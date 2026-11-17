【撰文．黃靖文】

台灣大學週一（11/16）舉辦人文館勵志國際會議廳揭幕典禮，台大校長陳文章、中研院院長陳建仁、馨昌董事長鄧傳馨等人均到場支持。台大人文館2025年落成啟用，並在地下2樓建立勵志國際會議廳，簡潔美學與木質牆面，並搭配科技感十足的音箱與聲場。 同日，台大余英時國際漢學研究中心舉辦首屆「余英時先生紀念講座」，邀請國際知名漢學家，英國劍橋大學教授方德萬(Hans van de Ven)，以「十九世紀亞洲的非烏托邦思想與國家改造」為題，舉辦兩場專題演講與學術座談會。

方德萬是誰？當代漢學權威 從末日學解析現代

方德萬是當代西方研究漢學近代史的權威學者，他將西方的嚴謹考究方法，延伸到中國近代史。他的代表作是《戰火中國1937-1952：流轉的勝利與悲劇，近代新中國的內爆與崛起》，用西方角度，看待中日戰爭、國共內戰與韓戰。

這次來台，他以「反烏托邦」的末日思維，來解釋近代亞洲史，包含19世紀的中國、印尼、印度，在當時都出現許多反烏托邦、近乎描述社會末日的寫作。

方德萬解釋，反烏托邦思想或末世思維，是一個值得研究思潮。他認為，末日思維像是「護身符」，讓人們察覺周遭潛伏的危險，讓人類保持恐懼，因此探討過去的「末日思維」如何促使國家改革、重塑、發展相當重要，甚至可以以此為鏡，理解現今時代。

從劉鶚老殘遊記、李寶嘉官場現形記 為何他要讀亞洲文學？

方德萬在演講時，一一攤開19世紀晚期亞洲知名作家，包含中國的李寶嘉《官場現形記》、吳趼人《二十年目睹之怪現狀》、劉鶚《老殘遊記》。還有印尼作家卡蒂尼、瓦希丁·蘇迪羅胡索多，印度作家凱拉什·錢德拉等人。

他認為，當時反烏托邦思潮構成了亞洲重要敘述，譬如梁啟超關心的民族國家，後續新文體與媒體，再加上思想的顛覆，最終這些作家名譟一時，左右公共輿論，晚年大多卻身處體制邊緣。

西方「二戰」、「冷戰」思維不適用 替亞洲尋找不同

方德萬表示，反烏托邦或末日的文學，這在全球非常普遍，「這是一個歷史現象」。只是當今反烏托邦情緒，被簡化為美中對立，他認為，「這是多數歐美視角套用冷戰與二次世界大戰類比亞洲，未必是正確參照方向。」

方德萬說明，環境衝擊、資本主義、女性地位、貧富差距以及社會兩極化，都值得探討，這也是他想回頭觀察19世紀亞洲的文學，來重新觀察如今的衝突，「應還有更宏大的議題」。

因此，在這一連三天的演講，方德萬依序從19世紀時，亞洲存在的各種政治實體，隨著歐洲勢力的推進、亞洲君主制度的衰落、殖民主義的到來，慢慢觸及觸及更有趣且更深層的課題。

全新會議廳注入人文元素

台大校長陳文章表示，這次會議廳揭幕代表許多意義，不光是讓文學院師生多一個演講廳，而是有實質意涵，讓科技進展的同時，把人文元素能夠注入。

演講廳的重要資助善心企業家、馨昌董事長鄧傳馨表示，勵志國際會議廳」落成，在未來可以提供文學院在學術也好，或者是國際交流、在各個領域，應該可以提供更多一個美好的學術交流空間。

余英時國際漢學研究中心主任鄭毓瑜表示，紀念講座成立的宗旨，是促進國內外學術連結，推動學術創新與人才琣養。更感謝鄧傳馨董事長深厚的人文關懷，才讓此講座得以成立。

本文授權自今周刊，原文見此。

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