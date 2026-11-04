晶圓龍頭曾邀合作 廢電池回收廠「金聯成」為何生意往外推？董座揭考量、如今點頭接任務

撰文‧曾智怡

鉛蓄電池回收處理廠金聯成，是目前唯一直接打進半導體代工龍頭不斷電（UPS）電池回收Tier1供應鏈的業者，打造綠色製程、做到零廢棄，是其獲得龍頭客戶青睞的關鍵。

一輛滿載不斷電（UPS）廢鉛蓄電池的貨車，駛進高雄小港區工廠。這批來自晶圓代工龍頭廠區的廢棄電池卸貨後，將經過拆解、冶煉，轉化為再生鉛錠，再次成為電池材料。

負責這批廢電池回收處理的金聯成，是全台最大廢車處理回收廠銘福集團旗下一員，每年核准處理量約一．二萬公噸，雖然處理量不是業界最大，卻是目前唯一能直接替晶圓代工龍頭處理UPS電池回收的業者。

成立二十年的金聯成，處理的廢鉛蓄電池多來自集團廢車處理廠及高科技業，回收再製的再生鉛錠，販售給下游精煉加工業者，進一步做成新的UPS電池或車用電池。

今年初，金聯成正式切入晶圓代工龍頭的UPS電池回收供應鏈，主導從電池拆卸、運輸到後端處理的一條龍服務。「這代表公司碳管理、環境管理、安全管理與追溯能力，都通過該龍頭業者嚴格考驗」，銘福集團總裁、金聯成董事長陳福松接受《今周刊》專訪時自信地表示。

能走到這一步，一切得從陳福松年輕時奉行至今的「好還要更好」拚勁說起。

十幾歲時，他就為了找工作，從家鄉台南麻豆，一路走路到高雄。曾睡過橋下的他，比誰都更清楚，人隨時都要有憂患意識，尤其身處特許行業，每次政府提高環保標準，他都視為公司升級的大好機會。直到現在，年近八旬的他，只要得知國外有新技術或製程，仍會親自前往考察。

調整一年奠定綠色製程優勢

不過，最初晶圓代工龍頭找上門時，陳福松卻往外推。

時間回到三年前，晶圓代工龍頭為了管控廢棄物流向、降低委外清運風險，主動邀請金聯成前往其零廢製造中心設廠，陳福松考量與既有清運業者的合作默契，且自家廠區正處於製程升級的關鍵時期，婉拒邀請。

之後，雙方仍維持交流，陳福松也逐漸理解，對方不只考量廢電池的回收效率，更重視供應鏈安全與風險控管、廢棄物流向能否全程追溯，也確認「零廢棄」的循環回收已是大勢所趨。

其實，金聯成原本與其他六家同業一樣，都是採用重油冶煉，二二年時陳福松決定砸下一．五億元，投資天然氣搭配純氧的製程，並開始研究冶煉所涉及的物料配比、爐溫、氧氣比例等，「就像葷菜轉為素菜，烹飪方式自然要跟著改變」，經歷長達近一年製程調整，產線升級後，碳排大降逾四成，奠定綠色製程優勢，至今沒有同業跟上。

「投資轉型不會立刻見效，但一定要做，才能走得長遠。」陳福松強調。

金聯成的另一個優勢是集團長年累積的上下游資源。集團裡有公司負責回收廢車、廢家電、廢電池，也有公司處理再利用。以鉛蓄電池為例，回收並冶煉產生再生鉛錠後所剩的廢渣，便可交由集團旗下混凝土廠豐旗實業，生產成低強度混凝土，打中客戶對零廢棄的要求。

一名環保業高層則分析，此舉還可減少委外處理成本，兼顧資源循環與成本控制。

串聯集團資源打造循環經濟

此外，由於晶圓代工龍頭逐步改用鋰電池作為廠區UPS電源，其國內外廠區管理的鋰鐵電池已逾四十萬顆，未來將面臨汰換需求。集團旗下另一家公司名仁資源，專精鋰電池處理，回收量居全台之冠，可扮演助力。

今年，半導體龍頭再次向金聯成提出合作邀約。這一次，陳福松考量內部的綠色製程已能順利運轉，加上早已自主落實碳足跡盤查，於是點頭答應，決定由金聯成既有的高雄廠接下客戶全台廠區廢電池的處理任務。

打進晶圓代工龍頭供應鏈後，金聯成每年處理客戶委託的廢電池約四百公噸，僅占營收比率個位數，卻知名度大開，目前已吸引半導體封測大廠及電信業者洽詢合作。

儘管躋身綠色企業，金聯成卻因提列低碳冶煉設備折舊、遇上鉛價低迷，導致公司去年出現六年來首次虧損，但對陳福松來說，獲利波動是升級的必要過程；今年又停工加裝脫硫設備，營運再受影響，上半年每股稅後純益（EPS）為負○．四六元，前九月營收二．四九億元、年減八％，但隨產線升級完成，今年營收應可維持正成長。

看好歐盟新電池法規帶動再生金屬需求，金聯成也啟動海外布局，選定馬來西亞作為技術輸出首站。十月下旬，陳福松已與當地代理銷售眾多知名汽車品牌的Naza集團簽署MOU，規畫設立廢車及廢電池處理廠。

返台隔天，陳福松清晨六點便到工廠巡視，一點都不嫌累。問他為何堅持站在第一線，「這樣才能看見問題、解決問題」，他如此說。這支以金聯成為首的循環小艦隊，將在ESG浪潮下航向更廣闊的未來。

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