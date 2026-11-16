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沈伯洋：HEART五面向出發「從有到好」 我的市府要為市民全力以赴

聯合新聞網／ 今周刊
民進黨台北市長候選人沈伯洋出席第九屆台北市長選舉公辦政見發表會。（記者曾吉松／攝影）
民進黨台北市長候選人沈伯洋出席第九屆台北市長選舉公辦政見發表會。（記者曾吉松／攝影）

【撰文．數位內容部】

台北市長選舉公辦政見發表會週六(11/14)登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋以「HEART」為核心，於政見發表會上對政見侃侃而談，盼能吸引中間選民的關注。

民進黨候選人沈伯洋表示，「每個市民都很努力，但這座城市，跟不上市民的努力」是台北現在的難題，因此市府應該幫忙分擔，並從時間、空間、誘因、陪伴與安心五個面向說明「HEART」政見，希望讓長輩多一點照顧、孩童多一點陪伴，讓三明治世代可以被市府接住，「這就是未來，我的市府，就是要為台北人全力以赴。」

沈伯洋指出，台北經歷「從無到有」的年代，現在則是「從有到好」，除了公共設施的維持、老房子的更新，長輩需要照顧、孩童需要陪伴、三明治世代需要支援，市民的問題需要被聽見，這個時代的難題是「每個人都在扛這個城市，每個市民都很努力，但這座城市沒有趕上市民的努力。」既然如此，城市就應該陪伴和協助分擔，因此推出《順報》，用輕鬆的方式告訴大家他的政見。

沈伯洋表示，「HEART」政見從時間、空間、動力、陪伴與安心五個面向出發。在「時間」方面，將打造運動驛站，推動TPASS納入共享電動機車、建跨和自行車橋、通勤時段YouBike電輔車前30分鐘免費等綠色通勤措施，為市民省下更多時間，才能陪伴自己和他人。

在「空間」方面，沈伯洋指出，將規劃文化徑、山林徑與都市微森林，並透過「點亮市民大道」計畫，以動漫、藝文及音樂等為主題，提出三處模擬基地的縫合構想，增加市民可休憩的空間；在「誘因」方面，則透過每月600點親子同行卡，並搭配敬老卡，與擴大文化幣適用年齡，結合商家、消費者和各年齡民眾，讓市民更有動力出門走走。

沈伯洋說，「陪伴」政見包括以城市青年基金、創業利息補貼等措施支持青年創業，並透過職務再設計、就業媒合與訓練、創業利息補貼、AI教育錢包四項措施，協助中年市民轉職。

談到「安心」，沈伯洋主張，兒虐案發生時，市府要在第一時間保護孩子，做第一線社工的後盾，並在確認虐待事實後立即採取停職、停業等措施；營養午餐方面，將建立預防性停餐機制，並在物價上漲時及時提供補貼；「家長版1999一站通」將整合臨托、補助、兒童發展與心理支持服務，另將推動「老宅延壽再加碼」與「無限都更」。

沈伯洋表示，台北很好，台北應該要更好，台北也值得更好，也許有人已經習慣這樣的台北不想要改變，但與其說城市需要改變，不如說需要「改善」，期待市民和他一起踏出願意改善的一小步，讓長者得到更多照顧、生活更健康，讓孩童得到更多陪伴，讓三明治世代需要喘口氣的時候，每個人被政府牢牢的接住，改善的一小步就是改變台北的一大步，「這就是未來，這是以後我如果在市政府，我要為大家全力以赴的事情。」

本文授權自今周刊，原文見此

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