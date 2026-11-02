「泰國板金王」經寶有望打入波音供應鏈！董座：噴漆組裝等製程認證中

【撰文．曹悅華】

走進「泰國板金王」經寶精密（JPP-KY）位於泰國北欖府的廠區，產線正馬不停蹄地生產空中巴士A350客機駕駛艙的機構件，一旁的達明機器人則協助檢查，確認零件有無漏裝。

「我們已經取得超過20項航太專業製程認證，正式切入A350高階機構件供應鏈，下一步有望打入波音供應鏈！」經寶董事長鍾國松如此宣布。

鍾國松透露，以A350駕駛艙機構件來說，目前每月最多可支援六架飛機組裝，預計2028年可達到年供應72架的目標。

至於何時能打入波音供應鏈？鍾國松表示，今年底波音團隊將針對噴漆、組裝等核心製程進行認證，一旦順利通過，經寶便有機會進一步打開美國航太市場。

不過，航太認證期長，加上近年產業需求蓬勃，經寶在接單上仍相當審慎。以空巴訂單為例，由於目前廠房空間已接近滿載，考量大型航太結構件還涉及長達200公里的陸路運輸，在評估產能與整體效益後，公司選擇婉拒部分超出負荷的訂單，未來仍以穩健獲利為優先。

達明機器人正協助空中巴士駕駛艙機構件檢測。今周刊記者曹悅華／拍攝

而為滿足空巴及全球航太供應鏈移轉所帶來的高難度特殊成型需求，鍾國松透露，公司重金引進全球僅31台、也是泰國首台的「航太深抽液壓成型機」。再加上先前併購法國航太廠商SEGNERE SAS所帶來的產品結構優化效益，航太業務將與AI、能源業務並駕齊驅，成為推動公司中長期成長的第二大核心引擎。

除了航太業務，AI資料中心帶動的電力需求，也為經寶開啟另一波成長機會。

經寶指出，近期美國雲端服務供應商（CSP）面臨區域電網供電瓶頸及電力基礎設施短缺，導致最新一代高階AI伺服器機櫃無法如期啟用，凸顯能源與供電系統已成為AI資料中心能否順利運作的關鍵。

看準這項產業需求，經寶憑藉研發與製造能力，以及靈活的產品布局，成功切入泰國指標性電源管理大廠供應鏈，進一步拓展高階電源櫃、備援電池模組（BBU）及電力儲能相關機構件市場。

AI伺服器機櫃是經寶今年營收成長動能之一。今周刊記者曹悅華／拍攝

鍾國松坦言，儘管短期內AI伺服器機櫃出貨時程受到北美電網供電瓶頸影響，略有放緩，但「算力即電力」的趨勢反而帶動能源類機構件需求升溫。公司將與泰國電源管理大廠緊密合作，為客戶量身打造高可靠度的電源供應器機構件與不斷電電力管理架構，相關能源產品預計今年第四季正式進入大規模量產。

受惠於AI伺服器機構件與航太高階製造雙引擎帶動，經寶今年前三季營收逾37億元，已逼近去年全年水準；今年上半年每股稅後純益（EPS）達8.54元。法人預估，全年營收將寫下歷史新頁、EPS則有望達到15元。

鍾國松也深知，自動化與機器人技術將是未來工業發展的重要基礎，如何培養下一代人才，更是他不能忽視的課題。

由他一手催生的自動化競賽，今年邁入第三屆，並於10月31日舉行頒獎典禮。來自泰國26個府、共43支隊伍中脫穎而出的16支決賽隊伍，將透過三輪實作競賽，角逐泰國詩琳通公主殿下（御賜獎盃，以及總額逾70萬泰銖的獎金。

第三屆自動化競賽角參賽隊伍，將角逐泰國詩琳通公主殿下御賜獎盃。今周刊記者曹悅華／拍攝

身為泰國航太、通訊及AI機櫃等高階精密金屬製造領域的業者，經寶將真實的工業現場需求轉化為競賽任務。按照規則，參賽隊伍必須讓搬運機器人全程自主運作，在無人操控的情況下，依序完成自動取貨、迷宮導航、顏色辨識與分類，並首度加入工業領域難度較高的金屬板材自動折彎加工。各隊必須在短短5分鐘內完成挑戰，考驗學生在機械結構、電子控制、AI影像辨識及程式設計等軟硬體整合能力。

鍾國松直言，自動化與機器人技術是全球智慧製造的骨幹，經寶深耕泰國將近30年，不只是投資建廠，更希望透過企業累積的工業技術，為泰國青年學子搭建一個驗證課堂所學、解決真實工程問題的舞台。

本文授權自今周刊，原文見此。

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