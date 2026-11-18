【撰文．謝金河】

美國必殺技，中國Ai命根斷！ 黃仁勳的下台因為緋聞，但真正的導火線是他對中國的網開一面，輝達的高階晶片透過地下管道源源不絕地湧入中國，也加快中國在大型語言模型LLM的威力。

去年2月川普入主白宮，中國送他的見面禮是梁文鋒的Deepseek，中國採取蒸餾技術推出自己的大型語言模型，讓美國科技界出現「史普尼克」的憂鬱。今年智譜，稀宇科技（Minimax）在香港上市大放異采，智譜股價一下子衝到2980港元，稀宇科技創下1330港元新高，香港的股民歡欣雀躍，都在迎接中國的Ai新時代。

這次黃仁勳下台，反對把Ai高階晶片賣給中國的白宮建置派主導戰局，看起來已提前對高階晶片出口中國加強管制，台灣幾個月前也加緊查緝，有人被收押，賣中國的地下管道被堵住，也影響到中國Ai產業的發展。

這幾個月來，我發現中國Ai股跌勢猛烈，智譜從7月起就急速下跌，昨天智譜重挫54.8港元，跌幅13.42%，股價跌至347港元，今天(11/17) 再跌18.6港元，最低跌到328港元，股價在四個月內下跌89%。稀宇科技昨天重挫18.04%，股價跌至124.4港元，今天又跌7.13%，股價剩下114.5港元，這四個月下挫91.4%，追買在高點的人已經所剩無幾。

中國和Ai有關的晶片公司從寒武紀，沐曦，壁仞，摩爾線程等股價都是腰斬等級。快閃記憶體的兆易創新從1248港元跌到176港元也很可怕。記憶體的中芯國際，華虹也慘跌！我感覺在白宮鷹派對黃仁勳出手之前，他們已經把中國的漏洞堵住了！

這些年，黃仁勳努力向全世界洗腦，表示晶片若不賣給中國，他們自力研發可能更快超越美國，但事實不是這樣！這次記憶體的海力士，三星本益比跌到剩下3倍，是三星技術被中國偷走，長鑫存儲加大量產，市場擔心中國可能把記憶體價格打爛！

今年(2026年) 施振榮代表總統出席深圳APEC，中國訴求Ai，從Deepseek卡住，智譜，Minimax股價大跌，中國的Ai如果沒有美國的高階晶片支援，中國沒有想像中那麼厲害！黃仁勳努力告訴大家中國很偉大，看起來是要把輝達的晶片賣到中國！

本文授權自今周刊，原文見此。

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