產業隊長張捷：聯發科、景碩、南亞、雙鴻…11檔「ABC概念股」低接首選！

【撰文．張捷、林心怡】

台股面臨半年線保衛戰，在線型收復前，短期操作宜保持謹慎，理性過濾市場雜音，逢低布局長線獲利具爆發力的好公司，以掌握年底創高獲利契機。

時序進入十一月，短期內，在市場對美國科技股財報疑慮升高，以及十一月美國期中選舉、地緣政治衝突引發高油價等壓力下，美股仍不排除呈現震盪走勢，並可能進一步衝擊台股，目前預估，大盤指數低點區間可能落在四三○○○點至四五○○○點。

更要小心的是，上述低點區間一旦又遭跌破，指數則不排除有進一步回測前波低三九三八四點的機會。整體來看，大環境須謹慎看待，操作上應秉持「停損是紀律、亂砍是情緒」原則，若跌破關鍵支撐，須嚴格執行停損減碼。

分析台美股市近期修正的原因，主要壓力來自美國科技巨頭財報，以及市場對AI投資回收速度的疑慮，現在市場不再只看明後年的AI成長願景，而是更加重視企業當前的現金流出與資本支出壓力。

短線修正》利空出盡 AI行情仍有後勁

然而四大雲端巨頭目前本業營運現金流維持正數，核心業務仍具穩定創造現金的能力，且對明年展望佳、資本支出持續大幅增加，顯見基本面依舊強勁，短線修正後，反而是可以考慮布局的好機會。

此外，美國期中選後不排除迎來「利空出盡」的反彈契機。根據歷史回測數據，期中大選後，美股有較高機率重啟漲勢延續至隔年第一季。

在台股方面，目前市場融資餘額近六四○○億元，接近歷史新高下，後續融資水位若能降溫至五八○○億元至六千億元則有利籌碼沉澱，加上十一月至十二月向來是台股勝率相對較高的月分，待技術面與籌碼面的整理後，台股有機會回到上升軌道。

至於在產業與標的選擇上，必須注意，業績僅是「符合預期」且股價已充分反映業績表現的個股，短期股價容易陷入區間整理；而具備「超乎預期」表現，如產品意外大幅漲價或規格升級的標的，才較有機會藉由題材效應帶動股價突破。

若將「超乎預期」設為核心選股邏輯，未來投資主軸應聚焦於「ABC概念」加「半導體供應鏈」。

首選族群》ABC概念股成布局焦點

首先，「A」就是ASIC（客製化晶片），如創意、聯發科，受惠於谷歌等大廠持續擴充TPU（張量處理器）與AI代理需求，市場預估明年迎來爆發性成長，創意明年EPS（每股稅後純益）預估八十元至一百元，聯發科明年上看一四○元。

「B」是指ABF載板，市場預估，景碩明、後年EPS分別可達三十六元與五十六元，臻鼎－KY今、明年EPS分別有十二．五元與二十六．八元。

「C」為CCL銅箔基板，受惠第四季與明年第一季確定漲價且獲利大幅躍升，法人預估南亞明年EPS二十五元，聯茂明年保守估五十元起跳。

「半導體供應鏈」則持續看好台積電及相關設備股。法人預估，上品受惠半導體建廠與擴產需求，今年EPS十三元、明年上看二十元；家登握有獨家光罩訂單，具備長線布局價值，市場預估今、明年EPS上看十七元與二十三元，股價挑戰七百元。

而有「小漢唐」之稱的無塵室工程廠巨漢，其可轉換公司債（CB）預計於十一月九日前後進入可轉換期，股價短線受CB壓抑，但法人預估今年EPS達二十五元以上、明年上看三十五元，目前本益比僅約十倍，待CB轉換壓力消化後具補漲空間。

其他像是被動元件廠商禾伸堂，其生產的高壓NP0產品切入AI供應鏈並出貨給大廠，產品價格翻倍，AI純度與成長力道優於同業，法人預估明年EPS達三十六元。

散熱廠商雙鴻，先前因第二季財報不如預期及泰國洪水導致出貨遞延，但該公司液冷技術在GPU（圖形處理器）及伺服器應用占比持續提升，外資預估明年EPS達一百元至一四○元，目標價上看二一○○元，建議待股價止跌回穩再找機會。

總之，面對盤勢震盪，建議投資人適度降低槓桿、做好資金配置，像我從十月起已陸續減碼，將持股比重降至六至七成，為的就是適度停利、並留有餘裕，在震盪的盤勢逢低撿便宜，以因應不可預期的股市利空，隨時做好風險控管，才能成為股市常勝軍。

（本文由張捷口述，林心怡整理）

本文授權自今周刊，原文見此。

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