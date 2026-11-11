謝金河參訪鎧俠廠區 股價高點下殺78% 到了轉捩點？還能買嗎？

【撰文．謝金河】

在股價急跌中，我們來看鎧俠！週二（11/10）我們從飯店驅車前往三重縣四日市的鎧俠新廠區，這個廠有9千多名員工，用電佔四日市的四分之一，這是鎧俠新建的新廠，是七層樓的建築。

今年(2026年)是記憶體盛世的一年，鎧俠最近公布七到九月的營收2.48兆日圓，淨利1.9883兆日圓，營收成長453%，淨利率80.2%，成績非凡。

預計下一季營收2.5兆日圓，淨利2兆日圓，全年純利約5.6兆日圓，比25年的2.34兆日圓，成長超過一倍以上，不過在前瞻指引中，第三季記憶體漲幅只有20%，不若前一季的70%。鎧俠也預告2027年Nand Flash的前景充滿不確定性，這個宣示造成股價單日大跌15%。

今年是鎧俠充滿戲劇性的一年，股價從1440日圓大幅上升到112700日圓，市值一度超過Toyota，成為日本最大市值企業。後來一拆三，最近股價跌到8583日圓，市值剩下14.92兆日圓，股價從高位回落78%，今天(11/10) 我們來參訪，股價上漲9.23%。

這一輪記憶體的修正，不論是HBM，或者是SSD，海力士在HBM領跌，鎧俠，Sandisk在SSD的下挫，似乎到了一個轉捩點。

鎧俠如果以2026年財報來估，本益比剩下3.2倍，關鍵是2027年，Ai會不會打破過去記憶體賣在低本益比，買在高本益比的慣性定律？今天(11/10) 我們來到鎧俠新廠區，聽簡報，看工廠，但全程不能錄影，錄音，只能用檔案照片。不過在股價大跌78%後，來到鎧俠一睹廬山真面目，也是一次有價值的參訪！

本文授權自今周刊，原文見此。

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