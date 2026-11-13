輝達市值蒸發2.2兆美元 謝金河嘆黃仁勳太執著中國市場 豪氣兆元宴成絕響

【撰文．謝金河】

亢龍有悔！前塵往事如雲煙。睡到四點半，起床看輝達的股價，盤中最低跌到148.8美元，市值剩下3.586兆美元，對比9月6日的最高價243.37美元，市值5.865兆美元，這場黃仁勳的緋聞風暴，讓輝達市值蒸發2.279兆美元，約新台幣74.75兆。

這場風暴來得又急又猛，很多人更關切沒有黃仁勳，AI的未來會怎樣？對台灣的撞擊會有多大？畢竟台灣這三年的榮景，有相當的成分是黃仁勳搭建起來的，黃仁勳走下聖殿，今後恐怕看不到他親民逛夜市，豪氣兆元宴的景象。

早上起來，在網路上看到有人繪製一張圖卡，整理這一年多以來我對輝達的憂慮，其中之一是黃仁勳過度執著中國市場，恐讓輝達陷入重大風險！現在的破口正是黃樂。除了她和黃仁勳個人關係，情報也顯示她是中國佈建的間諜。

我對黃仁勳的問號從他穿唐裝開始，本來入境隨俗也無可厚非，但仔細看他兩岸的態度，微妙處就可以看出一些端倪。黃仁勳建構的AI供應鏈集中在台灣，而台灣也因AI而偉大，但大家都沒有看過他和小英總統，賴總統的合影照片，顯然他遵守北京的禁忌，可以看出他的政治敏感。

其次是在美中以AI為國力競技的新時代，他和馬斯克是川普唯二的紅頂商人，這個時候，中國用美人計突圍，用黃仁勳影響川普，也利用黃仁勳突破高階晶片封鎖戰略。黃仁勳不斷強調，若封殺中國晶片會讓中國自製突圍，甚至他說出中國AI可能勝過美國，這個話他後來改口。

這次的緋聞事件發生在11月3日美國期中選舉後，看起來是美國建制派準備清君側，從紐約時報放消息，到黃仁勳坦承緋聞，接著辭職下台，後面恐怕還有國會調查，台灣的影響恐怕會餘波盪漾，而這個輻射威力強大，過去東南亞的晶片地下轉運站可能被封死。

新加坡的角色有變化，安華的馬來西亞會受到很大的影響，今年我到檳城，柔佛，馬來西亞儼然是AI新基地，中國的資料中心都建置在柔佛，這幾天阿里巴巴股價重挫，可能是在反應這個利空。台積電ADR仍然站在400美元以上，比預期強勁，台灣的供應鏈的衝擊還得慢慢評估。

美國的AI管制一定會更嚴格，台灣很多腳踩兩條船的企業，接下來也會陸續浮現。這些年，很多企業界人士都說，政治歸政治，經濟歸經濟，但最後都是政治決定經濟。兩岸如果一直敵對狀態，生意的基礎可能是浮沙！

這兩個月輝達，黃仁勳的巨變，這是今年最具震撼的一堂課，我想起張學友「吻別」的一句詞：前麈往事如雲煙！不知何時能再見黃仁勳的身影？

本文授權自今周刊，原文見此。

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