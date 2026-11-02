65歲以上健保免費年需400億 卓榮泰拋違憲疑慮11/6攤牌

【撰文．數位內容部】

立法院藍白兩黨立委在10月16日強行三讀通過《老人福利法》第22條修正案，明定年滿65歲，綜合所得稅稅率未達20%長者，健保費將由中央主管機關全額補助。 行政院已於10月28日收到立法院咨文，依規定最遲得在11月6日前決定是否副署。行政院長卓榮泰表示，修法涉及程序及憲政爭議，強調「程序不合，實體不究」，指相關程序若合憲，行政院就沒有不副署的權利；但若程序不符，將研議合法合憲的因應作為。 根據衛福部估算，這項修法若實施，全台約有403萬名65歲以上長者可獲補助，占全台老年人口約83%，中央每年所需補助經費高達400億元。隨著台灣人口持續超高齡化，行政院預估至2049年（民國138年），補助經費更將高達628.6億元。

2075年65歲以上人口將突破總人口一半

國發會最新人口推估，台灣65歲以上人口到民國164年（西元2075年）將正式突破總人口一半，達到52.9%。屆時，台灣總人口更會減少到只剩1215萬人，換句話說，到時每100個15至64歲的工作年齡人口，得承負擔136.6名幼年及老年人口，人口結構失衡更將衝擊健保及政府財政。

除了財政支出問題，這次修法也引發弱勢長者醫療保障出現漏洞的疑慮。修法刪除原條文中，針對無力負擔健保部分負擔，以及健保給付未涵蓋醫療費用者，由地方主管機關提供補助的規定。

衛福部長石崇良10月28日指出，修法後，部分原本符合老福法醫療補助資格，但不符合社會救助法中低收入戶及中低收入戶資格的弱勢長者，可能因此失去原有補助法源，受影響人數估計達有6.6萬人。

趙堃成：齊頭式平等提案，是缺乏完整財政規劃的選前大撒幣

對於這次修法的財政衝擊，外界也質疑，若僅以所得稅率作為排富標準，未必能充分反映個人的實際經濟能力，可能讓部分具有一定經濟條件的長者，也納入全額補助範圍。

勤業眾信財顧前總經理趙堃成就認為，以現行所得稅制來看，綜合所得稅稅率未達20%的門檻，涉及綜合所得淨額133萬元以下的適用範圍，但實際所得及經濟能力仍須視免稅額、扣除額及其他所得條件而定，不能直接以所得淨額推算個人年收入。他也質疑，這種以所得稅率作為主要排富標準的做法，恐怕無法精準照顧真正有需要的弱勢長者。

趙堃成認為這種齊頭式平等的提案，根本是缺乏完整財政規劃的選前大撒幣，且嚴重違反社會公平原則，最後就是由目前在領低薪的年輕族群負擔，根本是「劫貧濟富」。

衛福部指出，健保制度的核心精神是量能負擔、互助互利，政府原本就針對低收入戶、中低收入戶及特定弱勢族群提供健保費補助。此次修法將補助範圍擴大至約八成以上的高齡人口，可能偏離依個人負擔能力分配社會資源的原則，將增加政府長期財政壓力。

陳水扁當台北市長就已推出65歲以上健保費自付額補助

此外，衛福部估算，若政策上路新增加的400億元補助費，若以20至64歲現有1,485萬名勞動人口計，平均每人每年將增加2,690元負擔；若改由中央稅收支應，以698萬個繳稅家庭估算，平均每戶每年約增加5,720元的財政負擔。最後要由誰埋單，恐成為這次修法最大爭議。

不過，長者健保費補助並非此次修法才出現的新政策。早在1996年（民國85年），時任台北市長陳水扁的市府就已推出65歲以上市民健保費自付額補助措施，成為地方政府推動老人健保補助的早期案例。

台北市政府當時並未設置排富門檻，但隨著老人人口增加、補助經費逐年攀升，後來也因財政負擔考量，自2009年起調整補助資格，增訂排富條款，並停止新制年滿65歲者納入補助。

民進黨彰化縣長參選人陳素月：當選後推動65歲以上長者健保費全免

而在2026年九合一選舉中，長者健保費免費也成為地方候選人的政見之一。民進黨彰化縣長參選人陳素月就提出，當選後將推動彰化縣65歲以上長者健保費全免，並強調地方政府可透過自行籌措財源、編列年度預算方式推動福利政策。這也讓中央與地方在老人健保補助上的財源責任及政策設計，再度成為選舉攻防焦點。

在台灣少子化與高齡化同步加劇的情況下，長者健保補助究竟應由健保保費、中央稅收或地方政府自行籌措財源支應，不僅涉及政府財政配置，也牽動不同世代之間的負擔公平。當未來65歲以上人口將超過總人口一半，如何兼顧長者照顧、弱勢保障與健保制度永續，將是台灣無法迴避的長期課題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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