文湖線將啟動換車 北捷重置基金561億元被借走3成 北市捷運局：短期融通不影響

【撰文．陳子萱】

日前文湖線事故頻傳，讓外界關注換車計劃，以及台北市「重置基金」的運作。針對重置基金每年皆有被貸出的狀況，北市捷運局強調，借貸不會影響基金的正常運作，基金如有緊急需求，仍可隨時抽回應急。

台北捷運至今營運30年，最早啟用的文湖線，也已經是全台灣最高齡的捷運列車，近年來延誤事故頻傳。根據北捷統計，從2022至2026年間，文湖線發生「5分鐘以上」延誤事件已累計16次，總計延誤時長5小時，受影響旅客總數達1.9萬人次，位居全路線之冠。

對此，北捷宣布將針對文湖線啟動重置計劃，預計2028年底前完成可行性評估，2030年開始發包工程，並目標在2036年首批新車交貨，優先更換車齡已屆四十年的馬特拉列車，並接著更換其餘龐巴迪列車，陸續交車至2039年完成。

不過，有軌道專家擔憂，除了購車時程太慢，財源也可能不足（詳見今周刊1558期）。尤其，由台北市捷運局管理、北捷公司每年提撥的「重置基金」，截至去年底累積561億元，但其中有198億元、約35%是被借貸出去，分別借給「捷運土地開發基金」102億元、「捷運建設基金」96億元。

台北市捷運局則說明，由於捷運土地開發基金、捷運建設基金需要籌措財源，過去是對外向銀行舉借，但為了縮短借貸利率、節省市府融資的利息支出，因此向捷運「重置基金」借貸。

根據「臺北市政府捷運工程局權管基金間借貸作業原則」，重置基金如有緊急需求，相關貸款仍可隨時抽回應急，改為向銀行融資。台北市捷運局強調，「基金間的短期融通，並不會影響重置基金的正常運作。」

捷運局也指出，北捷系統財產屬北市府所有，捷運公司則依法負責管理維護，且每年需定期檢視設備，並向市府的「重置基金管理委員會」提出年度重置計劃、申請經費，委員會則會確保基金被正當使用，以撙節合理原則予以審議。