政大迎百年 以人文底蘊為本 擬規劃半導體課程 培養科技業的社科人才

【撰文．黃靖文】

政大迎接創校百年校慶，去年開始對外募集10億元「薈萃基金」，這些經費將用於設立獎學金、延攬並留任頂尖師資，同時打造跨領域的「X實驗學院」，並整修校園地標「四維堂」。 目前，政大已募集約7成資金，政大校長李蔡彥表示，希望能在年底前達標。他分享，近期有許多政大EMBA校友，紛紛發起「1人1萬」的捐款行動，他樂觀其成，校方也積極籌辦各種活動，連結畢業校友與政大。 政大作為國內指標人文社科頂尖大學，迎接校慶，邁向下一個百年，如何應對AI時代帶來的全新挑戰，同樣受關注。 李蔡彥分享，政大會持續培養具人文底蘊、領導力的學生，打造跨領域的學習環境。同時，也會培養大師級教授，並向國際師資招手。

政大迎百年 募款10億替未來鋪路

政大迎接創校百年校慶，去年開始對外募集10億元「薈萃基金」，這些經費將用於設立獎學金、延攬並留任頂尖師資，同時打造跨領域的「X實驗學院」，並整修校園地標「四維堂」。

政大薈萃基金四大核心計劃，包含人社拋光‧點亮璞玉，強化人文與社會科學領域的學術發展與拔尖培育；頂尖師資延攬留任；X實驗學院推動多元跨域學習與實驗教育，包含提供學生最高60萬元獎學金等方案；修繕活化四維堂空間。

政大校長李蔡彥表示，經過一年努力，如今募得7成資金，仍有約3成缺口要努力。李蔡彥透露，近期有許多EMBA校友發起「一人一萬」的募捐行動，他表達感謝也樂觀其成，更歡迎更多校友響應。

政大「下個百年」：AI改變「專業」定義 人文底藴更重要

迎接下個百年，聽來是個不容易的工程。回顧政大百年，從替國家培養文官，到訓練首批企業管理人才。如今AI當道，政大作為國內指標人文院校，每一步都會成社會標竿。

李蔡彥坦言，沒人敢說下個百年會如何變化，但對政大來說，恆久不變的價值是「人文底藴」。即便知識工作或勞動力，未來可能被機器、AI取代，但人文價值恆久不變。

「政大培養的學生要扮演『領導者』角色，不光是組織，更要在思想上領導社會。」李蔡彥說，不一定是公務體系或企業，也可能是NGO團體，用更批判的角度去改變社會，設計更好的制度。

坦言高教資源不足 搶師資、國際競爭壓力大

「台灣投資在高教資源依舊不足，尤其近年人文社科學校更是如此。」李蔡彥坦言，如今大學面對是國際競爭，不論師資、學生，都需要持續投入資源，因此，此次募款行動，對政大來說至關重要。

尤其物價上揚，公立大學教師薪資調幅政府僅能補助7成至8成，剩餘都得自籌，加上約聘人員完全不補助，因此學校能運用的資金正在縮水，遑論重大發展。

李蔡彥點出，公立大學的薪資制度相當制式，只能透過彈性薪資，如教學、服務、研究上的績效表現給予獎勵。同時，這也代表各校之間的競爭愈加激烈。「政大過去有許多大師級教授，但近年隨年紀漸長退休，因此政大必須積極培養下一代的大師。」

李蔡彥說，除了向國際級師資招手，對於國內中生代教師，政大也會拿出資源，鋪好一條路。如同經營企業一樣，政大也從托育，給予教職員非金錢的留任誘因，並鼓勵社會服務或USR，來提升教師自我價值。

擴大X實驗學院 打造師生的「第三空間」

全球邁向AI時代，專業跨度必須要更寬廣，才有辦法產生競爭力。李蔡彥認為，政大很早就投入博雅教育、跨領域學習，兩年前成立了「X實驗學院」，希望有個實體空間與學院，讓師生在從課堂內、課堂外共同完成Project，培養專業知識以外的能力。

譬如，就有老師透過榮格心理學，在X實驗學院教導創意思考。同時，更帶領修課學生走出校園，前進原鄉、山林，打造一堂橫跨民族、心理與保育的課程。

政大也正改造老舊的社資中心，提供師生「第三空間」。李蔡彥笑說，現在若搜尋第三空間跳出來的是「星巴克」，許多人會捧著筆電，到那喝咖啡、腦力激盪，「我希望能在政大打造這樣的空間，脫離世俗與學校工作，提升更強的創造力」。

政大也開「半導體課程」？ 如何培養新一代人才

這一年，李蔡彥拜訪校友募集善款，同時發現許多畢業校友期待，畢業生能增加「科技素養」。他補充，這不是要學生投入理工，而是具備基本的資科與AI素養。因此，政大也考慮設立「半導體學程」，但不是培養工程師，而是培養科技業所需的人文社科人才。

李蔡彥解釋，課程會請業師分享產業知識，分享入門技術知識，學生則能結合自身專業如法律、財務、人資或企管專長，畢業即具備「Industry-Ready」條件。「希望學生帶著自己的專業，去學習產業知識，未來進入企業就可以快速對接。」李蔡彥說。

其實，過去台積電赴美擴廠，即公開徵求熟悉「國際關係」的人才：近期，輝達來台灣打造海外基地，同樣要募集「政治系、國關、公共政策」相關人才，希望協助溝通政府事務。

政大這幾年積極開設跨領域的學程，並非獨厚科技業。李蔡彥舉例，政大沒有運動科系、但成立「運動產業與文化學士學位學程」，同樣旨在讓學生提前了解產業。「以前都說『學以致用』，現在要『用以致學』」

政大不只招「優秀」學生 也注重「多元」

獎學金部分，這次政大提出的璞玉計畫，希望透過特殊選才，讓獲選學生獲得60萬元實質支持，鼓勵國際交換、社會實踐與創業。更會串聯「璞玉導師」，協助探索興趣。

與過往「清寒獎學金」有些不同，更注重學生的多元發展與熱情。李蔡彥表示，招收學生「優秀」不再是唯一的原則，還有「多元」，具備人文潛質的人才。

李蔡彥點出，政大所謂的多元人才，不只局限於企業界，也涵蓋了具批判思維、藝術創作與跨領域的人才，這都是學校培育的方向。他舉例，許多校友在 NGO 領域深耕，或傳播學院校友拍攝許多具批判性、反思社會現況的電影，這些都是推動社會前進的重要元素。

本文授權自今周刊，原文見此。

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