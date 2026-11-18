撰文‧譚偉晟

台積電董事會近期公告，將入股美國兩大AI公司，並成立新的投資子公司。

在最後一刻宣布入股，台積電要以此穩住AI生態系發展，並嘗試找出可能成為全球巨頭的新創。

十一月十日，台積電公告董事會決議，將各以不超過五億美元金額，分別認購Anthropic和OpenAI兩家主要AI模型開發商股份；同時核准以不超過五億美元的資金，成立新的投資子公司。

雖然台積電宣布投資的時機，恰巧就在Anthropic於美國那斯達克掛牌前夕，但台積電並非投資IPO（首次公開發行）的公開發行股份，而是Anthropic同步對輝達、谷歌、微軟、超微（AMD）、博通、美光與台積電共七家科技龍頭提供的私募認購。台積電以不超過五億美元投資，也是七家公司中認購金額最少的。

然而，相較於台積電過去的投資對象，多為IC設計公司這類潛在客戶，建構互惠生態鏈，這次投資AI模型公司，等於往外跨了一步，背後盤算依舊令人好奇。

對此，台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，於十一月十三日在日本接受外媒採訪時解釋，投資Anthropic和OpenAI，能強化台積電參與其中的AI生態系；至於成立新的投資子公司，更是為了陪跑新創，希望找出下一個如輝達這類、多年後能成為全球巨頭的企業。

半導體產業資深人士吳金榮分析，台積電過去的創投策略，是提前找出潛力客戶。例如，二○○八年台積電透過投資子公司旗下的創投基金，取得持股的晶片公司芯源系統（MPS），並與子公司世界先進合作開發晶片。由於MPS早期便投入GPU（圖形處理器）電源晶片模組開發，如今正搭上AI伺服器浪潮，今年第三季營收達到十二億美元、年增六三％，寫下歷史單季新高成績。

又例如，台積電近年在AI新興領域，接連透過旗下VentureTech Alliance創投基金投資光子晶片獨角獸Ayar Labs等公司，皆是為了掌握AI驅動的新商機中，前景可期的新創。

目的》掌握終端市場需求

但對於Anthropic和OpenAI的投資，台積電著眼的是更長遠的目的。

工研院產科國際所研究經理石立康分析，台積電、輝達、或是谷歌等雲端服務供應商（CSP），都需要全力支持Anthropic和OpenAI成功，「要讓他們募到至少兩年的營運資金，等於把資料中心建完、把該付給算力建置的錢付清。」能熬過這個階段，Anthropic和OpenAI才能實現穩定獲利，並持續投入模型研發來維持競爭力。

石立康指出，未來對台積電最有利的情境，就是Anthropic、OpenAI能甩開中國競爭，各自在企業端與個人用戶端取得全球領先地位，如此一來，AWS、谷歌等CSP，也就是台積電「客戶的客戶」便能維持優勢，藉此讓輝達、AMD或ASIC（特殊應用晶片）業者，維持對台積電的投片需求。

吳金榮則認為，透過入股Anthropic和OpenAI，台積電也能更清楚掌握終端市場狀況，況且以今年台積電稅後淨利可能近九百億美元計算，十億美元並不是太大的負擔。

不具名的產業分析師指出，事實上OpenAI近期也算是台積電的直接客戶，關鍵在於OpenAI與博通合作開發、計畫用於AI基礎設施的AI晶片Jalapeno，首個版本正是以台積電三奈米製程打造。

盤算》技術加投資養大客戶

創投公會副理事長林宇聲則解讀，台積電在創投領域其實是財務性與策略性考量並重，且因為對產業具深度理解，多數都能創造獲利；最指標的案例，當屬二三年台積電對英國半導體IP（矽智財）公司安謀（ARM）投資約一億美元，二六年四月全數出清持股後，創造逾兩億美元獲利。因此，台積電過去的投資成績單，也能成為Anthropic吸引投資人的一面招牌。

林宇聲也說明，如果台積電採用直接投資方式，在股權偏高的狀況下取得董事席位，就可能有「關係人交易」的問題。對此，台積電更偏好採用投資子公司參與創投基金的形式，來滿足與被投資者在技術上的合作。

石立康觀察，這也成為台積電和英特爾等科技公司在投資策略上的差異，英特爾更多時候會直接併購投資的公司；但台積電會避免因收購而產生對同類型新創的競爭關係，而這正是台積電能夠獲得更多客戶的關鍵。

他還指出，握有各類技術的台積電，也很適合作為新創的協助者，「台積電可以說『你專心做運算單元，SRAM（靜態隨機存取記憶體）我來幫忙』，讓新創能順利走到量產階段，擴大對台積電的訂單。」

如同台積電創辦人張忠謀不斷強調的一句話：「只要客戶成功，台積電就會成功。」在技術領先、營收規模持續創高的此刻，台積電也正在用更多元的投資，去支持每一家可能驅動AI商機發展的客戶，走向成功。

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