台郡(6269)爆違約交割3308萬 股價6天漲5成後急殺急漲能碰？

【撰文．鄭鴻達】

證交所周三同時公告，PCB軟板大廠台郡(6269)被申報違約交割。根據證交所資訊，台郡被永豐證券台南分公司、元大證券桃興分公司、玉山證券城中分公司與永豐金證券4家券商申報違約交割，個股違約總金額逾3308萬元。 台郡自10/13低點60.3元起漲，在10/21最高來到93元，6天大漲超過54%，隨後連3天下殺至最低77.5元，週三終於止跌反彈4.85％，收在82.2元，不過週四(10/29)近午盤又大跌超過6%，最低來到76.5元。 台郡做什麼的？台郡主要從事軟性印刷電路板（FPC）與軟板模組（FPCA）的研發、製造與銷售，是台灣首家上市的專業軟板大廠。

台郡違約交割非最高 今年聯茂違約金額3.19億元居冠

根據證交所統計，2026年迄今，違約交割金額最高的是聯茂（6213）、金額高達3.19億元；其次為穩懋（3105），兩筆違約交割金額共1.83億元；第三名則是佳必琪（6197），金額1.49億元。

按證交所規定，同一標的證券的當沖違約互抵淨額，加計非當沖交易的違約買賣總額，合計達2500萬元，就須對外公告。

集中市場今年違約14起，加計櫃買中心共27起

根據統計，台郡這筆金額超過門檻，成為今年集中市場第14起個股鉅額違約交割案；加計櫃買中心的13起，全市場累計已有27起。

證交所周三公布的整體數字顯示，券商申報的投資人違約買進、賣出合計總金額為1億7012萬元，買賣相抵後為1238萬元。

根據證交所資訊，於集中市場的前一起案件，是10月12日公告的致茂（2360），由聯邦證券三重分公司申報，金額5,859.5萬元，與台郡相隔約半個月。

今年被列入名單的上市公司，還有旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、友達、禾伸堂、南亞科與聯茂，國巨*更被通報3次。

「違約交割」後續有多嚴重？

所謂違約交割，指的是投資人違約，而非台郡公司本身。依台股現行「T+2」的交割制度推算，這次公告對應的應是10月26日的成交，投資人未能在交割日備妥款項，券商便須向證交所申報。

對違約人而言，證券商可向其收取最高成交金額7%的違約金，違約紀錄也會留在聯徵中心；因情節重大、足以影響市場秩序者，依《證券交易法》可處3年以上、10年以下有期徒刑。

民事責任

證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用。

刑事責任

根據證券交易法第 155 條第 1 項第 1 款、第 171 條第 1 項第 1 款規定，在集中交易市場委託買賣或申報買賣，業經成交而不履行交割，足以影響市場秩序者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1000 萬元以上 2 億元以下罰金。

影響開戶交易

未結案且未滿5年者，證券商應拒絕接受投資人申請開戶。已開戶者證券商亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券。

影響信用紀錄

違約交割將留有紀錄，授信機構可透過金融聯合徵信中心取得相關資訊，個人信用將受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。

股票菜鳥必看！2招避免違約交割

1. 操盤前提高風險意識

玉山證券指出，金融市場在短期波動中趨近於零和遊戲，近年來市場上出現不少鼓吹當沖的KOL（部落客、網路名人等），常讓股市新手覺得當沖獲利很簡單。然而，實務上「天底下沒有白吃的午餐」，當投資人想要從金融市場賺取利潤時，就要與市場上的其他高手做競爭，絕非輕鬆獲利。

投資自己能力範圍的股票是一件基本的投資知識，不論是長期投資或是當日沖銷，建議都要先盤點自己的資金，再選擇交易的個股與策略，而不是在沒考慮風險與資金控管的情況下胡亂下單，導致自己在盤後面臨到籌不出交割款的窘境。

2.「看清楚」委託單金額、張數、股數

近幾年因券商交易APP愈做愈方便、零股交易也相當盛行，使得投資人買賣股票的門檻大幅降低，部分初入股市的顧客若對於交易程序、市場交割規則不甚熟悉，就很有可能出現下錯單的情況。

舉例來說，像是原本要做零股交易200股，一不小心按到200張，或是把買進跟賣出的委託搞混。為了避免這些狀況，投資人應該在按下買進、賣出鍵前多次確認，下單前也應該先熟悉券商提供的操作介面。

「不小心」發生「違約交割」怎麼辦？ 若是投資人手上臨時找不出資金交割，應儘快聯繫營業員尋求協助，券商通常都有相關法務部門協助處理違約交割事件，且應儘速在「違約申報後3個營業日內」清償違約金，並經由券商申報違約結案，否則未來帳戶可能被註銷，也會成為券商拒絕申請開戶的客戶。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

想月領1萬股息，買00929還是「0056+00878+00919」？本金竟差20萬！小資族、退休族...月月配最佳策略曝光

天氣／低溫準備下探17度，「這天」轉濕冷！冷空氣開始活躍、煙花颱風最新路徑會撲台？10日報先看

免當獨居老人…共生宅設計滿滿生活家庭感、地點就在城市裡！50-80歲都能住：盼讓300位長輩享優質退休

友達法說會時間10/29！股價飆逾半根停板，外資終結2賣、買超近7萬張…還是買群創？杜金龍揭最大優勢是它

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】