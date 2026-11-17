【撰文．黃靖文】

年終獎金有多少？今年上看平均1.61個月！104人力銀行發布最新調查，發現今年企業發放年終的意願升高，平均上看1.61個月，發放意願也比去年提高10個百分點。 此外，2026年已有66.9％企業調高員工薪資，平均調幅達到4.7%；展望2027年，仍有半數企業表達替員工調薪的意願，且平均調幅達到4.2%。

企業營運佳！104人力銀行周二(11/17)發布《2026企業年終及2027薪酬趨勢調查》，今年企業年終發放意願高，平均年終上看1.61個月。展望2027年，也有半數企業表態願意調薪，且平均調薪幅度上看4.2%，等同加薪近2千元。

年終企業更敢發！ 平均上看1.61個月

根據人力銀行調查，2026年已有78.5%的企業，確定會發放年終獎金，比去年增加超過10個百分點，顯示企業發放年終的意願更高。104人資學院資深專任顧問羅悅華表示，這不僅顯示企業經營狀況，更體現「年終成為留才的基本配備」。

攤開各產業的年終發放概況，金融業發放最為大方，預計今年會發出2.85個月，第2名的半導體業則發出2.09個月的年終，批發業是1.81個月，位於第三名。

羅悅華分析，金融業因上市金控獲利創高，因此反應在年終，大方回饋給員工；半導體業則受惠AI晶片帶動獲利，因此提供優渥年終。

不靠獎金畫餅 靠加薪搶才更有感

攤開2026年薪資變化，104人力銀行發現，2026年的國內年薪總額的中位數達70.3萬元，比去年提高了4.7%。其中，「保障年薪」的提升幅度，高於「年本薪」。

展望2027年，仍有半數企業預期會規劃調薪，只是，平均調幅下降至4.2%，明顯轉趨保守。

羅悅華解釋，本薪代表月薪乘以12個月，另還有額外的「保障年薪」，也就是包含年終或年中獎金。這代表企業為了留才，不僅替員工加薪，還會有更優渥的「固定年終」，鼓勵員工長期留任。

值得留意的是，雖然整體調幅看似縮水，不過金屬製造業由於開始受惠AI外溢效應，包含伺服器機殼、散熱、高階精密元件獲利可期，讓這些企業願意付出更高薪資，補足人力缺口。

半導體薪資首度超越消費電子 營建業增幅居冠

若依產業別來分，半導體業整體年薪中位數大幅提高了12.5%，衝上95.4萬元，這是首度超越電腦與消費性電子製造業，此行業今年薪資中位數僅提升1.8%，年薪中位數為91.3%，這反映了近年消費電子碰上零組件漲價潮，銷售狀況並不佳。

值得注意的是，建築或土木工程業的年薪中位數大幅提高，一口氣提升至86.9萬元，比去年大幅增加16.2%，增幅居全台之冠，更是這行業首度擠入前五名。

羅悅華表示，這恰好反映了AI紅利加持下，半導體業不僅獲利提升，接下來擴廠潮的趨勢，也讓缺工帶動整體薪資增幅。

百萬年薪出列！ 工程師依舊占大宗

進一步從職稱來細分，年薪中位數達百萬的職位，仍是以工程職為主。根據統計。非工程職最高年薪是醫師的206.5萬元、銷售工程師的139.9萬、醫藥業務代表的126.3萬元。

工程類的職缺，最高薪依舊是類比IC設計工程師，年薪中位數達167.3萬元，數位IC設計工程師落在161.2萬元，第三名則是半導體工程師的116.9萬元。

值得一提的是，在32類年薪中位數破百萬的職缺中，工程類相關的職缺，佔比就超過2/3，顯示目前職場高薪趨勢。

AI搶才白熱化

此外，AI人才競逐愈加白熱化，相關職缺的年薪中位數同樣破百萬，比去年成長了約12.7%。同時，資安工程師的年薪也成長了12.2%，達到94.5萬元。

根據調查，有將近7成的企業，願意對具有AI技能的新進人員，或是具有AI技能的現職人員，是部門與職務給予相應加碼，就怕錯失人才。

本文授權自今周刊，原文見此。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

調查發現，半導體業對於AI工程師願意給出的平均年薪中位數，達到123.8萬元，比一般製造業願意給的100.6萬元，相對高出不少。