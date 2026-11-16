沈伯洋：HEART五面向出發「從有到好」 我的市府要為市民全力以赴

【撰文．數位內容部】

台北市長選舉公辦政見發表會週六(11/14)登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋以「HEART」為核心，於政見發表會上對政見侃侃而談，盼能吸引中間選民的關注。

民進黨候選人沈伯洋表示，「每個市民都很努力，但這座城市，跟不上市民的努力」是台北現在的難題，因此市府應該幫忙分擔，並從時間、空間、誘因、陪伴與安心五個面向說明「HEART」政見，希望讓長輩多一點照顧、孩童多一點陪伴，讓三明治世代可以被市府接住，「這就是未來，我的市府，就是要為台北人全力以赴。」

沈伯洋指出，台北經歷「從無到有」的年代，現在則是「從有到好」，除了公共設施的維持、老房子的更新，長輩需要照顧、孩童需要陪伴、三明治世代需要支援，市民的問題需要被聽見，這個時代的難題是「每個人都在扛這個城市，每個市民都很努力，但這座城市沒有趕上市民的努力。」既然如此，城市就應該陪伴和協助分擔，因此推出《順報》，用輕鬆的方式告訴大家他的政見。

沈伯洋表示，「HEART」政見從時間、空間、動力、陪伴與安心五個面向出發。在「時間」方面，將打造運動驛站，推動TPASS納入共享電動機車、建跨和自行車橋、通勤時段YouBike電輔車前30分鐘免費等綠色通勤措施，為市民省下更多時間，才能陪伴自己和他人。

在「空間」方面，沈伯洋指出，將規劃文化徑、山林徑與都市微森林，並透過「點亮市民大道」計畫，以動漫、藝文及音樂等為主題，提出三處模擬基地的縫合構想，增加市民可休憩的空間；在「誘因」方面，則透過每月600點親子同行卡，並搭配敬老卡，與擴大文化幣適用年齡，結合商家、消費者和各年齡民眾，讓市民更有動力出門走走。

沈伯洋說，「陪伴」政見包括以城市青年基金、創業利息補貼等措施支持青年創業，並透過職務再設計、就業媒合與訓練、創業利息補貼、AI教育錢包四項措施，協助中年市民轉職。

談到「安心」，沈伯洋主張，兒虐案發生時，市府要在第一時間保護孩子，做第一線社工的後盾，並在確認虐待事實後立即採取停職、停業等措施；營養午餐方面，將建立預防性停餐機制，並在物價上漲時及時提供補貼；「家長版1999一站通」將整合臨托、補助、兒童發展與心理支持服務，另將推動「老宅延壽再加碼」與「無限都更」。

沈伯洋表示，台北很好，台北應該要更好，台北也值得更好，也許有人已經習慣這樣的台北不想要改變，但與其說城市需要改變，不如說需要「改善」，期待市民和他一起踏出願意改善的一小步，讓長者得到更多照顧、生活更健康，讓孩童得到更多陪伴，讓三明治世代需要喘口氣的時候，每個人被政府牢牢的接住，改善的一小步就是改變台北的一大步，「這就是未來，這是以後我如果在市政府，我要為大家全力以赴的事情。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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