【撰文．蘇芳禾】

知名主持人蔡康永先前捲入政治風暴後，一舉一動備受外界關注。他週二（11/17）在Threads發布《如何讓人想聽你》之一，提出6大金句，強調「講故事，勝過講意見」，並在最後一句「很難被意見打動的人，有可能被故事打動」後方，放上星星與橘黃色帆船的圖示。 由於沈伯洋的競選視覺就是橘色和洋流、船隻，在敏感時機，帆船圖示引起網友注目，貼文下方湧入「橘色帆船開出來」、「留友看船」等留言。截至晚間22時，該貼文已獲2,6萬網友按讚。

談「如何讓人想聽你」 蔡康永：講故事勝過講意見

蔡康永週二在Threads發文，標題為《如何讓人想聽你》之一，並提出6點心得。第一點，講故事勝過講意見，再小的故事都管用，例如「去吃早餐時看到⋯」或「我朋友昨天罵我⋯」。

第二點，他指出，所謂的故事最好是講自己怎麼從糟糕變得比較好，也可以講怎麼從好變得糟，再小的變化都讓人想聽下去；第三點，蔡康永表示，故事中揭露自己的糟糕或弱點，最容易有共鳴，並形容這等同「狗狗露出肚皮邀揉揉」。

第四點，他指出，有改變、有轉折就是可聽的故事，因為這對聽者有參考價值。他並補充，人天生喜歡聽故事，就是為了讓自己拓展見聞、活得更好；第五點，蔡康永提醒，故事中自己的這個轉變，發生在什麼樣的時刻？是因為什麼人的某句話或某個行為，而得到了啟發？

第六點也是最後一點，蔡康永寫道：「很難被意見打動的人，有可能被故事打動」，句末附上星星與橘黃色帆船的圖示

末句圖示引關注 網友留言「橘色帆船開出來」

蔡康永的貼文最後一句句末的橘黃色帆船圖示，在敏感時機特別引起網友注目。

貼文下方，網友紛紛留言：「留友看橘色小帆船」、「康永哥教小水滴們怎麼拉票了，快學起來！」「我要發瘋 是橘色小帆船」、「我的故事是下個月沈伯洋當上市長之後，康永哥成為台北文化局長」。截至晚間21時，該貼文已有兩萬網友按讚。

沈伯洋團隊的視覺設計為橘色、黑色、白色的洋流交織船隻意象。圖／擷自沈伯洋臉書

曾出席沈伯洋活動 在王偉忠節目談「不在乎身敗名裂」

蔡康永先前出席沈伯洋的競選活動，儘管沒有表態，也在後續微博發文表態「我沒有支持過台獨」，仍遭到中國封殺。

他後來在老友、資深製作人王偉忠的專訪節目中證實，促使他現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選場合、公開為同志發聲的原因，正是因為台北市萬華區西門町一間同志酒吧於10月初遭到警方突襲搜索並爆出執法爭議

他也在王偉忠節目中表示，自己不在乎身敗名裂，認為名聲如果不拿來為理念發光發熱，就失去意義。談到選舉時，蔡康永更說出金句：「當你把票投給你想要的生活，你就贏了。」

他在節目指出，在好不容易把事情推到大家不把同性戀當可欺負的、齷齪的族群後，發生西門町同志酒吧事件，「如果不在乎這件事情，難道要讓17、18歲的小朋友被壓迫到死嗎？」

蔡康永曾出版多本情商課相關書籍，在中國、香港和台灣都銷售成績亮眼，每一本都是排行榜上的常客，各類著作累計總銷量突破 1000 萬冊。今日他再度發文談說故事的話題，文章一出再度掀起熱議。

本文授權自今周刊，原文見此。

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