施振榮二度任APEC代表 亞太經合會在深圳 總統府強調無涉「一中原則」

【撰文．鄭鴻達】

總統府周三(11/11)宣布，總統賴清德已敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席即將於中國深圳舉辦的「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）。 先前曾任APEC領袖代表的有台積電創辦人張忠謀、總統府資政林信義，此次則是施振榮在2007年擔此重任後，第二度擔任APEC領袖代表。 總統府發言人郭雅慧強調，依據1991年簽署的入會備忘錄，作為APEC正式會員，我國持續在平等基礎上參與各項會務，此為APEC慣例，無關所謂的「一中原則」。

2026 APEC中國深圳登場 郭雅慧：無涉一中原則

2026年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，將於11月18日至19日，在中國廣東省深圳市舉行，今年主題訂為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。郭雅慧周三宣布，賴總統已敦請施振榮，代表出席這屆APEC經濟領袖會議。

郭雅慧指出，依據1991年簽署的入會備忘錄，作為APEC正式會員，我國持續在平等基礎上參與各項會務，此為APEC慣例，無關所謂的「一中原則」。

施振榮長期掌握全球科技脈動 曾任2007年APEC領袖代表

郭雅慧表示，施振榮曾於2007年擔任我國領袖代表，出席在澳洲雪梨舉行的APEC經濟領袖會議，具備豐富的國際交流經驗，為台灣科技產業發展及品牌國際化的重要代表人物，成功將台灣自有品牌推向全球市場，對提升台灣資訊產業發展及國際競爭力貢獻卓著。

郭雅慧表示，施振榮長期掌握全球科技脈動，對APEC近年關注的人工智慧（AI）數位經濟及科技創新等議題亦有深入了解。

總統府：APEC成員達「全員平等參與」共識 盼中方履行責任

郭雅慧表示，賴總統期盼藉重施振榮的國際視野與產業專業，率領代表團積極參與會議，達成總統交付任務，讓台灣觀點與經驗貢獻全球經貿發展，因此決定敦請施振榮出席2026年APEC經濟領袖會議。

最後，郭雅慧強調，我國長期參與APEC並對亞太經貿發展做出具體貢獻。她說，鑑於APEC各經濟體已多次達成「全員平等參與」的共識，期盼中方履行主辦責任與書面保證，確保我方代表團在平等、尊嚴與安全的前提下參與各項會議。

施振榮接棒林信義、張忠謀 馬時期由副總統層級擔綱

81歲施振榮此次是第二度出任APEC領袖代表，上一次是2007年陳水扁總統任內，出席澳洲雪梨經濟領袖會議。回顧歷來人選，1990年代初期多由官員與民間大老擔綱，包括蕭萬長、辜振甫、江丙坤與彭淮南。

其中辜振甫出身工商界，開啟企業家代表我國出席的先例。2001年中國主辦APEC並阻撓我方出席；2002至2004年由李遠哲出任，2005年為林信義，2006、2007年則由張忠謀、施振榮擔綱。

馬英九執政時期拉高層級，2008至2012年由前副總統連戰、2013至2015年由前副總統蕭萬長代表。蔡英文任內，2016、2017年由宋楚瑜出任，2018至2023年由張忠謀連年擔任。

賴總統上任後，2024、2025年皆指派曾任經濟部長、行政院副院長的林信義擔任，今年則改由施振榮代表出席。\

本文授權自今周刊，原文見此。

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