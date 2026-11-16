LINE「無聲訊息」11/16改付費專屬 還有2功能明年起不再免費！

【撰文．邱鈺庭 整理】

LINE用戶注意！LINE免費功能「無聲訊息」自周一(11/16)起，將更改為LINE Premium付費會員限定。 未來若想繼續使用「無聲訊息」功能，必須每月花165元訂閱LINE Premium，並將LINE更新至26.17.0(含)以上版本。 此外，LINE「通話錄製」及「預約訊息」功能目前已經開放使用了，後者為了讓用戶能在特定時間放送訊息給好友，最長可以設定1年後發送訊息。由於該功能是以實驗性功能推出，預設為關閉狀態，需要自行開啟才能使用。 不過，LINE官方表示，這兩大實用功能將在2027年1月下旬會改成LINE Premium會員專屬功能，想免費試用快把握現在。

無聲訊息功能11/16起須付費使用

LINE官方公告，無聲訊息功能不再開放免費試用，並於16日正式變更為LINE Premium專屬功能。

LINE無聲訊息功能自2020年推出，但凡在輸入完訊息內容後，長按發送鍵，再點選「無聲傳送」，對方收到訊息時將不會跳出通知，只會默默地在APP內顯示未讀訊息，於此，就算半夜傳訊息也不怕打擾到對方。

然而，這項體貼的功能不再能免費使用，LINE官方日前說明，體驗版無聲訊息功能已完成階段性測試，故在16日起，正式轉為LINE Premium專屬功能，想使用就必須訂閱LINE Premium，月費165元，並更新LINE至26.17.0（含）以上版本。

通話錄製、預約訊息2功能明年1月改會員專屬

除了預約訊息功能外，LINE日前推出的「通話錄製」及「預約訊息」功能，也將在2027年1月下旬改為付費會員專屬功能，有需求者可付費訂閱使用。

LINE通話錄製功能是可將LINE的語音通話或視訊通話內容進行1對1的錄音、錄影及儲存的LINE Labs功能；最長錄音時間為1小時、最長錄影時間則依據錄影畫質（解析度）最長可為20分鐘或50分鐘。

根據LINE官方支援中心的操作說明，用戶須將APP更新至最新版，且須從LINE Labs內開啟「通話錄製」功能。目前適用國家僅限日本、台灣、泰國，

預約訊息如何開啟？訊息最長可預約1年後

至於LINE「預約訊息」功能，可事先設定於指定的日期及時間預約傳送訊息內容，讓用戶無須顧慮對方時間，在深夜或清晨等時段撰寫訊息，並於希望的日期及時間自動傳送。

預約訊息功能不限於1對1聊天室，多人聊天室、群組聊天室、Keep筆記都能使用，傳送文字最多一萬字，可預約時間最短為5分鐘後、最長則是1年後，一筆帳號最多可預約500件。

使用前應先檢查LINE是否為26.17.0（含）以上版本，用戶可從「主頁」點選右上角「設定」，從中找到「LINE Labs」，並開啟「預約訊息」功能。

成功開啟後，到聊天室中，有兩種方式可以進行設定：

第一種是在對話框輸入想要傳送的訊息，接著長按發送圖示，即可看到「預約傳送」的選項。

第二種是點選聊天室左下角的「+」按鈕，就能找到「預約訊息」選項。

不過要注意的是，2027年1月下旬變更為會員專屬功能後，沒有訂閱會員者，已經預約的訊息只會保留30天，未於期限內加入會員，系統便會自動刪除預約訊息；若已加入會員者，則無需另行設定。

本文授權自今周刊，原文見此。

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