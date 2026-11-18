撰文‧曹悅華

今年滿五十歲的建新國際，從傳統報關行跨足高科技物流。

負責這場轉型戰的二代陳彥銘，一手打造出北台灣最大多溫層冷鏈，能成為集團新成長動能？

台北港內，一輛四十呎貨櫃車，沿著旋轉車道駛上五樓，直接抵達倉庫門口準備卸貨。這裡，是由整合物流商建新國際集團所打造、北台灣最大的多溫層冷鏈物流中心「新科智慧物流」（以下稱新科）。

五十年前從報關行起家的建新，是國內少數能同時提供報關、港口裝卸、陸路運輸及倉儲「一條龍」服務的物流業者，更是擁有逾千家客戶的中南部業界龍頭。在台中港一般散雜貨裝卸市占率達六成，高雄港煤炭專用碼頭裝卸市占率更達一○○％，創業至今不曾虧損。

受惠裝卸業務成長，建新去年營收首度突破三十億元，每股稅後純益（EPS）三．八元，創歷史次高。今年前三季營收近二十五億元、年增約一成，再寫同期新高；惟新科八月啟用，前期投資成本加上認列一次性訴訟損失，讓前三季EPS降至二．一元。

傳產客戶成長受限 啟動轉型

長期稱霸中南部港口的建新，近年砸下重金布局北台灣的主因，是集團過去倚重的化工、造紙等傳產客戶，近年景氣相對低迷，迫使建新向外尋找新成長動能，「如果不往高科技轉型，我們成長將有限。」建新第二代、四十六歲董事長陳彥銘接受《今周刊》專訪時坦言。

二○一○年加入建新之前，陳彥銘擁有金融業背景，因此在準備接班的歷練期間，他致力於強化數字管理，並領先業界投入上千萬元開發雲端平台，供客戶線上查詢報關、稅費及物流資訊，替公司省下至少一半人工整理報表的時間；完成調整營運體質目標後，則開始思考公司長期發展定位。

根據陳彥銘與團隊規畫，基礎深厚的台中港，建新將維持報關、運輸、倉儲、裝卸等完整業態，高雄港深耕卸煤事業；至於未來成長動能，則寄望延續○六年成立中科國際物流累積的科技業服務經驗，進軍北台灣發展高科技物流事業。

從一開始，台北港就是建新北上投資的首選。

陳彥銘分析，相較腹地狹小的基隆港，台北港可持續填海擴建，鄰近北台灣消費市場、新竹科學園區及桃園機場，適合發展海空聯運與興建物流中心。

一名台灣港務公司高層也分析，台北港航道水深近十七公尺，是北台灣唯一可容納二四○○○TEU大型貨櫃輪的港口，加上長榮、萬海及陽明共同投資貨櫃碼頭，串聯遠近洋航線，未來重要性勢將高於基隆港。

其實，建新早年曾參與台北港第二散雜貨中心競標，也曾攜手遠東集團爭取南碼頭八十七公頃土地開發案，但皆未能如願。直到二○年，才在時任建新總經理陳彥銘主導下，成功取得北碼頭逾八公頃土地的至少二十年使用資格。

有土地後，陳彥銘開始思考如何創造差異化。他發現桃園、新竹一帶的倉儲空間不少，港區周邊卻缺乏大型多溫層冷鏈中心，於是在二一年拍板興建地上八層、總樓地板面積逾一萬八千坪的「超級冰箱」。

多溫層可降耗能 收費高三成

建新顧問、前陽明集團物流事業高層陳永賢分析，常溫倉儲價格競爭激烈，多溫層倉儲則具技術門檻，收費可比一般倉儲高三成，還可回收餘冷降低空調耗能，吸引重視ESG的客戶。

為了讓倉儲一次到位，陳彥銘決定從地板斷熱、庫板到空調全面採用冷鏈規格，打造可在攝氏正負二十五度、溼度五○％至九○％間調控的物流中心，並提供逾兩萬個棧板儲位，規模遠大於當地其他同業。

這座大型多溫層冷鏈中心首期投資金額超過三十二億元，創集團史上最大單筆投資紀錄；為了更切合在地業者需求，建新也邀請熟悉航空自由貿易港區的遠雄港入股約一成，並於二三年中動工。

然而，投資案起先一波三折。由於台北港土地為填海造陸，打樁須深入約七十公尺承載層，增加兩億元成本；加上缺工缺料、半導體大廠擴廠排擠人力及天候干擾，工程延宕，成本超支逾三成。

幸好新科今年八月啟用後，立刻對接上AI、半導體倉儲需求。

當時，部分國際科技大廠委託台灣業者代工的產品，組裝完成後須空運出口，但桃園機場保稅倉儲空間吃緊，讓台廠將產品轉往距離機場約半小時車程的台北港暫存。

由於建新自身就能提供一條龍服務，這些產品可先送入新科自由貿易港區倉庫，待航空貨運艙位及航班確認後，再由貨車送往桃園機場空運出口。除了準備出口的AI設備成品，新科也可「逆向」承接原料海運進口暫存需求。

只是，經營高科技物流並不容易。高科技業者多將設備與零組件管理委外，物流商除了掌握溫溼度，更須注意包裝尺寸、倉庫門寬及搬運機具等「魔鬼細節」。例如大型機台木箱若太寬，為避免貨到才發現進不了門，就得提前協調從出貨端調整包裝或拆分運送。

能理解這些「眉角」，是因為建新對高科技物流業務並非毫無經驗，畢竟旗下中科國際物流就是中部科學園區保稅物流中心的獨家特許經營業者，長期服務半導體大廠，「中科就像個前哨站，讓新科少走冤枉路。」陳彥銘形容。

透過遠雄港牽線，新科除了已承接美系GPU龍頭相關伺服器機櫃倉儲外，目前也取得雲端巨頭、AI伺服器大廠青睞簽約；食品、直銷及生技等需要冷鏈倉儲的客群，也是鎖定目標。

陳彥銘預估，新科第一期招商率年底可望達六成，待明年二期營運成熟後，合計年營收可望突破四億元。業內人士分析，若冷鏈倉儲使用率持續提升，未來毛利率有機會挑戰五成，接近遠雄港物流業務水準。

承接桃機外溢 須靠雙引擎

不過，一名曾考慮在台北港興建物流中心的業者提醒，高科技產品講求時效，先暫存台北港再轉運機場，將增加成本與調度時間，假使桃機保稅倉儲空間充足，新科未必能持續承接機場倉儲外溢需求。

「當然還是要有雙成長引擎。」陳彥銘強調，建新不會將希望全押在新科。針對主力裝卸業務，集團持續引進自動化輸送帶卸煤機、減少粉塵的旋轉貨櫃系統，以及德國高效率廢鐵卸料機，兼顧效率與環保，明年也將持續投資大型設備、汰舊換新。

零時差服務拴客

建新小金雞中科物流

明年Q1上櫃

為跨足高科技產業，建新國際早在2006年便成立中科國際物流（以下稱中科），這家持股逾6成的子公司，已經是集團轉型要角，更是獲利亮眼的「小金雞」。

身為全台唯一同時取得中部科學園區、松山機場保稅物流獨家特許經營資格的業者，中科早期以友達、康寧等面板客戶為主。隨半導體產業崛起，業務結構逐漸翻轉，2023年半導體業務占比不到兩成，今年已升至34％，超越光電的29％，全年更有望突破4成。

攤開成績單，中科年營收規模逾3億元，去年每股稅後純益（EPS）創新高達4.18元，今年前三季更賺贏去年全年，達5.33元；同期毛利率近6成，遠高於母公司建新的近3成。

關於維持高毛利的祕訣，中科總經理金旭東指出，除了獨家特許經營帶來議價優勢，關鍵還是成本控管。由於各家客戶進出貨尖峰時段不同，中科依需求彈性調配人力，減少閒置，提升營運效率。

而要留住高科技客戶，靠的更是「零時差」服務。「每一分鐘都有人在倉庫！」金旭東強調，中科營運處距台積電、康寧、友達等大廠僅數十分鐘車程，為配合科技廠商隨時調度設備零件，十多年前便導入24小時營運，並配置雙饋線供電、備援發電機及雙套空調，確保供電與溫溼度穩定。

只是，生意太好也有煩惱。「有家荷蘭半導體設備商想送200箱貨進來，但倉庫放不下，只能請他等3天！」金旭東透露，目前園區內1.6萬坪倉儲空間已趨飽和，至少還需再增加同等規模。由於園區儲運用地未增加，中科正尋求周邊土地擴建，並計畫最快明年第一季上櫃，籌措擴廠資金。（曹悅華）

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