蘋果、AMD公開財報 能力挽熊市？ 期中選舉川普若挫敗 AI發展恐減緩？

【撰文．黃靖文】

英特爾、Alphabet等指標科技股上週財報不如預期，讓科技股拋售潮一發不可收拾。本週，輪到相較穩健的蘋果，以及同樣重壓AIDC的AMD公布財報，能否力挽狂瀾，值得投資留意。 另一方面，美國期中選舉同樣是AIDC發展的一大變數。深怕電價推升通膨引發民怨，許多州政府開始透過政策制約AIDC建設，譬如加州簽署7項法案嚴管水電，德州更暫停發放新許可，使過往熱門的AI資料中心面臨地方政策緊縮挑戰。 1、 美科技股指標財報：蘋果、AMD、高通能力挽狂瀾？ 2、 美國期中選舉登場！AIDC基建潮會受影響嗎？ 3、 華邦電法說會登場 記憶體缺貨潮延續到何時?

今周重磅：蘋果、AMD財報能否挽回投資人信心

蘋果公司、AMD、高通等指標科技股，本週將陸續公布財報，能否挽回全球科技股頹勢，受到關注。上週，Anthropic正式提交IPO申請，一度點燃投資人對AI領域信心，然Alphabet、亞馬遜、英特爾(Intel)等科技巨頭，公布低於市場預期的財測後，不只股價重挫，更波及全球科技股市場。

其中，英特爾預期PC市場放緩情況，將持續至2027年上半年，財測也不佳，預估第四季營收介於150億至160億美元，低於市場預期。英特爾隔日大跌29%，創下歷史最大跌幅。壓更擴及所有AI類股與相關供應鏈。

蘋果財報：iPhone 18首周表現出爐

蘋果台灣時間本周二公布財報，iPhone 18 Pro系列新機9月中旬開賣，新機發售首周概況受各界關注。不過，由於首款摺疊機種iPhone Duo於10月中旬才開賣，因此並未納入財報數字，但仍可能會透露銷售概況。

值得一提的是，蘋果雖然在AI領域慢條斯理，但反而成為上週表現最穩健的個股，並再度擠下輝達，成為全球市值最高的公司，目前市值約5.03兆美元，擠下輝達的4.93兆美元。

AMD財報：會重蹈英特爾覆轍嗎？

AMD於台灣時間周三凌晨公布財報並舉辦法說會，其股價受英特爾影響，上週也重挫逾一成，市場憂心，AMD恐怕同樣受PC市況下滑以及供應瓶頸。

市場預期，AMD財報第三季營收約達130.7億美元，年增率達4成。綜合外媒報導，對於第4季財測目標，市場認為應達到161.4億至163億美元間。由於PC業務轉趨保守，AMD幾乎僅能靠AI與資料中心來拉動成長，在AI需求之外，供應鏈瓶頸才是首要問題。

其實，回頭看英特爾關於AI資料中心的營收，寫下73.18億美元營收，年增78%的傲人成績，寫下該業務的歷史紀錄，只是，高層坦言「供應完全跟不上需求」。更令投資人憂心的是英特爾預估，2026年全年pc出貨量下降12%，2027年上半年更可能再下滑10%。

從AMD上季財報顯示，資料中心業務佔比已達58%，來自客戶端、遊戲端的占比則分別是27%與6.5%。相較過半營收仍來自消費業務的英特爾，AMD更加倚重AIDC。只是，當PC/NB本業疲弱，AI資料中心業務雖如日中天，倘若供應跟不上腳步，補足缺口，那也只是枉然。

今周重磅：美國期中選舉倒數，川普恐遇挫敗 AI資料中心會跟著受衝擊？

美國總統川普2日在期中選舉投票前夕在華府發表演說。(路透)

美國期中選舉於台灣時間周三（11/4）舉行並開票，針對眾議院、部分參議院席次，以及州長席次進行改選。共和黨能否守住國會席次，民主黨能否取得制衡總統川普的多數，將是此次選戰的關鍵。

本次美國期中選舉，包含眾議院435席全面改選、參議院35席改選、36席州長進行改選。

綜合外媒報導，路透社10月底進行的全美調查，國會選票意向民主黨以47%，高於共和黨的36%。其中，調查顯示，選民對川普滿意度僅32%，其中，高達7成受訪者認為，生活成本及通膨等議題，令他們感到不適。

AI發展恐減緩? 資料中心成燙手山芋

州政府與地方議員，為了討好選民，不僅民主黨反對大量擴建資料中心，就連共和黨的執政州，都紛紛開始要求AI基建開發商，應該自行支付電網成本。原因很簡單，如今美國選民對於通膨議題相當敏感，倘若電價因此上揚，恐怕影響選舉結果。

包含加州、德州等科技重鎮紛紛祭出鐵腕政策。加州州長紐松（Gavin Newsom）於9月21日一口氣簽署了七項法案，將矛頭直指資料中心的能源與水資源消耗，要求業者公開水資源使用狀況，更賦予地方政府在土地與資源調度上極大的控制權，避免排擠民生需求。

近年積極招商引資、吸引大量科技廠進駐的德州，也強烈感受到電網瀕臨極限的壓力。德州州長阿博特（Greg Abbott）同樣在9月21日祭出重拳，德州環境品質委員會（TCEQ）無限期暫停發放所有資料中心的新許可，直到電網運營商完成全面的電力審查。

包含緬因州、紐澤西州與華盛頓州，也已取消或縮減AI資料中心相關的免稅額。過去如日中天的AI資料中心商機，如今在執政者眼中，反倒成了推升水費、電費的燙手山芋。

衝擊台廠供應鏈 政治因素只是短期衝擊嗎？

實際上，資料中心的建置推遲，的確開始在供應鏈間慢慢發酵。台達電於上周舉辦法說會即說明，目前除面臨長短料的供應鏈瓶頸，美國期中選舉與電力問題，確實也拖慢了AIDC的建置速度。

「AIDC不要蓋在我家旁」的聲浪，的確使市場出現短期雜音，台達電坦言。不過，更值得留意的是選後狀況，由於AI商機仍是近年美國經濟發展的主旋律，尤其AIDC的建置對於美國經濟成長至關重要，預期選後仍會在中央政府引領下持續推展。

今周重磅：華邦電法說來了！ 記憶體Q4持續看漲？

圖／美聯社

記憶體大廠華邦電(2344)周二召開法說會，AI基建持續推升記憶體需求，讓華邦電營收持續飆漲，華邦電今年前3季營收已達1804億元，年增率高達187%，改寫歷史紀錄。法人將關注記憶體市況，以及後續表現。

根據華邦電公布財報，第3季營收823.31億元，季增37.58％、年增278.18％，創歷史新高。累計前三季營收1,804.27億元，年增187.39％，同樣寫下歷史紀錄。

由於CSP客戶AI基建持續排擠其他應用產能，導致各類記憶體產品價格持續看漲，不論利基型DRAM、SLC NAND，或是NOR Flash均持續可觀漲幅。

根據TrendForce此前預測，NOR Flash需求持續成長，新增供給有限。除了先進駕駛輔助系統(ADAS)、數位座艙及工控應用，近年新增AI與航太通訊領域，其中，AI server內部配備大量Retimer晶片，每顆均需要獨立NOR Flash，推升高容量及Octal SPI NOR需求。

至於NAND Flash，TrendForce預期合約價季增15-20%，呈現AI加速、消費性需求低但仍連帶漲價的雙軌發展，預計整體合約價格將季增15-20%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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