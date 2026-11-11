AI永動機失靈？資料中心卡關、降息渺茫…AI板塊3年首現放緩！專家：過程痛苦 心臟要強

撰文‧今周刊編輯團隊

一場美國期中選舉，讓整個金融市場對AI前景的審美觀驟然改變。

贏得史詩級勝選的，是主張「嚴控AI資料中心建設」的民主黨；而關於民主黨勝選對AI審美觀的顛覆效應，野村投信投資策略部副總經理張繼文有著深刻感受：「過去，大家認為AI算力需求會快速成長，企業很快就能賺到錢，所以，市場也願意相信……，相信『這個故事』。」

什麼故事？是過去一年多來，讓金融市場如癡如醉的「AI永動機」故事。只要資料中心能如期興建、取得執照並出租算力，整個以雲端巨頭、「新興雲端服務商」（Neocloud）互相擔保籌資的架構，就能順利運作。

但是，如果資料中心蓋不起來，或是蓋好之後無法順利營運，又會發生什麼事呢？

張繼文拋出的問號，就是如今讓世人重新衡量永動機的關鍵硬傷。一旦資料中心建設卡關，首先，新興雲端服務商手中的GPU恐遭閒置而產生折舊包袱，衝擊它在永動機遊戲中所扮演的擔保價值，也推升業者財務壓力；影響所及，AI巨頭們一方面恐不願再為業者擔保，另方面，本身的資本支出也難保不會轉趨保守。

今年下半年以來，市場對AI企業的檢視已經愈趨嚴格，相關股價自十月起也對共和黨敗選情境有所反映；然而民主黨在選戰中所攻克的版圖超乎想像，終究讓原本隔在投資人與AI前景之間的那一片最強美肌濾鏡，瞬間狠狠被敲碎。

民主黨勝選、資料中心建置恐將拖拍延後，GPU的擔保品價值正受考驗。瑞銀證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）就表示，目前還沒有足夠的歷史經驗可以證明，GPU、TPU等AI設備究竟能夠維持多長時間的競爭力，「因此市場對於抵押品的價值仍有疑慮，這也反映出AI融資確實存在風險較高的部分。」新雲公司的風險，也可能回頭燒到為其提供擔保的科技巨頭。

籌資路障愈來愈多，也因此，「若要讓AI產業維持健康發展，較低的利率環境背景會是有利條件，這有助於支撐AI產業的投資循環。」艾藍迪說道。

不過，如今的利率環境是否能夠扮演「搶救AI大兵」角色？似乎仍難過度樂觀。

從掌控政策利率方向的美國聯準會來說，主席華許（Kevin Warsh）此前已明確表態，當前的首要任務是壓抑通膨，而美國九月通膨率3.72％，距離聯準會的2％目標值仍有一段距離，加上甫公布的美國十月就業數據表現熱絡，非農就業人數新增16.5萬人，遠超市場原先預期；怎麼看，聯準會都難有降息空間。

產業趨勢的巨浪仍在、但是浪流速度減緩，這大概就是各方對這場「AI魔考」的基本定調。既然趨勢仍存，投資人便不能輕易退場，但雨露均霑的時代已經過去，保持「風險意識」、避免重押評價面明顯過高的個股，已成為更重要的基本護身符。

一場選舉，讓AI板塊過去3年的成長勢頭，首度有了明確放緩的訊號，安聯環球投資全球股票投資總監赫德曼（Michael Heldmann）坦言，「投資這個領域的過程會相當痛苦，因為波動性極大，市場情緒稍微一有風吹草動，就會引發劇烈震盪。」但是，對中長期的產業發展、甚至股市動向來說，這也是一次健康的減速，「投資AI板塊需要強大的心臟，但，它依然是個極具價值的領域。」赫德曼說。

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