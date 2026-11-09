謝金河驚嘆員山子分洪工程 揭當年挨批要花5千億 實際316億杜絕水患

【撰文．謝金河】

員山子分洪仍然令人驚嘆！ 捷兔陳仁浩醫師設計的蛇子形古道跑步，讓我把員山子分洪週邊地形弄懂了！也對員山子分洪工程完工後，過去廿年對台灣治水帶來的貢獻深表敬意。

過去幾個月，捷兔先是一位委內瑞拉來的兔子設計了一條從柴寮古道到蛇子形古道的路徑，把大家操得死去活來，我在天黑之前終於拖著一身泥回來。這回仁浩兄從瑞芳運動公園，繞行蛇子形古道，上次是回程的路，這次是去程的路。

蛇子形古道是基隆河彎彎繞繞像蛇一般而得名，這條蛇子形古道有百年歷史，昔日百年土地公，石階猶在。我們翻越山嶺，跑出來居然是侯硐貓村，火車站，這下子我知道還要翻一座山回去接溪邊的路，上回拉繩而下，非常陡峭。這回我不拼了，我和Jack Yeh沿著鐵軌道路走回去，目的是走過員山子隧道，從另一側看員山子分洪工程的壯觀。

這座工程一開始是水利專家李鴻源極力反對，他說能做的話，廿年前就完成了！國民黨當時提出的預算要1600到5000億，工程專家都說不可行。阿扁總統獨排眾議，花了316億元完成，這個工程讓汐止，瑞芳廿年根絕水患。回首過去，應該給當年參與這項工程的人致敬。

走過員山子隧道，前方有一個觀景台可以眺望整個員山子分洪工程，的確令人驚嘆！走過來時路，有些事很容易淡忘，這次從背面看員山子分洪又有不同的味道！政黨政治總有攻防，但員山子分洪絕對是了不起的建設！

本文授權自今周刊，原文見此。

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