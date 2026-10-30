台灣金聯「3天董事長」再出發！呂政璋接掌威秀影城

【撰文．梁任瑋】

曾因上任不到72小時就閃電請辭，創下台灣金聯董事長任期極短紀錄的呂政璋，如今再度接掌企業經營大權！

威秀影城今（29）日宣布，經董事會選任，由呂政璋出任董事長。這位曾任頂新國際集團新零售事業群執行長、雲林縣農業處長的企業經理人，在2024年台灣金聯人事風波後，睽違近兩年再度成為市場關注焦點。

呂政璋過去橫跨農業、零售通路、跨國企業經營及金融領域，如今轉戰連鎖電影院，未來能否結合會員經營、數位科技及商場資源，為威秀影城開創新的成長動能，值得關注。

回顧呂政璋的職涯，2024年10月底，《今周刊》曾獨家揭露，行政院核定由呂政璋接替施俊吉，出任台灣金聯資產管理公司董事長。當時，呂政璋以頂新國際集團新零售事業群執行長身分，跨足泛公股金融事業，引起金融圈高度關注。

當年11月6日，呂政璋正式接掌台灣金聯，未料才過不到72小時，11月8日就以個人生涯規劃為由自行請辭，讓這項人事案急轉直下。

當時呂政璋也表明，離開台灣金聯後，仍將繼續深耕台灣、為台灣行銷。如今接掌威秀影城，某種程度也呼應了兩年前的宣言。

曾赴北京創業 又被頂新挖角

擁有台灣大學園藝系碩士、雲林科技大學企業管理博士學位的呂政璋，早年曾赴北京創業，之後進入遠東百貨旗下愛買量販店，擔任商品部開發經理。由於擅長結合農產品與通路行銷，2009年獲當時雲林縣長蘇治芬延攬，出任縣府農業處長；之後又被頂新集團挖角，出任頂佳開發營運長，並歷任新零售相關事業高階主管，負責中國大陸市場的通路數位化、資訊科技及行銷業務。

如今轉戰電影產業，威秀影城也強調，呂政璋曾創辦跨國貿易代理公司及會員制電商平台，具備品牌代理、通路拓展、國際投資併購與會員經營經驗。金融領域方面，呂政璋目前擔任安泰銀行獨立董事，並兼任台北101監察人，職涯觸角從零售通路延伸至公司治理及金融市場。

事實上，近年威秀影城股權結構歷經重大洗牌。2024年6月，以線上遊戲起家的網銀國際集團，斥資12.49億元，從香港嘉禾集團手中取得國內最大連鎖影城威秀的股權，一舉躍居最大股東。此後，威秀股權形成網銀國際持股35.69％、中環集團30％、宏泰集團25％，以及前董座王超立個人持股逾9％的局面。

強調會員經營 呂政璋：感謝股東支持

隨著股權版圖重整，威秀經營權也迎來新一波人事變動。此次呂政璋接掌董事長，未來經營策略延續影城與商場資源整合的方向，但更強調會員經營、跨業合作與消費生態圈的串聯。這位曾深耕零售通路與會員制電商的企業經理人，能否將過往經驗轉化為威秀的營收與獲利動能，成為這次人事布局的重要觀察指標。

呂政璋表示，感謝股東支持及董事會信任，未來將帶領威秀團隊掌握市場與消費需求變化，串聯影院與商城據點、會員及合作夥伴，落實「商圈共榮、人潮共享、會員共好」，提升觀影體驗與服務，帶動營收及獲利成長將是首要目標。