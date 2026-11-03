「NuMove續行」進軍三鶯線！路易莎續打造AI 餐飲大平台

【撰文．彭蕙珍】

路易莎咖啡(2758)首度與新北捷運公司合作，在三鶯線「台北大學站」2號出口，打造全新品牌「NuMove續行」，結合在地文化，提供早午餐、咖啡，及至晚間微醺的多元複合餐飲。 路易莎董事長黃銘賢表示，「NuMove續行」首間店有130個座位，客單價約500元，期許一個月營收為400~500萬。 對於路易莎今年前8月合併營收為21.09億，年增12.07%，但上半年稅後淨利只有670.5萬，較去年同期衰退68.61%，引發熱議。不過，依照路易莎公布的財報，第一季營業現金流高達2億，手中滿滿現金。 黃銘賢說他最近被罵「當然會憂鬱」，「我都吃不下。」身高180公分的他，最近瘦到75公斤，體重直逼大學時期的72~73公斤。 除了工作忙碌，也覺得自己很委曲，「就像一個學生考試考了100分，卻被說成0分，你會開心嗎」？

「NuMove續行」是路易莎於去年打造的「白霧時光」後的另一種以咖啡為核心的餐飲生活店。

餐點有三峽在地特色 還有鶯歌陶瓷

黃銘賢說：「NuMove續行近百坪空間，是以白霧時光為旗艦店模型，做出最普遍、可以複製、自由發揮的衛星店，也是路易莎集團最重要推廣的特色店型。」

路易莎咖啡首度與新北捷運公司合作，在三鶯線「台北大學站」2號出口，打造全新品牌「NuMove續行」。圖／今周刊記者彭蕙珍攝

NuMove續行有近百坪空間。圖／今周刊記者彭蕙珍攝

NuMove續行提供118元起，精緻平價、豐盛多樣的餐食，包括「藍海」及松露嫩蛋茶香酸種開放三明治等早午晚餐。

又因在新北市三峽，將三峽地方風味融入創意餐飲，運用碧螺春茶、金牛角及竹筍等特色食材，推出茶香酸種麵包、三峽茶香牛五花披薩、碧螺春奶油野菇義大利麵及碧螺春濃茶布丁等特色料理。

他強調：「路易莎最強在咖啡和早午餐，一年前認識新北捷運公司後，我們想要讓新北居民有很好的生活體驗，創造很好的咖啡早午餐文化，並結合在地文化，如部分盤子、杯子是在地鶯歌窯廠做的，也將茶入菜。」

NuMove續行的餐點有三峽在地特色。圖／今周刊記者彭蕙珍攝

白霧時光很成功 明年底有20店

去年12月「白霧時光」第一間店在新板開幕，結合咖啡、輕食、麵包坊、調酒的模式相當受到喜愛，在全台快速展店。

除了新板特區外，新竹公園氣象站門市，以及融入高雄左營眷村文化的左營緯六門市，都以獨特的空間設計展現特色，被稱為「最美路易莎門市」。

從新板傑仕堡創始店到淡水紅樹林店，白霧時光都成為網紅排隊名店。11月高雄鹽埕圖書館白霧時光開幕，台中秀泰白霧時光也將登場。

黃銘賢表示，白霧時光到明年底計劃會有18~20間店。至於「NuMove續行」會開幾家店？要看新北市捷運局的規劃，因為這是雙方共同合作的品牌。

打造AI 餐飲大平台 餐飲同業也可用

隨著AI崛起，路易莎積極規劃開放式架構的AI 餐飲大平台，以資訊流、物流及 AI Agent為發展主軸，透過系統整合與數據串接，建構涵蓋前端營運、後端管理、庫存調度及智慧決策的完整運用生態系，提升餐飲營運效率與管理效能。

黃銘賢表示，為了打造AI 餐飲大平台，已花費7~8千萬。加上展店以及在五股蓋中央工廠的資本支出較大，不過未來這些都是公司成長的資源，「我保證明年會很好。」

他說明，路易莎很有錢，「公司持有20億不動產，這還是幾年前的估值，現在漲很多。」他以在新冠疫情時在洲子洋重劃區買的100坪店面舉例，「當時一坪買40萬，總價4000萬，現在1.3億。」

同時，他很看好AI 餐飲大平台，除了用在路易莎集團自我品牌外，也可以提供不同餐飲業者使用，條件是路易莎要入股，雙方一起合作。黃銘賢指出，目前有很多人有興趣，他還在挑選合作夥伴。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00406A配息飆19%、股價會跌到7.X元？為何越跌越多人買？適合退休族躺平領息？教授看成分股「心頭一震」示警3風險

LINE不能用了！淘汰舊版本倒數「不能通話傳訊息」…iPhone這些機型被迫換機…iOS、Android檢查步驟必看

台股跌破半年線，滿手ETF該怎辦？0050繼續存、「這5檔」領息加速放大退休金...35歲、55歲、65歲策略一次看

美國期中選舉時間11/3！民主黨若完封兩院「最威脅AI」，但誰贏美股都可能無傷？金融顧問：關掉電視掛買單

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】