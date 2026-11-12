宇樹機器人和發那科機器手的競賽 謝金河比股價：誰有底氣？

【撰文．謝金河】

機器手與機器人的競賽 上次來看發那科是在2023年，我們被富士山腳下的工廠驚嘆，這次來到三重縣的桑名市看發那科的名古屋技術中心，沒有看工廠那麼震撼，比較偏重在應用端。

我最直接的想法是發那科仍然側重在機器手的應用，和中國跑很快的人形機械人，走的是不一樣的路數。我們2014年去看Honda研發總部，那時本田技研最驕傲的是人形機器人Ashimo，這台人形機器人會跑步，會唱歌，也會翻筋斗，乍看要領導世界掀起一場大革命！可是沒有多久，本田就喊停了。

現在看起來是中國接了下一棒！日本的安川，發那科仍然堅守原來的強項，強調在協作和提升自動化效率。中國則全力押注人形機器人，這其中最具代表性的是宇樹科技！從春晚的機器人跳舞，機器人跑馬拉松，搏鬥，打桌球，到擬人機器人，中國的速度令全球驚嘆，連黃仁勳都認為中國可能打敗美國。

不過，中國以國家補貼舖出來的賽道，持續力有多久？我拿發那科來和宇樹科技來比較，發那科公佈4到9月的半年業績4737億日圓，淨利1167億日圓，2027年的會計年度營收1.1037兆日圓，淨利2407億日圓，今年發那科營收會破一兆日圓，創下歷史紀錄。

宇樹上半年營收18.17億人民幣，淨利3.87億人民幣，第三季營收6.65億人民幣，淨利1.13億人民幣，年減17.37%，季減49%。在這個全球期待的新產業，宇樹看起來不是勢如破竹的成長態勢。

宇樹在國策期待下出場，股價上市首日創下1100元人民幣新紀錄，後來急跌至406元人民幣，如今彈升至765元人民幣，市值2895.98億人民幣，本益比552倍。如果拿宇樹來跟發那科對比，發那科股價5670日圓，市值5.57兆日圓，本益比26.51倍，到底誰比較有底氣？

如果把兩家公司市值換成新台幣，發那科是1.1475兆，宇樹是1.4253兆，宇樹市值比全球機器人產業霸主還高！這個禮拜我請洪明洲教授來解拆中國人形機器人產業，他用「自噬」來解讀，很精闢。

本文授權自今周刊，原文見此。

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