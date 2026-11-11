91APP、永豐銀遭駭只是開端！資安事件增近6成 AI攻擊手法有哪些？如何自保？

撰文‧陳子萱

根據台灣上市櫃重訊統計，今年迄今資安事件已經來到一一八件，已比去年全年成長近六成，關鍵就在於AI。 究竟AI攻擊的手法有哪些？政府和企業又該如何因應這場全新戰役？

資安災情烽火連天，十一月初，永豐銀有四百多位客戶帳號被駭入，遭駭客轉出四一七萬元；十月中，軟體服務公司91APP發現訂單資料庫遭駭，近一千四百個品牌、四八○ 萬名消費者個資恐已外洩。這一切，很可能只是AI自動攻擊時代的序幕。

類似的攻擊，已在短期內重演，十一月四日起，葡萄王、美吾華、崇越等十三家公司陸續發布重訊指出，委外的軟體服務商順立智慧（Cyberbiz）遭駭，導致部分資料遭異常存取，宛如91APP資安事件翻版。翻開上市櫃重訊統計，去年約有七十四起資安攻擊事件，今年截至十一月初已達一一八件，成長近六成。

AI攻擊三大趨勢 人類難抵擋

「AI的手法是無差別攻擊，目標不再是幾家企業，而是瞄準整個產業。」奧義賽博科技執行長吳明蔚說，比起傳統人類駭客，AI不只能迅速進攻，攻擊規模更大到難以想像。

台灣資安主管聯盟創辦人暨會長金慶柏點出，在AI能全天候自動掃描、測試攻擊之下，讓過去從未被人類發現的系統漏洞全數現形，是駭客能迅速破門攻入的關鍵。

「不只是台灣，全世界都在面臨AI這波帶來的『弱點海嘯』。」金慶柏指出，全球通用的系統漏洞CVE總數，去年約有四．八萬個，但今年截至十月則超過八．六萬個，已比去年成長七九％，創下歷史新高，顯見系統遭駭風險持續攀升。

當前的AI資安攻擊複雜多變，但吳明蔚觀察，至少存在三種模式值得各界留意。

第一類攻擊，是以「AI速度」助攻「舊攻擊手法」。

未修補的系統漏洞、容易破解的弱密碼，這些長期被駭客瞄準的資安破口，如今在AI協助下，能以前所未見的速度被攻破。

例如今年八月，台灣新創公司Zeabur首次被駭，攻擊者從用戶服務漏洞入侵、找到一把高權限金鑰，只花五小時就進入公司資料庫，公司卻隔了一天才發現；事發後七周，公司發現二度遭駭卻為時已晚，最後被迫停止營運。

「攻擊方的時間單位是『小時』，防守方卻還是『幾天』、『幾周』，這段差距就是損失。」吳明蔚說。

第二類攻擊，是AI自主研發的「全新武器」。最具代表性與殺傷力的，就是近期喧騰一時、得以展開「無差別攻擊」的ARTEX。

ARTEX是今年七月由中國開發者開源釋出的「AI自主滲透測試系統」，操作上就像是一幅「作戰面板」，能一次指揮數百個AI代理人，同時掃描弱點、測試攻擊、執行入侵。如果過去的駭客攻擊，就像飛行員親自駕駛戰鬥機進攻，吳明蔚形容，ARTEX則是有人在幕後一鍵操控，指揮成千數百架無人機群飛、自動攻擊。

日前微軟揭露，中國駭客組織利用ARTEX瞄準逾兩千個雲端客戶進攻，每分鐘執行高達近三千次登入嘗試，部分客戶帳密不到三小時就被破解。

吳明蔚指出，ARTEX的無差別攻擊，瞄準的是整個產業，台灣91APP經調查就是受到ARTEX攻擊，Cyberbiz受害可能也與它有關；數發部長林宜敬近日就坦言，還有五家電商受波及。另外，韓國有十六家金融業爆出的資料外洩事件，背後也有ARTEX的身影。

第三類攻擊，則是瞄準企業內的AI代理人。這項全新的攻擊面，就像是「壞AI」打「好AI」。

吳明蔚指出，各行各業陸續導入的AI代理人，一旦沒有做好防護措施，就容易被駭客的壞AI操控，雖然台灣近期發生的資安事件仍以前兩類AI攻擊形態為主，「但第三類攻擊的風險仍在增加。」

面對日新月異的資安攻擊手段，若企業發現駭客可疑形跡時，能彼此「通風報信」，將有助於事先預防，這也是政府長期推動情資共享機制的用意。

資安院推情資共享 成效有限

數發部設立的行政法人「國家資通安全研究院」（以下稱資安院）所營運的台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC），就是協助民間企業因應資安事件，並透過公私協力分享資安情報，盼搶在駭客破門前，讓企業先築起城牆。資安院更在二五年五月宣示，目標在該年底讓TWCERT/CC企業會員數從兩千家增至四千家。

但截至今年十月底，TWCERT/CC的企業會員僅二三五○家，另有團體及集團會員一二一七家，並未如期達標，也在今年遭審計部報告直接點名成效不彰。

資安院長龔化中坦言，多數中小企業缺乏資訊或資安人員，是會員規模難以擴大的主因，接下來TWCERT/CC將轉換作法，同步透過社群媒體推播圖卡、向訂閱者發布資安週報，盡可能讓非會員企業，也能落實簡易的預防措施。

他也呼籲，中小企業應盡可能在IT預算裡，撥出五％用於資安，例如委外的資安監控服務等。

近期資安災情加劇，政府機關卻難有著力點，歸根究柢，是因為國內目前並沒有一部直接對應民間企業資安的法律。

《資安法》主管的是公務機關及關鍵基礎設施，並不適用民間；而規範一般企業、機構的《個資法》，至少能從防範個資外洩的角度，以罰鍰促使企業重視資安。問題是《個資法》的法定主管機關「個資會」，組織法已卡在立法院超過一年，難以發揮執法作用。

但元智大學資訊管理系助理教授王仁甫認為，政府部門還是能在既有權責下，端出更積極的方法，真正落實公私協力。

他舉例，數發部可參考金融總會成立的「金融科技發展基金」，邀請產業端共同出資成立「資安發展基金」，輔導中小企業，並且先瞄準電商平台、資訊服務供應鏈等高風險產業試行。而未來違反《個資法》的罰鍰也可以考慮建立法源依據，將罰鍰挹注至基金，專用於資安防護。

王仁甫進一步指出，在「資安發展基金」的基礎下，數發部能設計更多誘因，一步步引導中小企業強化資安。例如，當企業人員完成資安培訓後，政府可提供企業一年的免費防護服務或相關補助，「政府在既有的稽核與宣導的基礎上，還要同步深化資安輔導機制，給予中小企業實質支持。」

借鏡日本 展現國家作戰決心

吳明蔚也建議，在防守端，政府同樣應運用AI工具，優先針對百萬家的中小企業自動掃描弱點，找到漏洞缺失、才能讓業主展開下一步行動。

去年，日本有十二家金融業者曾爆發民眾證券戶遭駭事件，駭客操作民眾帳戶賣出總額高達三．五億美元（約新台幣一一四億元）的股票，吳明蔚觀察，當時日本政府仍持觀望態度、認為是「零星個案」，並未在政策上採取積極行動。

但時隔一年，隨著AI攻勢加劇，高市早苗政府在十一月六日宣布推出「緊急網絡安全措施方案」，撥款一百億日圓（約新台幣二十億元）強化資安，包括以AI工具掃描政府系統漏洞、擴大對中小企業的支援。

儘管台灣數發部近期已成立「先進AI資安風險因應小組」，要運用AI工具強化關鍵基礎設施資安。但吳明蔚擔憂相關預算還不明朗，又限縮在特定設施，恐怕趕不上AI鋪天蓋地攻勢，建議可參考日本經驗，「AI的無差別攻擊並不會區分『關鍵基礎設施』、『大企業』或『小企業』。」

隨著AI技術被用於資安戰，若要使企業建立基礎防護，絕對需要國家級的戰力投入。

數位發展部長林宜敬表示，將運用AI強化政府資安防禦；但外界也呼籲，應積極協助民間資安。

永豐銀在11月3日爆發資安事件、民眾帳戶遭盜轉，董事長曹為實、總經理莊銘福臨時召開記者會道歉。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1560期)

延伸閱讀》

4年賺6千萬，1個月歸零！醫師爆倉告白：台積電期貨早上8:45全斷頭「我手抖到不行」…賺上億改買0050退休夢碎

不存0056！工程師40歲提早退休，砍光高股息只留「0050＋定存」：1000萬靠這招永遠花不完

高齡駕駛換照新制！違規罰3600元，機車考照筆試更難了，「這時間」開始要路考…交通新制懶人包

黃仁勳外遇風波延燒！輝達啟動獨立調查，執行長的私人關係如何牽動營業秘密與董事會責任？