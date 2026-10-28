美股估值降到專家直呼不貴 期中選舉後有望回魂！逆襲攻略曝光

【撰文．唐祖貽】

上半年美股的榮景，下半年有些變調，尤其硬體科技股經歷七月回檔，十月波動有加大跡象。 專家表示，科技股前瞻本益比已跌至合理甚至偏低，此時正是趁急跌布局的好機會。

下半年美國科技股受到美債殖利率飆升、AI需求放緩疑慮升高等因素衝擊，震盪明顯加大。進入每年股市最受期待的第四季，還能狂牛猛奔嗎？

第一金投顧董事長黃詣庭表示，下半年美股的回檔主要集中在費城半導體指數成分股，其他主要指數的修正幅度其實並不大，但估值卻普遍大幅下降。以標普五百來說，九月底的前瞻本益比（Forward PE）已從年初的二十三、四倍，跌至十九倍左右，接近五年、十年的平均值；那斯達克的前瞻本益比也降到約二十二倍的五年均值。所以他認為，目前的美股並不貴。

升息暗藏利多 把握超跌良機

投資美股多年的「美股夢想家」施雅棠則認為，美國長債殖利率居高不下，是估值大幅修正的重要原因。而長債殖利率走高的原因，通膨只是其中之一，更重要的是「期限溢酬」效應，包括美國財政赤字，以及企業為發展AI大舉發債、地緣政治等，「幾乎每一項短期內都不易化解」。這也是聯準會九月為了預防未來這些負面因素惡化而升息的原因。

兩位專家都認為，聯準會九月的升息並不是新一波升息循環啟動，和二○二二年不同。黃詣庭預期，十二月聯準會應會再度升息，二七年第一季可能會再升一次，接下來就會暫停升息腳步、觀察市場變化。

黃詣庭並提醒，歷史上除了二二年的升息造成股市表現不佳外，其他多數時期的升息期間，股市均呈漲多跌少格局，「原因在於升息時的美國經濟，都是保持溫和成長。」反而是歷次降息循環前後，股市往往因較大的經濟衰退或衝擊，呈現先跌後漲的態勢，因此他建議投資人不用太擔心升息。

但兩位專家也提醒，長債殖利率走高的現象，在可預見的未來仍不易緩解，連帶估值要像過往一路衝高的可能性也不大，因此企業獲利的成長力，就成為支撐股價上漲最重要的因素。

黃詣庭端出研究機構預估的美股明年獲利成長狀況，由於今年基期偏高，明年標普五百的獲利年增率為十六％，「剛好是今年的一半。」且僅有IT科技、醫療保健、工業等產業類股的獲利年增率高於十六％，「顯見，資金將更集中在科技股。」

依循獲利展望的指引，黃詣庭建議，現階段可以逢低布局如那斯達克指數或投資全球主要科技股的ETF，前者如QQQ，後者則如AIQ。另外，電力的重要性與日俱增，因此也可留意美國電力基礎設施ETF（如POWR.US）、那斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施ETF（GRID.US）等。

施雅棠也認同科技股仍是明年主軸的觀點，「但利率在高檔、股價波動勢必加大，他建議挑選科技股要以現金流穩定、負債比仍低，且維持高成長者，並將部分資金分散於非科技股中的績優股，如醫療保健的禮來（LLY.US）、必需消費品的可口可樂（KO.US）、好市多（COST.US）等，降低整體投資組合的波動度。

圖／今周刊提供

雙主軸配置 降低投資波動度

近期影響美股走勢還有一個原因，就是美國的期中選舉。從過往經驗看，普遍呈現「選前壓縮、選後上漲」的現象，因此兩位專家都樂觀看待選後的美股行情，其中又以兩黨各掌一院、有互相制衡的效果，是股市最樂見的。

黃詣庭指出，若選後兩院屬同一黨、容易出現較極端的政策，例如這兩年的關稅政策；若民主黨主導兩院，川普的施政恐怕難以推動，也可能出現提高社會福利支出、擴大財政赤字的負面影響。

至於陸續登場的美股財報，投資人又該關注什麼呢？黃詣庭提示了三個觀察重點，首先是營收與毛利率的增長是否超出預期：其次是自由現金流量能否好轉，最後也是最重要的，就是公司對未來營運的展望，這是科技股能否延續高成長的重要依據。

施雅棠則從SpaceX剛公布的財報中，看到樂觀的訊息。SpaceX在AI部分的營收成長八倍，公司並預期明年至少成長到目前的十倍，以及目前的算力出租仍以短約為主，「代表公司認為算力需求仍強、且隨時會調漲價格，簽短約較為有利。」

至於Meta則調高今年資本支出的下限，並將發行新股以募資，結果股價以重挫回應。施雅棠解讀，市場期待AI的發展是「有節制的成長」、不希望無限制的發債或借錢，這可以作為接下來重量級企業發布財報時、觀察市場反應的依據。

本文授權自今周刊，原文見此。

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