撰文‧龔招健

證交所推廣「台灣璞玉指數」，要讓更多尚未受到市場充分關注的優質企業獲投資人青睞，進而促進市場對其企業價值的合理評價。

證交所近期積極推廣「台灣璞玉指數」，該指數編製的核心理念，是發掘市場關注度較低（璞）、但獲利穩健且配息良好（玉）的上市潛力中小型股，投資人可趁第三季財報公布，針對指數納入的個股稍做功課，從中挖寶。

台灣璞玉指數的核心選股標準，主要依據兩大指標。其一是「優質指標」：觀察最近三年與最近四季的每股稅後純益（EPS），挑出每年及每季EPS均為正值，且最近三年每年皆有發放股利者。其二是「潛藏指標」（非熱門股）：從最近三個月的月成交金額、成交股數、自由流通周轉率、月股價動能及日報酬波動度等標準，挑出均非排名市場前一○％高者。

經台灣指數公司審核，截至十月共有三九四檔上市公司入選台灣璞玉指數成分股，涵蓋三十二個產業，其中傳統產業占五八．四％、電子業占三九．三％；以個別產業觀察，成分股檔數前三大產業依序為半導體業占七．九％、電子零組件業占七．一％、電腦及周邊設備業占六．一％。相較前次定審，成分股檔數占比增幅前三大產業為電子通路業、汽車工業與電器電纜業。

隨著第三季財報公布，在台灣璞玉指數成分股中，可進一步挑選今年前三季營收及EPS都高於去年同期的成長股，一趟檢視下來，包括安馳（三五二八）、昇貿（三三○五）、展碁國際（六七七六）、超豐（二四四一）、勝一（一七七三）、界霖（五二八五）、精聯（三六五二）、凌群（二四五三）、振大環球（四四四一）、資通（二四七一）等，均能入列。

搭上資安題材 軟體股轉強

以族群性來看，資通、凌群都是軟體股，而且都搭上熱門的資安題材，近期成交量明顯放大。其中神達集團轉投資的資通，已率先帶量突破整理平台，今年前三季EPS達三．○八元，幾乎是去年同期一．七一元的兩倍，獲利成長大幅優於營收成長，毛利率顯著上升。

而根據往年經驗，資通十二月營收由於有多項專案在年底集中驗收入帳，因此通常是全年單月最高。凌群的情況也類似，只是同期獲利成長幅度沒有資通那麼高。

宏碁轉投資的展碁國際，不僅是資訊軟硬體產品代理通路商，更提供客戶整合性解決方案，其中也包括資安，近期股價仍在低檔整理，一旦成交量放大，不無機會向上突破。

超豐是力成轉投資的半導體封測廠，以消費性IC封測為主。由於日月光、矽品等大廠優先服務輝達AI晶片所需的先進封裝，超豐得以承接更多非AI晶片的封測業務，產能利用率大增，平均接單價格也提高，今年前三季營收、獲利都顯著成長，股價在類股中相對被低估。

精聯的掌上型工業電腦主要用於自動資料收集產品（AIDC），今年營運受惠智慧物流、自動化、ESL（電子標籤）與RFID（無線射頻標籤）需求升溫，下半年則有新品推出及ODM案挹注，今年前三季EPS約一．七一元，已超越去年全年一．三四元，創十六年以來新高，成長動能可望延續到第四季，預期今年全年營收有機會首度挑戰三十億元大關。

成衣代工台廠 單季獲利稱王

以馬達加斯加（成衣輸美免關稅）為主要生產基地的成衣代工廠振大環球，第三季EPS達六．九八元，年增近二六％，躍升為成衣代工台廠單季獲利王，主要受惠產品組合、生產配置及營運效率改善；累計前三季EPS已達十六．○六元，年增超過四成，超越去年全年的十四．七九元，預期今年EPS有機會挑戰歷史新高。

振大環球日前舉行法說會，公司表示將持續以美國市場為核心，爭取電商通路、運動休閒及母嬰服飾訂單，並透過越南、馬達加斯加等生產基地調配產能，提升供應鏈彈性。隨客戶訂單擴大及產能布局發揮效益，公司預期馬達加斯加廠的成長動能將延續到二九年。

功率導線架大廠界霖第三季營收十七．二四億元，是單季歷史新高。受惠於產品組合優化與漲價效應，前三季累計EPS為三．四九元，不僅遠優於去年同期，更大幅超越去年全年的一．五三元。

界霖全產品線報價調漲於第四季生效，加上AI伺服器訂單續強，以及工控、車用需求回升，法人預期今年全年EPS有機會挑戰五元，創歷年新高。因應營運規模擴大的資金周轉需求，董事會已通過發行國內第三次無擔保轉換公司債，上限十億元。

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