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巴西親中派魯拉連任股匯債三殺！謝金河籲台灣借鏡：政治是影響經濟的核心

聯合新聞網／ 今周刊
親中派魯拉勝選巴西總統。圖／今周刊提供
親中派魯拉勝選巴西總統。圖／今周刊提供

【撰文．謝金河】

選錯人的代價：巴西股匯債三殺！巴西總統的第二輪投票，選舉結果揭曉，首輪落敗後的現在總統魯拉最後以51.79%打敗他的對手，上一屆落敗的博爾索納尼，這次推出他的兒子博爾索納羅參選，本來民調領先，首輪也領先，但最後結果仍然不敵魯拉，他的得票48.21%。

開票結果，魯拉拿到6425.6萬票，博爾索納羅5982.6萬票，廢票達415.3萬票，博爾索納羅拒絕承認敗選，川普在第一時間也指控這次選舉舞弊。

這次巴西大選，是左派，右派之爭，魯拉是中國的好友，也是中國在南美洲最重要的保壘。博爾索納羅親美，與川普友好。因此這次選舉也是巴西的一次政治路線的選擇，結果是親中派繼續勝出。

魯拉宣布勝選，第一時間，巴西的股匯市雙雙大跌，巴西的Ibovespa股市從202029下殺到169680，收盤176608，下跌28475，跌幅23.88%。巴西的Real從4.945急跌到5.465，債市崩盤，取消國債拍賣，這是標準的股匯債市三殺！列名全球500大的巴西富豪財富一天蒸發140億美元。在美國掛牌的Ishare MSCI巴西ETF EWZ股價大跌18.4%。

今年很多中南美洲國家大選，大多數右派親美的候選人都勝選，這次魯拉是第四次當選，他的左派路線立即衝擊股價，匯市及債市。

台灣再過一個月也將大選，雖然只是地方選舉，卻是台灣未來政局走向的風向球！很多人常說政治歸政治，經濟歸經濟，但政治是影響經濟的核心，這次巴西大選又印證一次！

本文授權自今周刊，原文見此

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