台郡（6269）苦熬三年不裁員 老董鄭明智靠純PTFE預告明年揚眉吐氣

【撰文．王子承】

軟板廠台郡（6269）過去因過度集中於傳統消費性電子與單一客戶，導致呈現連續三年虧損，不過公司也在內部悄悄進行結構化轉型，董事長鄭明智指出，「冷了兩年，我們最差已經過了，明年將會揚眉吐氣。」

蘋果供應鏈台郡儘管今年前三季呈現虧損，但仍受到資本市場關注，原因在於十月的開放運算計畫（OCP）峰會上，輝達展出最新一代NVLink交換器板，考慮使用PTFE（聚四氟乙烯）材料，台郡就是裡面唯一列名的台灣板廠，與另一家上榜的材料廠台虹為上下游合作關係。

吃過甜頭也吞過苦瓜 台郡轉型要分散風險

鄭明智回顧台郡30年發展歷程，過去把大部分資源壓在消費性電子（如早期的摩托羅拉與蘋果），雖然藉此快速成長，但也因此「吃到甜頭，也吃到苦瓜」，經歷非常痛苦時期讓台郡體會到「不能太貪心」，必須積極轉型、分散客戶與產品線，避免過度依賴單一市場。

鄭明智回憶，過去兩年公司虧損時，總經理鄭揚（David cheng）特別勸告「千萬不要裁員」，因為技術人才與工程師一旦流失，等市場景氣回升時根本招不到人，台郡選擇承擔固定人力成本保留團隊，因此苦吞虧損。

淘汰低毛利產品 轉攻智慧眼鏡與AI基礎建設

在轉型策略上，台郡選擇性放棄或淘汰毛利不佳的傳統消費性產品，藉此保留工程師的研發能量，轉投在較具前景的高毛利新產品，目前斬獲智慧眼鏡以及AI基礎建設等新客戶。

相較於其他硬板同業切入PTFE的方式，是以PTFE添加PP膠片的混壓（Hybrid），台郡則直攻電性最佳的純PTFE，鎖定對算力有剛性需求的高階市場。台郡透過自家的MetaLink技術，讓Midplate（正交背板）之HDI電路板導入PTFE並可實現「一次壓合」，能做到30層以上的高層數多層電路板。

玻纖布缺料成助力 台郡：良率技術居冠

採用PTFE背板除了能一次解決傳輸損失問題外，也可以解決現在玻纖布缺料問題，鄭揚透露，「現在客戶聽到沒有玻纖布就會很高興，因為不會被上游供應鏈和瓶頸所局限。」

鄭明智表示，能夠切入PTFE市場是因為公司投資軟板技術多年，「PTFE就像一張衛生紙，台郡沒什麼專長，就是20多年來累積吃軟飯（軟板）的專長，因此有了高溫壓合與平整度控制經驗，別家硬板廠混壓起來良率非常低，反而我們疊起來線路非常平整。」他自豪指出，「在PTFE板廠裡，我們應該是良率跟技術的第一把交椅。」

台郡在幾年前斥資於高雄投資新廠，成為跨入PTFE的利基點，鄭明智指出「當初業界在做LCP（液晶天線）時大多使用低溫壓合機，但團隊往前思考，建廠時就直接大量採購高溫壓合設備，現在台郡的高溫壓合機台數在業界數一數二，剛好可以直接用來生產PTFE，無須再購置新設備就能預備產能。」

客戶不在意價格 PTFE成賣方市場、2028年瞄準光電融合

鄭明智表示，有以色列客戶找上台郡採購PTFE板「完全不在意價格」，因為算力與傳輸速度才是剛性需求。他認為，高層數純PTFE門檻極高，「目前沒有多少人做得出來，屬於賣方市場。」台郡將PTFE定位為「電傳輸的最後材料里程碑」，完成PTFE佈局後，公司內部已將2028年目標鎖定在「光傳輸／光電融合」上。

鄭明智預期，過去非主力客戶營收占比僅為個位數，今年佔已來到10%，明年第一季有機會轉虧為盈，未來2-3年非主力客戶營收目標希望提升至五成以上，逐步超越傳統消費性產品。他分析，相關PTFE大規模放量將落在2028年，公司除了有AI基礎設施客戶外，也將跨足軍工市場。

本文授權自今周刊，原文見此。

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