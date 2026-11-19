【撰文．邱鈺庭 整理】

好市多(Costco)辦卡優惠來了！即日起至12月13日止，推出「線上加入好市多」限時優惠活動，期間只要透過線上申辦成為新會員並輸入專屬優惠券代碼，簡單3步驟就能領取最高價值500元的線上購物優惠券。若搭配申辦富邦Costco聯名卡並升級黑鑽卡，線上消費最高可享5%的雙重回饋，還沒辦卡的民眾趁現在！

限時「線上加入好市多」爽領優惠券

好市多自11月16日起至12月13日，推出「線上加入好市多」限時優惠活動。活動期間內線上申辦成為好市多會員，再輸入專屬優惠券代碼「new」，即可享有新會員好禮、最高價值500元的線上購物優惠券。

500元購物優惠券怎麼領？3步驟教你

1. 線上申辦新卡：前往好市多官網線上申辦新卡會員，於結帳頁面輸入優惠券代碼「new」並點擊「確認」後完成會員費付款。要注意的是，此代碼僅作為活動資格登錄與紀錄，當筆會員費不會直接折抵。

2. 申辦聯名卡：同步線上申辦「富邦好市多聯名卡」，啟動完整的消費回饋權益。

3. 開啟行銷通知：前往好市多官網「我的通知設定」同意接收線上購物行銷電子郵件。系統將於完成申辦後的 7 至 14 個工作天內，將優惠券寄送至新會員註冊信箱。

圖／好市多提供

標準卡、黑鑽卡都有入會禮

根據好市多官網，本次活動依據申辦的會員卡別提供不同面額的回饋，所有優惠券使用期限均至2027年2月14日止。

．成功申辦標準付費主卡：可獲得300元線上購物優惠券（適用於好市多線上購物單筆滿1,500元之消費）

．成功申辦黑鑽付費主卡：可獲得500元線上購物優惠券（適用於好市多線上購物單筆滿2,000元之消費）

一筆消費兩筆回饋！線上購物最高享5%優惠

除了新會員入會禮外，持有富邦Costco聯名卡且具備黑鑽卡資格的會員，於好市多線上購物消費可享「一筆消費、兩筆回饋」的疊加優惠。

圖／好市多提供

線上消費刷富邦 Costco 聯名卡可享 3% 好多金回饋，再加上黑鑽卡專屬的 2% 消費回饋金，兩者加總最高可達 5% 回饋，不僅可享線上購物不用出門的便利，也能獲得實質的消費回饋。

圖／好市多提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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