台股萬點箱型震盪 股海名師「一表」帶看：操盤如何修正

【撰文．廖崧沂、唐祖貽】

十月分全球科技股劇烈回檔，台股也難倖免，加權指數已跌破半年線。 目前台股正處於高低差距達萬點的箱型震盪，建議持盈保泰、隨盤勢發展靈活應變。

○二六年台股創下氣勢罕見的多頭行情，加權指數最高一度逼近五萬點，但主要漲幅集中在上半年。進入下半年卻屢見修正，加權指數七月起回檔最低至三九三八四點後才又轉強，十月六日創下四九九六八點新高，距離五萬點僅一步之遙，卻未能突破，隨即迅速下跌，至月底短短三周，高低點相差約五千點。

這波修正，主要來自美股開始質疑AI企業大規模資本支出的回收效益，加上通膨居高不下，市場對升息的疑慮再起，因此台股也受到拖累。但也有人認為，明年各家雲端服務供應廠（CSP）與大型科技企業的資本支出仍將增加，產業需求也持續熱絡，台股仍能從供應鏈端受惠。

兩種聲音互相矛盾，不少投資朋友疑惑地問：AI行情會不會最後只是一場空？是否出現泡沫，買在最後一棒？當市場眾說紛紜，請回到技術面，「不聽其言、只觀其行」，來檢視市場的真實量價動向。

現況》量能不足 AI多頭失去推升力道

技術面上，目前台股面臨兩個問題：首先，是「成交量不足」。

上半年台股平均成交量約一·五兆元，下半年的日均量卻連一兆元都難以維持，約落在七千至九千億元之間，幾乎縮水一半。這符合市場對AI投資回收效益的疑慮，資金轉為觀望，進場意願降低，成交量大幅縮水，少了進攻的底氣。

也就是說，上半年量增容易價漲；到了下半年，則淪為量縮容易價跌。

技術面呈現的第二個台股面臨之問題，則是指數困於「萬點幅度的箱型震盪」。

從周線來看，台股正面臨長多趨勢中的中期回檔，因為周K線型態已出現量價背離。所謂量價背離，就是在前面所提到的量能不足問題之下，價格雖然突破前高、創下新高，卻無法站穩，隨後又跌回前高之下。

台股自去年四月對等關稅後，一路來到今年六月高點四八二一八點（前高），十月初雖再攻高至四九九六八點（新高）卻未能站穩，並於十月十五日跌落前波高點之下，符合技術面所說的量價背離。

量價背離後，行情會進入「箱型整理型態」，箱型整理的觀察重點是「兩高夾一低」，關鍵位置就是前述四八二一八與四九九六八的兩個高點，以及七月底三九三八四的低點。因此，台股本波有機率下探三九三八四點。

建議》宜適度降低持股

箱型的高低點相差達一萬點，難道目前台股已經走空了？技術分析對多方趨勢的定義，是必須等到跌破前低才能確認走空。以這個標準來看，十月底指數收在四五二一一點，由於還在箱型區間內，台股目前還沒有正式轉入空方趨勢。

既然還沒走空，那就維持一張不賣，奇蹟自來？或者等跌破三九三八四點，才要賣股嗎？答案可未必是這樣。投資朋友應依據技術面變化，適時調整操作策略，留意自身風險。

以目前的狀況來看，即使沒跌破前低，畢竟處於下跌走勢，投資人仍須適時調整。從加權指數周線圖搭配筆者設定的三條短、中、長期均線（八、二十一、五十五MA）來看，目前指數已跌破第一道支撐八MA與第二道支撐二十一MA，加上量價背離，短期要立刻轉為強勢上攻並不容易。建議中長期投資人，即使持股成本很低，也可先降低三至五成的持股，保留現金與操作彈性，當行情繼續下探，仍有資金等待更好的機會。

至於短線投資者，更要留意近期盤勢不利於多方操作，切勿隨意出手搶反彈。

以上分析，是筆者先將行情可能出現的情況做好沙盤推演。未來台股是守住低點、維持長多，還是跌破前低、正式走空？只有隨著行情發展，才能逐步確認。

台股雖然是二六年全球最強市場，但再強也有限度，如今最好的情況是讓市場經過一段冷卻期，等待籌碼沉澱、信心逐漸穩定後，再聚焦明年行情，尤其觀察成交量是否回升，好讓台股再創輝煌。

（本文由廖崧沂口述，唐祖貽整理）

本文授權自今周刊，原文見此。

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