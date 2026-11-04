台股市值2年暴增124％ 成亞資中心新商機！金管會拚「4年有變」先克服3道關卡

撰文‧今周刊編輯團隊

金融圈等了兩年的「有感」，到了驗收時刻。

2024年7月，金管會主委彭金隆喊出打造「台灣味」的亞洲資產管理中心，訂下「兩年有感、四年有變、六年有成」的目標。這場改革瞄準的，是台灣有財富，卻未能完全留住高資產客戶的投資與傳承生意。

「台灣股市發展這麼好、產業也蓬勃發展，有錢人也變多，沒有理由讓資金一直流向香港、新加坡。」一位投信業者如此解讀政府的積極態度。

過去兩年，台灣上市公司總市值增加近88兆元，成長約124％，科技業與製造業帶來的財富效應，也讓政府更積極思考如何提升金融業，承接這波資金需求。

從法規調整進度，也能看見政策推進的力道。根據金管會盤點，亞資中心政策推動以來，主管法規已調整多達60項，去年7月正式啟動的高雄專區，也提供38項新增業務試辦空間。

政策鬆綁，金融業者也開始行動。統一投信投資顧問部資深協理馬志豪回憶，政策推出後，公司便向金管會爭取開放家族辦公室整合顧問業務。

銀行業者也同步布局。中信銀行早在2019年便開始經營家族辦公室，至今累積服務40多組客戶，其中不乏上市櫃企業主。

中信銀行財富管理事業總處處長楊子宏觀察，隨著服務建立信任，客戶甚至會主動提出，將企業股利及家族持有的股票等資產，交由銀行管理，讓家辦業務逐漸展現商業價值。

融資授信的開放也讓業者有感。過去高資產客戶若想取得資金，可能得先處分手中金融資產；如今透過倫巴底貸款等服務，可運用一籃子金融資產作為擔保品融資，增加資產配置與運用彈性。台北富邦銀行也指出，放寬信託受益權質借成數及再質借限制，是這次政策的重要進展。

然而，法規開放不代表實務運作就能一路暢通。「運作到今天，還是有不少卡卡的地方。」一名銀行業者坦言，有些問題必須等到第一筆交易真正承作，才會浮現。

以倫巴底貸款為例，當客戶違約時，國際銀行通常可依契約安排處分整套投資組合，彈性調整資產出售順序；但國內銀行須事先與客戶約定處理順序，違約後也只能依約處理，限縮資產處分的彈性，牽制銀行承作意願。

另一個更深層的問題，則是長期存在於台灣金融業的分業監理。高資產客戶的財富管理需求往往跨越銀行、證券、投信投顧與保險，但各業別適用不同法規與主管機關，跨業提供資產管理、信託及傳承服務時，容易出現制度銜接困難。

這樣的問題也反映在客戶開戶流程。外商銀行從業人員指出，私人銀行客戶平均需要20至30天才能完成開戶，期間除了KYC（認識客戶）、CDD（客戶盡職審查），還須提供SOW（財富來源）文件，說明上億元資產的累積過程。

業者因此期待，在符合監理要求下，讓同一金控旗下不同事業體的客戶審查結果與資料能夠適度共享，避免重複作業。

面對這些制度落差，政府也開始思考下一階段的改革。今年7月，總統賴清德表示，金管會已著手研擬《金融市場與資產管理發展條例》專法，希望將亞資中心及高雄專區的試辦經驗，轉化為長期制度。

政策推動兩年，金融業已經看見新的商機，也開始嘗試不同的服務模式。但從融資授信、跨業監理到客戶審查，制度仍有不少待突破之處。「兩年有感、四年有變、六年有成」，在第一階段目標逐步展現成果後，接下來，真正的考驗才正要開始。

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