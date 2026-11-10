1220⭢364.5元崩7成「破底翻」？國巨漲停能買嗎？老手提點這事

【撰文．胡肇芳 整理】

台股周一(11/9)強勢反彈，終場上漲1,960.06點，以41,661.7點作收。盤面上被動元件股包括國巨*(2327)、華新科(2492)、立隆電(2472)等都火力全開亮燈漲停直到收盤。其中，國巨一掃先前頹勢，股價重返400元大關，終場仍有超過1.3萬張排隊等著買，成交量也有1.6萬張以上。 國巨可以買嗎？國巨股價自今年7/1盤中最高點1220元至今，股價已打了3.5折。分析師提醒，國巨散戶相當多，短線假如漲勢已見趨緩，建議將資金放到權值股台積電等國安基金願意護盤的公司較佳。 摩爾投顧投資長郭哲榮日前在直播節目中曾點名，國巨從7月高點1220元跌至404元(11/4收盤價為404.5元)，他認為，這些基本面良好的績優權值股竟在短時間「打3折」實屬罕見，且已經完全脫離基本面邏輯，但不建議投資人在此時認賠殺出，因為市場後續勢必會迎來報復性反彈。 國巨目標價為何？多數國內金控法人將國巨的目標價由破千元下修至812元至841元之間。不過外資券商大摩認為，雖然消費性電子與PC需求趨弱，但AI與一般伺服器需求強勁，帶動非消費性被動元件動能，看好毛利率與營利率持續成長，因此將國巨目標價調升至1050元，重申「買進」評等。 國巨稍早公布10月份自結合併營收為175.97億元，月增3.1%、年增55%，再創下單月營收歷史新高，若以美元換算單月營收月增1.8%、年增48.0%；累計今年前10月自結營收1497.51億元、年增38.3%。

台股周一(11/9)強勢反彈，一度飆漲逾2,200點，衝上42,349.36點，站回4萬點，終場上漲1,960.06點，以41,661.7點作收。被動元件族群強勢反攻，國巨、華新科、凱美、立隆電等多檔個股亮燈漲停，族群呈現一片紅通通。

其中，國巨開盤約15分鐘就衝上漲停價411元，上漲37元；華新科則是來到284元，上漲25.5元，立隆電上漲15元至165.5元，終場皆以漲停價作收。

國巨日線圖

圖／今周刊提供(翻攝雅虎股市)

郭哲榮點名績優股「打3折」

其他被動元件個股如禾伸堂(3026)最高上漲39.5元或8.3%來到515元，終場上漲23.5元或4.94%，收在499元；信昌電(6173)一度上漲16.4元或8.6%來到208元，終場上漲8.5元或4.44%，以200作收；蜜望實(8043)最高衝上93元，上漲5.8元或6.65%，終場漲勢收斂，上揚3.6元或4.13%，收在90.8元。

外資動向部分，國巨遭連8天賣超39,534張，華新科則是連2買超轉為賣超 510張，禾伸堂為連5天買超轉為賣超920張，信昌電連4天買超轉為賣超1,252張，蜜望實由買超轉為賣超 453張，凱美則是連6天買超2,061張。

國巨可以買嗎？國巨股價自今年7/1盤中最高點1220元至今，股價已打了3.5折。分析師提醒，國巨散戶相當多，短線假如漲勢已見趨緩，建議將資金放到權值股台積電等國安基金願意護盤的公司較佳。

摩爾投顧投資長郭哲榮日前在直播節目中曾點名，國巨從7月高點1220元跌至404元(11/4收盤價為404.5元)，他認為，這些基本面良好的績優權值股竟在短時間「打3折」實屬罕見，且已經完全脫離基本面邏輯，但不建議投資人在此時認賠殺出，因為市場後續勢必會迎來報復性反彈。

個股基本面部份，國巨稍早公布10月份自結合併營收為175.97億元，月增3.1%、年增55%，再創下單月營收歷史新高，若以美元換算單月營收月增1.8%、年增48.0%；累計今年前10月自結營收1497.51億元、年增38.3%。

國巨短線上檔籌碼沉重

儘管基本面表現亮眼，國巨股價近期卻陷入苦戰。法人分析，短期股價承壓的原因在於，全球被動元件同業的本益比修正。過去產業高峰期，同業本益比高達35倍，如今市場共識下修至25倍的合理水準；因此，多數國內金控法人將國巨的目標價由破千元下修至812元至841元之間。

不過，外資券商仍樂觀國巨未來發展，展望第4季，大摩認為，雖然消費性電子與PC需求趨弱，但AI與一般伺服器需求強勁，帶動非消費性被動元件動能，看好毛利率與營利率持續成長，因此將國巨目標價調升至1050元，重申「買進」的評等。

然而國巨短線上檔籌碼沉重，先前衝過千元已被視為提前透支未來獲利，短期若無超強利多驅動，難以快速回到千元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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