

為何梅塞爾此時進軍台灣？ 看準半導體擴廠潮

「論及電子產業，沒有什麼地方比台灣更受矚目。」梅塞爾銳澤電子材料台灣區董事長暨總經理黃富聲說，當梅塞爾決定投入電子產品領域，台灣是全球先進半導體科技的研發地，自然會選擇台灣擴張。

銳澤實業副董事長暨營運長周谷樺表示，最近市場蓬勃發展，各種缺料也包含氣體原料，市場「永遠不嫌多」。據了解，銳澤也是在半導體客戶的推薦下，才與梅塞爾牽上線。

周谷樺表示，成立公司前，已拜訪主要客戶，均對未來產品感興趣，讓他對於新合資公司發展充滿信心。

未來，新合資公司會採循序漸進拓展國內業務，首先先從海外取得氣體，接著會轉向「本土化製造」，在本土生產各類工業氣體。

梅塞爾為何找銳澤合作？ 關鍵在彼此不競爭

兩家公司雖都在工業、電子氣體領域，不過梅塞爾主要負責生產與供應，而銳澤則是以「氣體二次配管」起家，近年也逐漸提高廠房的主系統，主要提供高科技廠房的氣體供應系統解決方案。

銳澤二次配管業務客戶，包含台積電、力積電、美光，主系統業務則有美光、南亞科等指標企業。目前，隨銳澤打出知名度，主系統業務佔比正逐年提升。

「『互補』且彼此不競爭，是兩家公司合作的關鍵。」黃富聲說，銳澤贏得台灣頂級晶圓代工廠，與記憶體大廠的信任，提供管路工程與現場維護等。梅塞爾則直接帶來工業與特用氣體，並借重銳澤「在地化」經驗，包含對客戶的理解、氣體輸送的專業知識。

聖暉、銳澤掌握垂直整合能力 加強海外佈局

這不僅對銳澤是一次跨域嘗試，對於母集團聖暉（5536）來說，更是拓展垂直整合，強化國際化，更不會因此被缺料、缺件「卡脖子」的關鍵佈局。聖暉發言人梁鈞幃說：「有了梅塞爾的國際網路，期望能解決缺氣體的狀況。」

目前，台灣半導體供應鏈大舉赴美，聖暉作為國內重要承接無塵室、機電與廠務系統整合工程的廠商，自然會跟著赴美。目前，包含美國亞利桑那州鳳凰城、德州，不只是台廠赴美重要據點，也是聖暉著眼的市場。

梁鈞幃坦言，美國市場與台灣不同，建廠客戶更在意統包商的垂直整合能力，只是，「對美國氣體供應商來說，跨州等於是跨國，況且在地供應商陌生客戶，供氣量也不一定大。」與梅塞爾合作，有機會協助聖暉解決痛點。

看好CPO商機 全球都有建廠需求

梁鈞幃點出，聖暉一直在思考，CPO建廠不只在台灣，也包含東南亞、美國等市場，都有大規模建廠需求。同時，CPO無塵室對電子特化氣體的需求，其實不亞於晶圓廠，但現在其實氣體供應相當難找。

因此，透過梅塞爾的海外市場佈局，可以填補過去聖暉最缺的拼圖「特化氣體」，讓聖暉的垂直整合系統整合服務，一路從台灣服務到海外。

黃仁勳去職＋藍色浪潮襲美 衝擊多大？

至於民主黨「藍色浪潮」，是否會衝擊海外擴廠需求。梁鈞幃認為，目前仍在觀察實際政策，不過，他坦言對於客戶可能會有壓力，但倘若民主黨嚴格審查電力、水污染等，反而讓建廠客戶更依賴聖暉，他並不把這視爲壞消息。

只是，不論記憶體或CPO廠都持續加速擴充產能，但近期AI資料中心推遲與輝達創辦人黃仁勳辭職風暴愈演愈烈，讓相關供應鏈需求被打上巨大的「問號」。聖暉高層直言，黃仁勳的事件對於市場信心一定會有衝擊，只是現在大家都還在觀望。

該名高層指出，由於缺工、缺料因素仍大，「甚至連氣體管線原料都缺」他斷言，現在建廠就像演唱會一樣，檔期排滿，倘若現在推遲，就會直接被排到至少一年後，因此客戶只會問「能多快」，沒有聽到減緩的聲音。

本文授權自今周刊，原文見此。

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