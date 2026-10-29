銀行鬧錢荒？楊金龍：非常不認同這說法！

【撰文．蘇芳禾】

近期市場頻傳「銀行錢荒」、「房貸被排擠」，銀行積極攬存、LCR創新低等消息，引發外界對資金吃緊的疑慮。 中央銀行總裁楊金龍周三(10/28)出席立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，國民黨立委林德福、民進黨立委吳秉叡與郭國文先後關切市場資金議題，楊金龍則多次否認錢荒，「我非常不贊同這種說法」。

LCR降至120% 楊金龍：以前130%是「有點太高」

根據金管會監理指標，截至今年8月底，37家本國銀行（不含輸銀）流動性覆蓋比率（LCR）平均數為120.57%，高於法定最低標準100%。意即當銀行預估未來30天內可能有100元資金缺口時，業者手上持有約120元的現金、公債等高品質流動性資產可以支應。

林德福質詢時引述央行業務報告指出，今年1至8月全體本國銀行LCR均符合規定，平均為119.59%。但媒體報導銀行LCR創新低，青安貸款恐受影響，各銀行在房貸業務上趨於保守，同時積極向外吸收存款，藉此充實流動性資產。他詢問，統計數據與市場上的資金感受落差，該如何解釋。

楊金龍：媒體說錢荒「我非常不贊同這種說法」

楊金龍回應，媒體說現在是錢荒，「我非常不贊同這種說法」。他表示，以前LCR 130%的時候「事實上是有點太高」，「我認為120%是剛剛好」。

至於為何有客戶感到被排擠，楊金龍說，最主要是今年資金需求非常暢旺，一是製造業的資金需求，二是股市的資金需求，「所以當然有一些邊際的客戶會被排擠，我想這是很自然的」。

銀行搶存款 楊金龍：關鍵在「存款結構」

吳秉叡則提到，他有同學在銀行擔任經理，近期反映資金確實偏緊、要鼓勵客戶存錢，詢問央行是否考慮順應市場狀況微調政策。吳秉叡並特別說明，他沒有把現象定義為錢荒，只是轉述第一線經理人的感受。

楊金龍翻出央行報告指出，如果真的是錢荒，放款年增率不會這麼高。他說，銀行想多吸收存款，主要是結構問題，「LCR之所以會下降，最主要是它的存款結構的問題」。

他解釋，部分銀行的存款多放在大企業那端，這類資金「隨時都會流出去」，因此銀行必須把結構「reverse回來」，增加小額存款，也應發行金融債，讓資金穩定度提高。

超額儲蓄上看11兆元 楊金龍：太高也不行

吳秉叡指出，台灣超額儲蓄（國民儲蓄毛額扣除國內投資毛額後的差額）去年為5兆多元，今年估計將達8.5兆元以上，明年更估達11兆元。他提醒，若缺乏投資管道去化，累積過多也是另一種風險，詢問央行的想法。

楊金龍表示，要說台灣資金會缺乏，「事實上不會」，超額儲蓄正是提供流動性的主要來源。不過他也坦言，超額儲蓄「太高也是不行，會出問題」，只是今年經濟成長特別好、股市也好，資金需求特別高，「可以來吸納這些超額儲蓄」。

吳秉叡也肯定央行把CPI（消費者物價指數，是反映價格變動的經濟指標）控制得好，並感謝政府從源頭減稅、管控油價與天然氣價格，避免台灣像歐美一樣陷入高通膨。楊金龍則回應感謝。

郵政儲金、作業基金「死錢」？楊金龍：資金是足夠的

郭國文指出，市場呈現「K型化」，AI產業放款占比高，中小企業卻借不到錢，甚至連銀行都去向台積電借錢。他說，郵政儲金約有7兆元、政府作業基金約6.5兆元，合計約14兆元「都是死錢」，詢問央行能否扮演角色，讓「死錢變活錢」。

楊金龍強調，資金是足夠的。郭國文反問，若足夠，銀行何必向台積電借錢。楊金龍回應，台積電的錢也是市場的錢；商業銀行運用郵局資金的規模「也不少了」，若要再增加，需由銀行體系自己去和郵局洽談。

AI泡沫疑慮 楊金龍：說法比較極端

根據央行書面報告，全球經濟前景仍面臨四大不確定因素，包括地緣政治及氣候變遷、主要國家財政壓力升高、主要央行貨幣政策趨向緊縮，以及AI投資回報不確定性及融資風險升高。

林德福引述國外投資報告指出，AI泡沫恐破裂，美國科技股可能重挫約40%、蒸發約20兆美元市值，詢問央行如何判斷AI產業是否泡沫化。楊金龍表示，市場確實有一些疑慮的聲音，但像委員所說的那麼嚴重，「基本上還是比較極端」。

他並引述輝達執行長黃仁勳的說法指出，AI要持續前進，很重要的是有足夠資金支持。目前市場對AI的資金需求非常旺盛，但資金是否願意、能否配合，「這是他的疑慮」，並補充「我在報紙上是看到這樣子」。

新台幣為何偏弱？楊金龍：外資獲利了結

吳秉叡指出，台灣出超持續擴大，新台幣對美元卻相對偏弱，詢問原因。楊金龍說，今年「比較特別」，主因是外資在台股賺很多，獲利到一定程度就會獲利了結、進行投資組合再平衡。他指出，台股今年從2萬7千多點漲到4萬9千點，漲幅多集中在電子股與晶片股，而這正是外資持股較多的標的。

吳秉叡提到，外資今年賣超兩兆多元，約合近600億美元；郭國文則提到，今年累計匯出已達776億美元，並以南韓外資匯出規模更大、韓元卻升值為例，追問為何新台幣貶幅較大。

楊金龍回應，韓元波動本來就大，且韓國大企業較多、較能承受匯率波動；台灣中小企業比重高，匯率「應該要比其他貨幣來得穩定」。他說，外資看好台灣是因為經濟基本面、金融與匯率都穩定。

他也坦言，過去外資匯出大多由出口商回補，今年因為金額特別大，才有一部分需要央行介入調節；至於外資是否會大舉撤離，他認為「短期內不會」，但「我們會越來越謹慎」。

定存族被「吃死」？楊金龍：專案利率已提高

郭國文指出，本土銀行放款利率已升至2.57%，創17年高點，但一般百姓定存利率文風不動，在CPI超過2%的情況下，定存實質上仍在貶值，質疑「定存不是被吃死死的」？

對此，楊金龍回應，雖然央行利率沒有提高，但市場利率有部分上升，各銀行年初以來推出的專案利率「比較突出」，幾乎每家銀行都有，一般存款人也可以把錢存到那裡。

郭國文要求央行提供平均利率數據，並呼籲央行正視定存族權益。

主權基金、白銀、颱風天股市 楊金龍也表態

林德福另詢問主權基金進度。楊金龍表示，目前由行政院責成國發會主導，台灣「有這個實力」，但要不要成立，應依自己的規劃程序，「不是聽外面的人說」要或不要。

針對央行每年發行生肖套幣，林德福建議趁白銀價格較低時購入以穩定售價，楊金龍表示認同：「當然低的時候買進。」至於有立委建議颱風天股市照常交易，楊金龍說牽涉層面廣，且股市由金管會主管，央行在外匯方面再配合。

本文授權自今周刊，原文見此。

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