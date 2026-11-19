【撰文．謝金河】

誤判政治，黃仁勳從神壇跌下！黃仁勳坦承緋聞，對不起妻兒，也讓他在48小時內離開輝達執行長寶座，全球Ai產業瞬間陷入迷霧，資本市場價值重估，台灣受到衝擊最大！儘管101為他點燈送暖，馬斯克、輝達的員工都聯名希望他重返輝達，但接下來的國安聽證才是重點！

從出軌到國安議題

從這幾天的新聞盪漾，黃樂是女間諜？是不是黃仁勳出軌情人，看起來已是次要！關鍵的核心是國安，也就是說中國可以源源不絕取得高階Ai晶片，黃仁勳可能是當事人，甚至美超微（Supermicro)的事件可能他也是局中人。

這次白宮反中建置派在共和黨大敗，川普跛腳後發動攻勢，看起來國務卿盧比奧、財政部長貝森特扮演重要角色。前天，貝森特在FOX電視台接受川普1.0時代的經濟顧問Larry Kudlow訪問時明講他反對黃仁勳回任CEO，他建議從外部找人。

三度求見盧比奧遭拒，黃仁勳越美中敏感界線

媒體報導黃仁勳三度求見盧比奧被拒絕！現在回頭看，黃仁勳從穿唐裝，穿花襖，黃仁勳卯足全力打開中國市場，他在兩岸有高的政治敏感度。在台灣，他很親民，吃夜市，但和台灣的高層政治人物一概不往來。但是在中國，他吃遍民間美食，更努力營造上層關係。

過去一年多，他力捧中國，甚至說出中國Ai打敗美國的話，後來才改口。這些年，透過新加坡，馬來西亞，輝達受管制晶片源源透過第三地進入中國，現在發現黃樂的先生是空殼公司Megaspeed的老闆，進口48億美元輝達晶片，這次緋聞破口也發生在這裡。

白宮反中鷹派出手，黃仁勳還能重返輝達？

白宮國安建置派對於這個破口很惱火，但黃仁勳有川普護體，根本沒有把白宮鷹派放在眼裡，這次期中選舉，川普大敗，終於給建置派出手的機會！最早放消息的是紐約時報，從黃樂下手，黃仁勳認罪，旋即被趕下台。

白宮反中鷹派這兩天出手，華爾街日報透露黃仁勳親自協助中國規避禁運，美國加強擴大晶片管制，同時把新加坡，馬來西亞，印尼，泰國，巴西，挪威，南非列入管制國家，必須取得核准。下一步，美方也可能嚴審台灣供應鏈，那些偷偷把產品賣給中國的供應鏈成員，可能會受到很大衝擊，這是下一個台股的地雷區。

謝金河：台灣成美中角力最大受害者

黃仁勳能不能重返輝達，第一個前提是他的中國態度，他心中的中國夢未醒，恐怕很難重返輝達！黃仁勳自認聰明絕頂，以為可以在美中角力下左右逢源，如今跌得滿身傷，台灣也成為最大受害者！

本文授權自今周刊，原文見此。

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