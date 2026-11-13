鴻海法說會／民主黨大勝影響多大？ 劉揚偉：今年展望上調、營運雙位數成長

【撰文．黃靖文】

鴻海(2317)法說會週四（11/12）召開，董事長劉揚偉親自主持，他強調由於訂單能見度高，不僅上調2026年全年展望，對季或年對年，均呈現強勁成長，四大產品全年展望也同步上漲，劉揚偉更強調這樣的氣勢會延續到2027年。 只是，現場法人與媒體也關心，美國期中選舉後民主黨掌握國會，政策走向是否會使AI基建步調出現變化。劉揚偉直言，目前算力需求仍強勁，短期仍未見影響，但長期仍需觀察政策變化。

鴻海Q3獲利創新高！ 前3季EPS衝13.35元

鴻海發布2026年第3季財報，營收衝上3.02兆元，季增19%、年增46%，毛利率6.02%、營業利益率3.83%、2.57%；鴻海第三季稅後純益775.24億元，創單季新高，季增29%，年增34%， EPS達5.51元。

鴻海2026前3季累積營收為7.66兆新台幣，年增率39%，歸屬母公司淨利為1.87兆元，創同期新高，年增幅達30%，EPS為13.35元，較去年同期提升近3成。

2027展望 劉揚偉：受惠算力提升，雲端成長動能依舊強勁

展望2027年集團營運，劉揚偉說：「非常有信心營運表現在2027年，呈現雙位數成長，AI繼續成為成長引擎，ICT則維持穩健表現。」

劉揚偉整體維持「審慎樂觀」的看法。他認為，明年全球產業將持續呈現K型發展，AI產業受惠全球算力與基礎設施投資，成長動能依舊非常強勁，其餘ICT產品恐怕因為記憶體或零組件吃緊，價格上升導致表現受限。

劉揚偉認為，2027年雲端產品仍就是主要成長動能，全球主要CSP業者持續擴大資本支出，擴大網通產品需求，預期未來3到5年，營收佔比會超過6成以上。目前，雲端產品在鴻海第3季營收佔比已達54%。

劉揚偉補充，消費智能產品，受到記憶體供應鏈短缺影響，銷售表現相對穩定。只是PC產品受到零組件價格影響較劇烈，因此預期將影響終端產品售價與消費者換機意願。

新一代Vera Rubin機櫃發貨狀況 民主黨掌國會成變數

AI機櫃部分，鴻海預期2026年第4季出貨量季增幅，仍能有高雙位數成長；同時，2027年在AI機櫃出貨依舊會呈現雙位數成長。

劉揚偉分享，從第一線觀察，客戶拉貨動能「非常強勁」。至於新一代機櫃生產狀況相當好，且自動化程度愈來愈高，讓過去產線碰到的問題減少，未來只會「愈來愈好」。

美國民主黨掌國會 劉揚偉這麼看

近期美國期中選舉落幕，民主黨大勝讓市場憂心各州收緊政策，影響美國AI基建進度。劉揚偉坦言，實際伺服器機櫃部署到資料中心的進度，仍要觀察，他也無法預測會如何發展，但短期仍未見到影響。

劉揚偉從補充，AI算力需求持續增加，且源自於終端使用者。第一類是前沿模型開發商、第二類是CSP，目前主要需求是源自這兩類。同時，未來還有來自政府與企業的算力需求，目前仍處於觀望。

他強調，這些終端需求仍非常強烈，並沒有因為美國期中選舉而減緩，在短期內影響有限，但長期影響仍需觀察。針對AIDC已下訂單，已經決定要建設的算力客戶，預期不會有太大影響，但是否影響長期政策或有其他市場變數，仍需持續觀察。

ASIC機櫃出貨增1.5倍 劉揚偉：高度客製化讓鴻海發揮優勢

法人好奇，大型CSP持續投入自主ASIC晶片開發，目前鴻海訂單狀況。劉揚偉回應，就他了解，開發一個ASIC晶片需要9個月，隨AI需求從訓練走向推論，讓ASIC需求成長速度相當快，因此鴻海與主要廠商在相關專案都有不同合作。

劉揚偉點出，相較於GPU伺服器， ASIC晶片在系統架構、主板設計、電源、高速連結、機櫃結合等，都有非常多客製化需求，這些正好是鴻海發揮垂直整合優勢的地方，這也是很多CSP業者找上鴻海合作的重要原因。

劉揚偉分享，目前GPU伺服器機櫃出貨量成長率為7成， ASIC伺服器出貨量年增率1.5倍，成長速度相當驚人，不過GPU機櫃仍是大宗。劉揚偉引用資料，指出調研機構預測ASIC市佔會從2026年27％，到2030年成長到40%，所以成長幅度相當快。

本文授權自今周刊，原文見此。

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