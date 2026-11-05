川普敗選預料中 謝金河：股市波動「AI恐成變數」 台股挑戰5萬點要等到明年

【撰文．謝金河】

川普期中考被活當！世界重新找回方向！美國期中選舉揭曉，民主黨大獲全勝，贏得參眾兩院，川普不服氣說是因為選票上沒有他的名字才會輸！其實冰凍三尺非一日之寒，美國債券殖利率一直飆升，物價飛漲，美國人民的生活壓力越來越大，川普的敗選已在預料中。

資本市場從10月以來跌跌不休，先反應的是川普的可能敗選，共和黨失去參眾兩院。另一個是龐大的AI軍備競賽，四大CSP大廠今年資本支出7450億美元，造成沉重的自由現金流的大流出，Amazon的12個月自由現金流負423.6億美元，把大家嚇出冷汗。大家開始擔心龐大的AI支出，何時能轉化成強大的獲利？

市場也擔心民主黨掌控的很多州都抵制資料中心及電力系統的建置，更擔心德州可能變天！結果共和黨輸掉參議員及州長，首當其衝的是馬斯克。川普是AI建置的大推手，如今跛腳，會不會影響AI的未來？大家都必須重新評估。

三是財報衝擊，除了Google，Amazon，這次令市場震驚的是Intel，公布財報當天股價大跌28.58%，台灣很多大型企業像台達電，國巨都受到波及，國巨這次跌到417元，比7月從1220元跌下來的「買到國巨，來生再聚」的低點更低。

本文授權自今周刊，原文見此。

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四是長鑫科技的4F平方打趴記憶體股價，南韓的三星，海力士才剛從兩倍槓桿撞擊下挺過來，現在又挨了一記重擊，中國的華虹，中芯國際，兆易創新都慘跌。

台股這兩天風聲鶴唳，其實把全球巿場比對一下，印尼股市今年最慘，南韓接近腰斬，中國的深圳股市跌幅逾三成，上海，香港大約跌兩成。最近為了救市，中國證監會暫停新股IPO。

台股今年漲幅最大，這一次下跌8113點，跌幅16.24%，已是全球表現最強勢的市場！接下來，全球將進行調整，鞏固整頓，尋找新方向，台股要挑戰5萬大關，可能要等到明年！